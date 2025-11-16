ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ ఎన్కౌంటర్- ముగ్గురు మావోయిస్టులు హతం- అందులో ఇద్దరు మహిళలు!
సుక్మా జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు మృతి- ఎవరెవరో తెలుసా?
Published : November 16, 2025 at 4:13 PM IST
Chhattisgarh Maoist Encounter : ఛత్తీస్గఢ్లో మావోయిస్టుల ఏరివేత ఆపరేషన్ చురుగ్గా సాగుతోంది. సుక్మా జిల్లాలో ఆదివారం భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఆ తర్వాత మావోయిస్టుల వద్ద ఉన్న 303 రైఫిల్, బీజీఎల్ లాంచర్లు, ఇతర ఆయుధాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఈ ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందినవారిని మిలిషియా కమాండర్, ఏరియా కమిటీ సభ్యుడైన మద్వి దేవా, సీఎన్ఎం కమాండర్ పోడియం గంగి, కిష్టారం ఏరియా కమిటీ సభ్యుడు సోడి గంగిగా గుర్తించారు. ఎన్కౌంటర్లో హతమైన మావోస్టులపై చెరో రూ.5 లక్షల రివార్డు ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
సుక్మా జిల్లాలోని భేజ్జీ, చింతగుఫా సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు ఉన్నారన్న సమాచారంతో జిల్లా రిజర్వ్గార్డ్ (డీఆర్జీ) ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది. ఈ ఆపరేషన్ ఆదివారం ఉదయం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఉదయం నుంచి ఇరువైపుల నుంచి కాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గురు మావోయిస్టులు హతం అయ్యారు. మృతుల్లో ఇద్దరు మహిళా మావోయిస్టులు ఉన్నారు. గతంలో అమాయక ప్రజలపై జరిగిన అనేక దాడుల్లో వీరి హస్తం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
మరణించిన మావోయిస్టుల పేర్లు, వారి హోదాలు
- మద్వి దేవా
ఇతడు మిలిషియా కమాండర్, ప్రసిద్ధ స్నిపర్, కొంటా ఏరియా కమిటీ సభ్యుడు. మద్వి దేవాపై రూ.5 లక్షల రివార్డు ఉంది. అనేక మంది అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు తీయడం, సైనికులపై దాడుల్లో మద్వి దేవా హస్తం ఉంది.
- పోడియం గంగి
సీఎన్ఎం కమాండర్ అయిన పోడియం గంగి, కొంటా ఏరియా కమిటీ సభ్యురాలు. ఆమెపై రూ.5 లక్షల రివార్డు ఉంది.
- సోడి గంగి
సోడి గంగి కిష్టారామ్ ఏరియా కమిటీలో చురుకైన సభ్యురాలు. ఆమెపై రూడా రూ.5 లక్షల రివార్డు ఉంది.
'బస్తర్ డివిజన్లో చివరి అంకంలో మావోయిజం'
కాగా, సుక్మా జిల్లా ఎన్కౌంటర్పై బస్తర్ రేంజ్ ఐజీ సుందర్ రాజ్ పట్టిలింగం స్పందించారు. బస్తర్ ప్రాంతంలో మావోయిజం ఇప్పుడు చివరి దశలో ఉందన్నారు. మావోయిస్టు కేడర్ హింసను విడనాడి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవడం తప్ప వారికి వేరే మార్గం లేదని తెలిపారు. నిర్ణీత సమయంలోపు బస్తర్లో నక్సలిజాన్ని నిర్మూలిస్తామని అన్నారు. సైనికుల ధైర్యం మావోయిస్టుల వ్యూహాన్ని విఫలం చేసిందన్నారు. "ఈ ఎన్కౌంటర్ మావోయిస్టులకు మరో పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. 2025లో ఇప్పటివరకు 233 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. వీరిలో ఉన్నత స్థాయి కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు, దండకారణ్య స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యులు, పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ లీడర్లు ఉన్నారు." అని సుందర్ రాజ్ తెలిపారు.
2024లో జరిగిన మావోయిస్ట్ ఎన్ కౌంటర్లు
- 2024 నవంబర్ 22
సుక్మాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 10 మంది మావోయిస్టులను భద్రతా దళాలు హతమార్చాయి. ఎన్కౌంటర్లో మరణించిన మావోయిస్టులలో ఒక సీనియర్ కమాండర్ కూడా ఉన్నాడు. అతడికి 60- 80 మంది సైనికులపై జరిపిన దాడుల్లో ప్రమేయం ఉంది.
- 2024 నవంబర్ 16
బస్తర్లో జరిగిన నక్సల్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్లో ఐదుగురు మావోయిస్టులు మరణించారు. అబుజ్మద్ అడవుల్లోని నారాయణ్పుర్, కాంకేర్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది.
- 2024 అక్టోబర్ 4
ఛత్తీస్గఢ్లోని దంతెవాడ జిల్లాలో ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. రాష్ట్రంలో జరిగిన అతిపెద్ద ఎన్కౌంటర్లో ఇదొకటి. అబుజ్మద్ అడవుల్లో జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్లో 38 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఈ ఆపరేషన్ను డీఆర్జీ, ఎస్టీఎఫ్ బృందాలు సంయుక్తంగా చేపట్టాయి.
- 2024 సెప్టెంబర్ 3
దంతెవాడలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 9 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. ఈ ఎన్ కౌంటర్లో డీఆర్జీ, సీఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
- 2024 జులై 2
నారాయణ్పుర్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఐదుగురు మావోయిస్టులు మరణించారు.
- 2024 జూన్ 15
అబుజ్మద్లో భద్రతా దళాలు, మావోయిస్టుల మధ్యలు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ కాల్పుల్లో 8 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు. ఒక సైనికుడు అమరుడయ్యారు. మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు.
- 2024 జూన్ 7
నారాయణ్పుర్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఆరుగురు మావోయిస్టులు మరణించారు.
- 2024 మే 23
నక్సల్ ప్రభావిత నారాయణ్పుర్, దంతెవాడ, బీజాపుర్ సరిహద్దు ప్రాంతాలలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో ఎనిమిది మంది మావోలు హతమయ్యారు. అదే నెల 10న జరిగిన బీజాపుర్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 12 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు.
- 2024 ఏప్రిల్ 30
నారాయణ్పుర్, కాంకేర్ సరిహద్దులో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 9 మంది మావోయిస్టులు హతమయ్యారు. అదే నెల 16న కాంకేర్ జిల్లా పోలీసులు, సరిహద్దు భద్రతా దళం సంయుక్త ఆపరేషన్ నిర్వహించి 29 మంది మావోయిస్టులను మట్టుబెట్టాయి.