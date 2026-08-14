ఉత్తరాఖండ్ సొరంగ ప్రమాదం- ఏడుగురు మృతి
చమోలీ జిల్లా పీపల్కోటిలో హెచ్సీసీ జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు వద్ద ప్రమాదం- ఏడుగురు చనిపోయినట్లు ప్రకటించిన వైద్యులు- సహాయక చర్యల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ సిబ్బంది
Published : August 14, 2026 at 6:59 AM IST
Chamoli Pipalkoti Tunnel Collapse : ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలీ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పీపల్కోటి ప్రాంతంలో నిర్మాణంలో ఉన్న జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు సొరంగంలోకి ఒక్కసారిగా భారీగా నీరు, బురద రావడంతో అందులో కార్మికులు చిక్కుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు ఏడుగురు కార్మికులు మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సొరంగంలోకి చిక్కుకున్న కార్మికుల్లో 19 మందిని బయటకు తీసి గోపేశ్వర్లోని జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ 19 మందిలో ఏడుగురు మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మితగా వారికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరొక యువకుడిని మెరుగైన చికిత్స కోసం శ్రీనగర్లోని బేస్ ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశామని గోపేశ్వర్లోని జిల్లా ఆసుపత్రి డాక్టర్ ఆయుష్ తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా, సొరంగంలో చిక్కుకున్న మిగతా కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల ఆధ్వర్యంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మొదట 18 మంది కార్మికులను రక్షించి చికిత్స నిమిత్తం జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రెస్క్యూ బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నప్పుడు సొరంగంలో భారీ ప్రవాహంలో నీరు చేరిందని, పక్కల నుంచి కూడా నీరు లీకవుతోందని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ కమాండర్ అమృత్లాల్ మీనా తెలిపారు.
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand: District Magistrate Gaurav Kumar reached the spot after water and debris entered the under-construction THDC tunnel at Mayapur (Pipalkoti).— ANI (@ANI) August 13, 2026
(Source: Information Department, Chamoli) pic.twitter.com/cExGIVMVTe
"మా బృందం వచ్చి ఆపరేషన్ ప్రారంభించే సమయానికి సొరంగం లోపల భారీ నీటి ప్రవాహం ఉంది. నీటి మట్టం గణనీయంగా పెరిగింది. మా సిబ్బంది ప్రత్యేక పరికరాలను ఉపయోగించి ఇప్పటివరకు నీటి నుండి నాలుగు మృతదేహాలను వెలికితీశారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అందరినీ రక్షించే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది."
- అమృత్లాల్ మీనా, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్ కమాండర్
ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో సొరంగం లోపల దాదాపు 22 మంది కార్మికులు ఉన్నారని టీహెచ్డీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ప్రాజెక్ట్స్) కుమార్ శరద్ తెలిపారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను మోహరించామన్నారు. పీపల్కోటి పరిధిలోని మాయాపూర్ వద్ద జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు సొరంగం (విష్ణుగడ్-పిపల్కోటి హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్) నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. హిందుస్థాన్ కన్స్రక్షన్ కంపెనీ ఈ నిర్మాణ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తోంది. గురువారం సాయంత్రం సుమారు 7:00 గంటల మధ్య సొరంగంలో తవ్వకాలు జరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం వచ్చింది. క్షణాల వ్యవధిలో భారీ ప్రవాహంతో నీరు, పెద్దఎత్తున బురద, శిథిలాలు సొరంగంలోకి దూసుకొచ్చాయి. దీంతో అందులో పనిచేస్తున్న కార్మికులు బయటకు రాలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నీటి ఉధృతి, బురద ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇరుక్కుపోవడంతో వారంతా లోపల చిక్కుకుపోయారు.
యుద్ధప్రాతిపదికన చర్య
ఈ దుర్ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. డెహ్రాడూన్లోని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ కార్యాలయం నుంచి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. సొరంగంలో చిక్కుకున్న ప్రతి ఒక్క కార్మికుడిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడమే ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పీపల్కోటి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులతో సీఎం ఫోన్లో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. ఈ ప్రమాదంలో బాధితులుగా ఉన్న ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కార్మికుల పరిస్థితిపై ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు వ్యక్తిగతంగా సమాచారం అందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి అత్యవసర హెలికాప్టర్ సేవల ద్వారా రిషికేశ్ లేదా శ్రీనగర్ వైద్య కేంద్రాలకు తరలించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉంచామని సీఎం ధామి వెల్లడించారు.
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand: Rescue operation underway after debris and water entered the under-construction tunnel of Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC) at Pipalkoti.— ANI (@ANI) August 13, 2026
18 people have been rescued so far.
Teams from the Army, NDRF, and SDRF are currently… pic.twitter.com/apd1AzNEad
చమోలీలో పదే పదే విపత్తులు
పర్వత ప్రాంతాలతో కూడిన చమోలీ జిల్లా ప్రకృతి పరంగా అత్యంత సమస్యాత్మక ప్రాంతంగా మారుతోంది. గతంలో సంభవించిన జోషిమఠ్ భూ కుంగుబాటు, రైనీ గ్రామం వద్ద పెను విపత్తులు ప్రజలను ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా కురుస్తున్న వర్షాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి పరిణామాలు సహాయక చర్యలకు తీవ్ర సవాళ్లు విసురుతున్నాయి. అయినప్పటికీ అధికారుల సమన్వయంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను కొనసాగిస్తున్నారు.
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