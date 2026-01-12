ETV Bharat / bharat

కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌‌పై సంచలన నివేదిక- 700 ఆకస్మిక మరణాలపై రీసెర్చ్- ఏం తేలిందో తెలుసా?

ఆకస్మిక మరణాలతో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌కు నో లింక్- కరోనా టీకా పూర్తిగా సురక్షితమైంది- ఆ వ్యాక్సిన్‌తో మరణ ముప్పు 90 శాతం తగ్గుతుంది- ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ రాజీవ్ బహల్

ఆకస్మిక మరణాలు, కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌‌పై సంచలన నివేదిక
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 10:43 AM IST

ICMR on Covid Vaccine : 'కొవిడ్-19' వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న పలువురి ఆకస్మిక మరణాలపై గతంలో ఎన్నో ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. ఈనేపథ్యంలో ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక సంభవించిన 700 మంది ఆకస్మిక మరణాలపై జరిపిన రీసెర్చ్‌లో కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వాస్తవం ఏమిటో తెలిసిపోయింది. ఇంతకీ ఆ ఆకస్మిక మరణాలతో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌‌కు లింక్ ఉందా ? 700 మంది ఆకస్మిక మరణాలకు అసలు కారణాలు ఏమిటి? కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ సురక్షితమైందేనా? అనే అంశాలపై తాజాగా ముమ్మర పరిశోధనలు చేశారు. ఈ అధ్యయనంలో గుర్తించిన వివరాలను భారత వైద్య పరిశోధనా మండలి (ఐసీఎంఆర్) డైరెక్టర్ జనరల్, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశోధనా విభాగం కార్యదర్శి డాక్టర్ రాజీవ్ బహల్ వెల్లడించారు.

ఆకస్మిక మరణాలతో వ్యాక్సిన్‌కు నో లింక్
కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 700 మంది ఆకస్మిక మరణాల కేసుల ఆధారంగా ఐసీఎంఆర్ ఆధ్వర్యంలో కేస్ కంట్రోల్ అధ్యయనం నిర్వహించామని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ తెలిపారు. ఈ పరిశోధనలో ఆకస్మిక మరణాలకు, కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌కు ఎలాంటి శాస్త్రీయ సంబంధం లేదని తేలిందన్నారు. దీంతో కరోనా టీకాలపై ఉన్న అపోహలు చాలావరకు తొలగిపోయాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ పూర్తిగా సురక్షితమైందని గుర్తించామన్నారు. దానివల్ల మరణ ముప్పు పెరగదని రాజీవ్ బహల్ స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారికి ఒకవేళ తీవ్ర కొవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్ సోకినా మరణ ముప్పు 90 శాతం తగ్గుతుందని పరిశోధనలో బయటపడిందన్నారు. కరోనా టీకా తీసుకోని వారితో పోలిస్తే, తీసుకున్న వారికి ఆకస్మిక మరణ ముప్పు 50 శాతం తక్కువ అని తేలిందన్నారు. కొవిషీల్డ్, కోవ్యాక్సిన్‌లు భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడాయని ఆయన వెల్లడించారు.

డాక్టర్ రాజీవ్ బహల్

అందుకే ఈ రీసెర్చ్ చేశాం
''దుష్ప్రభావాలు, ప్రభావశీలతలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతూ వ్యాక్సిన్లపై విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేస్తారు. అతి తక్కువ దుష్ప్రభావాలు, అతి ఎక్కువ ప్రభావశీలత కలిగిన వ్యాక్సిన్లనే ప్రజల కోసం అందుబాటులోకి తెస్తారు. కరోనా వ్యాక్సిన్ల వల్ల మొదట్లో అతికొన్ని అరుదైన సైడ్ ఎఫెక్ట్‌లు బయటపడుతుండేవి. చాలా తక్కువ మందిలోనే ఆ దుష్ప్రభావాలు కనిపించేవి. ఇప్పుడు కరోనా కాలం ముగిసింది. కొంతమంది కరోనా టీకాతో వివిధ విషయాలను ముడిపెట్టి చెప్పడం ప్రారంభించారు. అందుకే మేం కొవిడ్ వ్యాక్సిన్‌పై మరింత పరిశోధన చేశాం. కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 700 మందికిపైగా వ్యక్తుల ఆకస్మిక మరణాల కేసులపై పరిశోధన చేశాం. వారి ఆకస్మిక మరణాలకు, కొవిడ్ టీకాకు అస్సలు సంబంధమే లేదని తేలింది'' అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ పేర్కొన్నారు.

ఎయిమ్స్ పరిశోధనలో ఏం తేలిందో తెలుసా?
మన దేశ యువతలో పెరుగుతున్న ఆకస్మిక గుండెపోటు మరణాలపై గతంలో న్యూదిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (ఎయిమ్స్) ముమ్మర పరిశోధనలు చేసింది. పరిశోధకులు ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారి ఆకస్మిక మరణాలపైనా దృష్టి పెట్టారు. అయితే, కొవిడ్ టీకా, ఆకస్మిక మరణాలకు మధ్య ఎటువంటి శాస్త్రీయ సంబంధం లేదని వెల్లడైంది. యువకులలో ఆకస్మిక గుండెపోటు మరణాలకు కరోనరీ ఆర్టరీ వ్యాధి (సీఏడీ), లేదా గుండె జబ్బు ప్రధాన కారణమని పరిశోధకులు గుర్తించారు. జీవనశైలి గాడి తప్పుతుండటం అనేది యువత ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని రీసెర్చ్‌లో వెల్లడైంది.

