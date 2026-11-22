సమాజంలో మార్పు కోసం పెద్ద సంస్థలే స్థాపించక్కర్లేదు- సమస్యల పరిష్కారానికి చేసే కృషీ గొప్పదే: మైత్రేయి జిచ్కర్
Social Worker Special Interview : 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత మైత్రేయి జిచ్కర్ ప్రత్యేకంగా చెప్పిన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 22, 2026 at 7:13 AM IST
'సమాజంలో మార్పు తీసుకురావటానికి పెద్ద పెద్ద సంస్థలే స్థాపించాల్సిన అవసరం లేదు. మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యలను గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి చిరు ప్రయత్నం చేసినా అదే ఎంతోమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది' అని మహారాష్ట్రలోని నాగ్పుర్కు చెందిన సామాజిక సేవకురాలు, జీరో గ్రావిటీ వ్యవస్థాపకురాలు మైత్రేయి జిచ్కర్ అన్నారు. హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ పేరిట ప్రభుత్వ బడుల రూపురేఖలను మార్చటంతో పాటు విద్య, ఆరోగ్యం, గ్రామీణాభివృద్ధి రంగంలో విశేష కృషి చేస్తున్న ఆమె 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026' అందుకున్న సందర్భంగా 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో మాట్లాడారు. ‘సేవంటే కేవలం విరాళాలివ్వటమే కాదు. సమయం కేటాయించటం, సమస్యను అర్థం చేసుకోవటం, పరిష్కారం కోసం క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయటం కూడా అనే ఆలోచనను యువతలో పెంపొందిస్తున్నాం’ అని చెప్పారు. వారిలోని శక్తిని సమాజానికి ఉపయోగపడేలా మలచటమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని వివరించారు. ఒక్కరి జీవితంలో మార్పు తెచ్చినా, ఒక్కర్ని ఆదుకున్నా అదీ గొప్ప సేవేనన్నారు.
నాన్న ఆశయాల సాధనే లక్ష్యంగా!
మా నాన్న డాక్టర్ శ్రీకాంత్ జిచ్కర్ ప్రజల కోసం నిరంతరం పనిచేశారు. చిన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ చూస్తూ పెరగటంతో నాపైనా ఆ ప్రభావం పడింది. 2004లో మా నాన్న మరణించే నాటికి నేను పాఠశాల విద్యార్థిని. ఆ చదువు పూర్తయిన వెంటనే ఏదో ఒక అర్థవంతమైన పనిచేయాలనే తపన నన్ను నిలువనిచ్చేది కాదు. నాన్న ఆశయాల సాధనే లక్ష్యంతో ఆయన పేరిట 'డాక్టర్ శ్రీకాంత్ జిచ్కర్ ఫౌండేషన్' స్థాపించాం.
సేవాభావమున్న యువతకు వేదికగా 'జీరో గ్రావిటీ'
2008లో మేం 'జీరో గ్రావిటీ' అనే సంస్థను ప్రారంభించినప్పుడు నాగ్పుర్లో వాలంటీరింగ్ సంస్కృతి అంతగా లేదు. సమాజ సేవ పట్ల ఆసక్తి కలిగిన యువత ఉన్నప్పటికీ వారికి సరైన వేదిక, మార్గదర్శకత్వం, అవకాశాలేవీ లేవు. అలాంటి ఆలోచనలున్న అత్యంత సన్నిహితులైన వ్యక్తులతో 'జీరోగ్రావిటీ' ప్రయాణం మొదలుపెట్టా. 17-18 ఏళ్ల వయసున్న యువత కలిసి పనిచేస్తుండటంతో ప్రజలూ బాగా ఆదరించారు. 100-200 మంది యువతతో కార్యక్రమాలు నిర్వహించేవాళ్లం. ఎన్నో పరిమితులు, సవాళ్లు ఎదురైనా ఒక్కో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తూ ముందుకెళ్లాం. ఆ తర్వాత మాకు వాలంటీర్లు పెరుగుతూనే ఉన్నారు. మేం పిలుపిస్తే చాలు.. ఎంతోమంది యువత ముందుకొస్తున్నారు.
