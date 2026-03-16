ఆస్పత్రి ICUలో భారీ అగ్నిప్రమాదం- 10 మంది రోగులు మృతి
ఒడిశాలోని ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆస్పత్రిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Fire Accident In Odisha Hospital (ETV Bharat)
Published : March 16, 2026 at 7:29 AM IST
Fire Accident In Odisha Hospital : ఒడిశాలోని కటక్ ఎస్సీబీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆస్పత్రిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో 10 మంది రోగులు మృతి చెందగా, 11 మంది గాయపడ్డారు. ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర సీఎం ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.
Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi visited S.C.B. Medical College and Hospital in Cuttack this morning and held a discussion with the hospital authorities and Police officers. A fire broke out in the Trauma Care ICU here.— ANI (@ANI) March 16, 2026
