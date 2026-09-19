రాష్ట్రపతి ఏడీసీగా మేజర్ నవ్య షెకావత్ నియామకం- తొలి మహిళా ఆర్మీ అధికారిగా రికార్డు
రాజస్థాన్కు చెందిన మేజర్ నవ్య షెకావత్ ఘతన- రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఏడీసీ నియామకం- రాష్ట్రపతికి ఏడీసీగా నియామకమైన తొలి మహిళా ఆర్మీ అధికారిగా రికార్డు
Published : September 19, 2026 at 7:03 AM IST
President ADC Navya Shekhawat : రాజస్థాన్కు ప్రాంతానికి చెందిన మేజర్ నవ్య షెకావత్ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు. సికార్ జిల్లాలోని కెర్పురా గ్రామానికి చెందిన మేజర్ నవ్య రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ఏడీసీగా నియామకమయ్యారు. దీంతో ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి ఆర్మీ మహిళా అధికారిగా రికార్డు సృష్టించారు. దేశంలో రాష్ట్రపతికి ఏడీసీగా నియమితులైన రెండో మహిళా అధికారిగా నిలిచారు. 2025లో ఇండియన్ నేవీకి చెందిన లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ యశస్వి సోలంకి ఈ పదవిని చేపట్టిన తొలి మహిళగా రికార్డు సృష్టించారు. ఇప్పుడు ఆర్మీ నుంచి నవ్య షెకావత్ ఆ గౌరవాన్ని దక్కించుకున్నారు. జులై 2026లో ఈ నియామకం జరగ్గా, ప్రస్తుతం ఆమె రాష్ట్రపతి భవన్లో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
మూడు తరాలు సైన్యంలోనే
మేజర్ నవ్య షెకావత్ది పూర్తిగా సైనిక కుటుంబం. సికార్ జిల్లాలోని కేర్పురా అనే చిన్న గ్రామానికి చెందిన నవ్య కుటుంబం మూడు తరాల వారు సైన్యంలో పనిచేశారు. ఆమె తాత భన్వర్ సింగ్ షెకావత్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో వింగ్ కమాండర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఆమె తండ్రి గ్రూప్ కెప్టెన్ కరణ్ సింగ్ షెకావత్ ప్రస్తుతం ఎయిర్ఫోర్స్లోనే ఉన్నత హోదాలో సేవలు అందిస్తున్నారు. మూడో తరమైన నవ్య ప్రస్తుతం ఆర్మీలో మేజర్గా పనిచేస్తున్నారు.
సీడీఎస్ పరీక్ష ద్వారా సైన్యంలోకి ప్రవేశం
నవ్య తన స్కూలు, కాలేజీ చదువులు పూర్తి చేసిన తర్వాత సైన్యంలో సేవలందించాలని అనుకున్నారు. అందుకోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే కఠినమైన యూపీఎస్సీ 'సీడీఎస్' పరీక్షను రాశారు. తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆ పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధించారు. ఆ తర్వాత చెన్నైలోని ప్రతిష్టాత్మక 'ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ'లో శిక్షణ తీసుకున్నారు. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత 2021వ సంవత్సరంలో ఆమెకు భారతీయ సైన్యంలోని 'ఆర్మీ సర్వీస్ కార్ప్స్' విభాగంలో అధికారిగా అవకాశం లచించింది. ఈ విభాగం సైన్యానికి కావాల్సిన ఆహారం, వస్తువులు, రవాణా, ఇతర ముఖ్యమైన సహాయాలను అందిస్తుంది. ఈ శాఖలో అంకితభావంతో పనిచేస్తూ కేవలం ఐదేళ్లలోనే మేజర్ స్థాయికి ఎదిగారు. ఇప్పుడు నేరుగా రాష్ట్రపతి భవన్ వరకు వెళ్లి దేశం దృష్టిని ఆకర్షించారు.
రాష్ట్రపతి ఏడీసీ అంటే ఏమిటి? ఆ పోస్టు ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
చాలామందికి ఏడీసీ అంటే ఏమిటో తెలియదు. రాష్ట్రపతి అధికారికంగా పాల్గొనే పర్యటనలు, సమావేశాలు, పరేడ్లు, ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో రాష్ట్రపతికి సహాయకులుగా ఉండే ప్రత్యేక సైనిక అధికారులనే 'ఏడీసీ' అంటారు. రాష్ట్రపతి భవన్లో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమం సజావుగా జరిగేలా చూసుకోవడం వీరి ప్రధాన బాధ్యత. విదేశీ అతిథులు వచ్చినప్పుడు వారికి మర్యాదలు చేయడం, ప్రొటోకాల్ అమలు చేస్తారు. సాధారణంగా రాష్ట్రపతికి సహాయకులుగా ఐదుగురు ఏడీసీలు ఉంటారు. వీరిలో ముగ్గురు ఆర్మీ నుంచి, ఒకరు నేవీ నుంచి, మరొకరు ఎయిర్ఫోర్స్ నుంచి ఎంపికవుతారు. ఇప్పుడు ఆర్మీ నుంచి ఎంపికైన వారిలో మేజర్ నవ్య ఒకరు.
మహిళా సాధికారతకు ప్రతీక
దేశ రక్షణ రంగంలో మహిళలు కేవలం భాగస్వాములు మాత్రమే కాదు, అత్యున్నత నాయకత్వ స్థానాలను కూడా అధిరోహించగలరని మేజర్ నవ్య షెకావత్ నిరూపించారు చెన్నైలోని ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీలో పురుషులతో సమానంగా కఠినమైన శిక్షణను పూర్తి చేసి కోట్లాది మంది బాలికలకు, యువతులకు ఆమె ఒక రోల్ మోడల్గా నిలిచారు. సికార్ జిల్లాలోని కేర్పురా లాంటి చిన్న గ్రామం నుంచి దేశంలోనే అత్యున్నత కార్యాలయమైన రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరుకోవడం సాధారణ విషయం కాదు. 2021లో సైన్యంలో అధికారిగా ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి, ఐదేళ్లలోనే మేజర్ పదవిని అందుకోవడం, ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఏడీసీగా నియామకమైన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
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