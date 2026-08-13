కూలిపోయిన టన్నెల్- సొరంగంలోనే చిక్కుకున్న కార్మికులు- సహాయక చర్యలు ముమ్మరం
చమోలీలోని THDC ప్రాజెక్ట్ టన్నెల్లోకి ఒక్కసారిగా చేరిన వరద నీరు, మట్టి- ఇప్పటివరకు 16 మంది కార్మికుల్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసిన రెస్క్యూ టీమ్లు- పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్న సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ
Published : August 13, 2026 at 8:43 PM IST
Chamoli Pipalkoti Tunnel Collapse : ఉత్తరాఖండ్ చమోలీ జిల్లా పీపల్కోటి (మయాపూర్) వద్ద గురువారం ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. టీహెచ్డీసీ (టిహ్రీ హైడ్రో డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్) ప్రాజెక్టులో భాగంగా హెచ్సీసీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ టన్నెల్లోకి ఒక్కసారిగా భారీ ఎత్తున వరద నీరు, మట్టి శిథిలాలు వచ్చి చేరాయి. ఈ ప్రాంతంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా అకస్మాత్తుగా వరద నీరు చేరడంతో, పనుల్లో ఉన్న కార్మికులు, యంత్రాలు, వాహనాలు లోపలే చిక్కుకుపోయాయి. హెచ్సీసీ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో టన్నెల్ నిర్మాణం జరుగుతుండగా గురువారం సాయంత్రం సుమారు 6:30- 6:45 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ప్రమాద వార్త తెలిసిన వెంటనే చమోలీ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తం అయింది. చమోలీ జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవ్ కుమార్ ఈ ప్రమాదాన్ని అధికారికంగా ధ్రువీకరించారు. వెంటనే ఆయన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రెస్క్యూ పనుల్ని అక్కడే ఉండి నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నారు. టన్నెల్లో చిక్కుకున్న వారి కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ శరవేగంగా సాగుతోంది. నీరు, మట్టి ఎక్కువగా ఉండటంతో సహాయక చర్యలు సవాలుగా మారాయి.
టన్నెల్లో పనిచేస్తున్న 22 మంది కార్మికులు
ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో టన్నెల్లో సుమారు 22 మంది వరకు కార్మికులు పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం అందింది. స్థానిక పోలీసులు, సీఐఎస్ఎఫ్, డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (DIRF) వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ప్రాథమిక రెస్క్యూ ప్రారంభించాయి. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి భారత సైన్యం, ఐటీబీపీ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యల్ని వేగవంతం చేశాయి. టన్నెల్లోని మట్టి, నీటిని తొలగిస్తూ ఇప్పటివరకు దాదాపు 18 మంది కార్మికుల్ని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. మిగిలిన వారిని కూడా కాపాడేందుకు రెస్క్యూ టీమ్లు పూర్తి స్థాయిలో శ్రమిస్తున్నాయి. లోపల ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నారా? అని గాలిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 3 పంపులతో నీటిని బయటకు తోడివేస్తున్నారు. మరికొన్ని గంటల్లో మిగతా వారిని కూడా బయటకు తీసుకొస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలింపు
గాయపడ్డ వారిని చమోలీ జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. తీసుకొచ్చిన వారిలో ఐదుగురు కార్మికులకు గాయాలవగా ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్ రాజీవ్ పాల్ చెప్పారు. వారికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. స్వల్ప గాయాలైన వారికి ఎక్స్- రే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంతకుముందు సంఘటనా స్థలానికి 108 ఎమర్జెన్సీ టీమ్ను ఘటనా స్థలానికి పంపినట్లు పేర్కొన్నారు. అంబులెన్సులతో పాటుగా తమ 2 వైద్య బృందాల్ని కూడా పంపినట్లు తెలిపారు.
ప్రభుత్వం, అధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ
ఈ ప్రమాదంపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు తన అధికారిక నివాసం నుంచి హుటాహుటిన చమోలీలోని విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రానికి (డిజాస్టర్ కంట్రోల్ రూమ్) బయలుదేరారు. అంతకుముందు అధికారుల్ని సమన్వయం చేస్తూ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లు ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయక చర్యల్ని నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. 'పీపల్కోటిలోని టీహెచ్డీసీ టన్నెల్ లోపలికి మట్టి శిథిలాలు, నీరు వచ్చాయనే సమాచారం అందింది. ఘటన తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల్ని వెంటనే ఘటనా స్థలానికి పంపాము. జిల్లా యంత్రాంగంతో సహా సంబంధిత ఏజెన్సీలన్నీ యుద్ధప్రాతిపదికన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాలని ఆదేశించాను. నేను స్వయంగా అధికారులతో మాట్లాడుతుండటంతో పాటు అక్కడున్న పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాను. టన్నెల్లో చిక్కుకున్న ప్రతి ఒక్కరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడమే మా మొదటి ప్రాధాన్యం. లోపల ఉన్న వారంతా క్షేమంగా తిరిగిరావాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను' అని సీఎం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
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