ఆ చిన్నారి మాటలే 'హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్'కు ప్రేరణ
అనాథ పిల్లల కోసం పనిచేస్తూ పలు ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను సందర్శించినప్పుడు అక్కడి పరిస్థితులు చూసి చాలా బాధనిపించేది. నాగ్పుర్ జిల్లా కటోల్ తాలూకా అజాంగావ్ గ్రామానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి పాఠశాల పైకప్పు పూర్తిగా దెబ్బతిని వాన నీరు కారుతుండటంతో పిల్లలంతా తరగతి గదిలో ఒక మూలకు చేరి చదువుకుంటున్నారు. ఓ చిన్నారి తన నోట్బుక్లో పెన్సిల్తో రాసుకున్న అక్షరాలు తుడిచేస్తూ కనిపించింది. అదేంటని అడిగితే 'ఈ రోజు రాసింది చెరిపేస్తేనే రేపటి పాఠం రాసుకోగలను అక్కా' అని సమాధానమిచ్చింది. అవన్నీ నన్ను బాగా కదిలించాయి. మరే విద్యార్థీ ఇలాంటి దుర్భర పరిస్థితుల్లో చదువుకోకూడదనే సంకల్పంతోనే 2013లో 'హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్టు'కు శ్రీకారం చుట్టాం.
మేమే రంగులు వేసేవాళ్లం
హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభంలో నాగ్పుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లోని ఓ పాఠశాలను అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులను సంప్రదించాం. వారు మా ఆలోచనను నమ్మలేదు. మీరేం చేయొద్దంటూ ముఖం మీదే చెప్పేశారు. మరో శిథిల పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకుని మీరు అనుమతివ్వండి చాలు, మేం మెరుగుపరిచి చూపిస్తామని చెప్పి అధికారులను ఒప్పించాం. వాలంటీర్లతో కలిసి మేమే గోడలకు పుట్టీ పెట్టాం. రంగులు వేశాం. అది చూశాక అధికారుల్లోనూ నమ్మకం కలిగింది. ఆ తర్వాతే జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా పరిషత్ సీఈవోలు, ఇతర అధికారులు సహకరించడం ప్రారంభించారు. అలా ప్రారంభమైన మా ప్రయాణం, ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్ట్లు, డిజైనర్ల బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకుని పనిచేసే స్థాయికి చేరుకుంది.
150 పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చాం
హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్లో నిరాదరణ, నిర్లక్ష్యానికి గురైన, శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఎంపిక చేసుకుని తొలుత మరమ్మతులు చేస్తాం. అవసరమైన చోట కొత్త నిర్మాణాలు చేపడతాం. విద్యుత్తు సదుపాయం, తరగతి గదిలో తగిన వెలుతురు, గాలి వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తాం. మరుగుదొడ్లు మరమ్మతులు చేస్తాం. కావాల్సిన చోట కొత్తవి నిర్మిస్తాం. ఇదంతా పూర్తయ్యాక మా ఆర్కిటెక్ట్లు, డిజైనర్ల బృందంతో పిల్లల పాఠ్య ప్రణాళికలోని అంశాలు ప్రతిబింబించేలా పాఠశాల గోడలపై ఆకర్షణీయమైన చిత్రాలు వేయిస్తాం.
బాలా (బిల్డింగ్ యాజ్ ఏ లెర్నింగ్ ఎయిడ్) అనే కాన్సెప్ట్తో పాఠశాల భవనాన్నే బోధన సాధనంగా మార్చేలా రీ డిజైన్ చేస్తాం. దీంతో పిల్లల్లో విజువల్ లెర్నింగ్ (చూసి నేర్చుకోవటం) మెరుగుపడుతుంది. మహారాష్ట్రతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, బిహార్, రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల్లో 150కు పైగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలను ఇలా అభివృద్ధి చేశాం. మరో 2 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ముందుకెళుతున్నాం. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధులు, ప్రభుత్వ సహకారం, నిధులతో పాఠశాలల్ని అభివృద్ధి చేస్తాం.
పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం మాకు వందల కొద్దీ వినతులు వస్తుంటాయి. వాటిని పరిశీలించి, క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే చేసి ప్రాధాన్యక్రమంలో ప్రాజెక్టులు చేపడతాం. మిగతా అభ్యర్థనలను వెయిటింగ్లో పెడతాం. ఏదీ తిరస్కరించం. చాలాచోట్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంకా పాత పద్ధతుల్లోనే నిర్మాణాలు, మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. పిల్లల అవసరాలు, అభ్యసన వాతావరణం, భవిష్యత్తు వినియోగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పాఠశాలల డిజైన్ రూపొందించాలి. దీని కోసం డిజైన్ ఆడిట్ అవసరం.
పారాసెటమాల్ కోసమూ సుదూరం వెళ్లాలా?
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ సరైన వైద్యసేవలు అందుబాటులో లేవు. జ్వరమొస్తే సాధారణ పారాసెటమాల్ మాత్ర కోసం కూడా సుదూర ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది. అందుకే పల్లెల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల అభివృద్ధిపై పనిచేస్తున్నాం. గ్రామీణ ప్రజలకు నగరాల్లో సరైన వైద్యం, వివిధ పథకాల ద్వారా ఉచితంగా చికిత్స లభించేలా సాయం చేస్తున్నాం. గ్రామాల్లో శిథిలావస్థకు చేరిన కమ్యూనిటీ హాళ్లు, వ్యాయామశాలలను పునరుద్ధరిస్తున్నాం. పాఠశాలల్లో గ్రంథాలయాల ఏర్పాటుతో పిల్లల్లో పఠనాసక్తి పెంచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. గ్రామీణ మహిళలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు గుర్తింపు, మార్కెట్ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం.
అడ్మిషన్లు రెట్టింపయ్యాయని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పారు
మూతపడే స్థితిలో ఉన్న ఓ పాఠశాలను 'హ్యాపీ స్కూల్ ప్రాజెక్టు' కింద అభివృద్ధి చేశాం. ఇటీవల ఆ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయిని నాకు ఫోన్ చేశారు. తమ అడ్మిషన్లు రెట్టింపయ్యాయని, ఇకపై పాఠశాల తలుపులు ఎప్పటికీ తెరిచే ఉంటాయని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పారు. ఆ క్షణంలో కలిగిన అనుభూతిని మాటల్లో వర్ణించలేను. చదువు పూర్తయ్యాకో, ఉద్యోగం వచ్చాకో, జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాతనో సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ సేవకు సమయం కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రపంచం మొత్తాన్ని మనమొక్కరే మార్చేయాల్సిన పనిలేదు. ఒక పేద విద్యార్థికి చదువుకునే అవకాశం కల్పించటం, ఒక వృద్ధుడికి తోడుగా నిలబడటం, ఒక గ్రామంలో సమస్యను పరిష్కరించటం ఇలా ఒక్క సమస్యను పరిష్కరించినా చాలు. మా సిబ్బంది, వాలంటీర్లు, మా కార్యక్రమాల లబ్ధిదారులు సంతోషంగా ఉండాలి. అందుకే మా సంస్థలో నా హోదా చీఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆఫీసర్ అని పెట్టుకున్నా.
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు మా బాధ్యతను మరింత పెంచింది
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు వ్యక్తిగతంగా నాకు మాత్రమే దక్కిన గౌరవం కాదు. జీరో గ్రావిటీ బృందంలోని ప్రతి సభ్యుడికి, పాఠశాలల అభివృద్ధికి కష్టపడుతున్న వాలంటీర్లకు, సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ దక్కిన గుర్తింపు. ఈ అవార్డు మా బాధ్యతను మరింత పెంచింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాంతాలకు సేవా కార్యక్రమాలు విస్తరించేందుకు ప్రోత్సాహమిచ్చింది.
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