దేశ ప్రజారోగ్యం కోసం రెండు కీలక ప్రాజెక్టులు
''దేశ ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి అలైడ్, టారిఫ్ అనే రెండు ప్రధాన ప్రాజెక్టులపై ఐసీఎంఆర్ పనిచేస్తోంది. అలైడ్ పథకం 18 ఏళ్లు పైబడిన వారి కోసం. టారిఫ్ ప్రాజెక్ట్ 0 నుంచి 18 ఏళ్లలోపు వారి కోసం. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో భాగంగా హెమొగ్లోబిన్, బయోకెమిస్ట్రీ, ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తుల ఇతర ఆరోగ్య స్థితిగతులపై సమగ్ర డేటాను సేకరిస్తున్నాం. వారి ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి వైవిధ్యాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ అధ్యయనాల కోసం దేశంలోని ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు, పశ్చిమ, మధ్య భారతదేశం నుంచి ఒక్కొక్క సైట్‌ను ఎంపిక చేశాం. ఎయిమ్స్ భోపాల్‌లోని పీడియాట్రిక్స్ విభాగం కూడా ఈ ప్రాజెక్టుల్లో పాల్గొంటోంది. ఈ ప్రాజెక్టుల ఫలితాలు రాబోయే రెండు సంవత్సరాలలో బయటికి వస్తాయి'' అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ వెల్లడించారు.

క్యాన్సర్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడంపై ఫోకస్
''క్యాన్సర్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం, దానికి రోగ నిరోధక చికిత్సపై ప్రస్తుతం ఐసీఎంఆర్ ఫోకస్ పెట్టింది. క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే, పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాన్ని ఆలస్యంగా గుర్తిస్తే మరణ ముప్పు పెరుగుతుంది. గత దశాబ్ద కాలంలో క్యాన్సర్‌పై జరిగిన పరిశోధనల్లో 'రోగనిరోధక చికిత్స' అనేది కీలక ముందడుగు లాంటిది. ఇందులో భాగంగా మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్, సీఏఆర్ - టీ కణాలు రోగి శరీరంలోని క్యాన్సర్ కణాలను గుర్తించి నాశనం చేసేలా శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థకు శిక్షణ ఇస్తాయి. క్యాన్సర్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి కొత్త స్క్రీనింగ్ పద్ధతులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి'' అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ తెలిపారు.

పెనుముప్పుగా యాంటీ బయాటిక్ రెసిస్టెన్స్
''యాంటీ బయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ (ఏఎంఆర్) అనేది దేశానికి తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. ప్రధాని మోదీ "మన్ కీ బాత్"లోనూ ఈవిషయాన్ని చెప్పారు. అత్యవసరం లేనప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్‌ను వాడకూడదు. కానీ సాధారణ జలుబు, దగ్గుకు కూడా ప్రజలు వైద్యుడిని సంప్రదించకుండానే యాంటీబయాటిక్స్‌ను తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల రోగ కారక బ్యాక్టీరియా బలపడుతోంది. ఫలితంగా సాధారణ అనారోగ్యాలకు కూడా మెడిసిన్స్ పనికి రాకుండాపోతున్నాయి. యాంటీబయాటిక్స్‌ను వైద్యుడి సలహా మేరకు, సరైన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి'' అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ సూచించారు.

పరిశోధనపై డాక్టర్లకు ఆసక్తి లేకపోవడం ఆందోళనకరం
''మన దేశంలోని వైద్యులు రీసెర్చ్‌తో ముడిపడిన పీహెచ్‌డీ కోర్సులు చేయడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ దిశగా డాక్టర్లను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. అమెరికాలో ప్రతి 100 మంది వైద్యులలో ముగ్గురు పీహెచ్‌డీ చేస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఈ సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇది ఆందోళన కలిగించే విషయం. డాక్టర్లను పీహెచ్‌డీ దిశగా ప్రోత్సహించేందుకు ఐసీఎంఆర్ ముమ్మర కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఐఐఎంఎస్, పీజీఐ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక వైద్య శిక్షణా సంస్థల యువ అధ్యాపకులకు పీహెచ్‌డీ కోర్సుల కోసం గ్రాంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్ సౌకర్యాలను ఐసీఎంఆర్ అందిస్తోంది. వీరిలో కనీసం 10-20 శాతం మంది వైద్య అధ్యాపకులు పీహెచ్‌డీలు చేసినా, మన దేశంలో వైద్య పరిశోధనలకు కొత్త దిశను ఇస్తుంది'' అని ఐసీఎంఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ బహల్ విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు.

