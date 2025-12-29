పినాక రాకెట్ ప్రయోగం సూపర్ సక్సెస్- రక్షణ రంగంలో ఇదో గేమ్ ఛేంజర్
పినాక లాంగ్ రేంజ్ గైడెడ్ రాకెట్ పరీక్ష విజయవంతం- 120కి.మీ లక్ష్యం విజయవంతంగా ఛేదన
Published : December 29, 2025 at 10:34 PM IST
Maiden Flight Test Of Pinaka : భారత రక్షణ రంగంలో మరో కీలక మైలురాయి నమోదైంది. పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతతో రూపొందించిన 'పినాక లాంగ్ రేంజ్ గైడెడ్ రాకెట్ (LRGR 120)' తొలి గగనతల పరీక్ష సోమవారం విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఒడిశా తీరంలోని చండీపూర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ (ఐటీఆర్) వేదికగా జరిగిన ఈ ప్రయోగంలో, రాకెట్ అత్యంత కచ్చితత్వంతో తన లక్ష్యాన్ని ఛేదించినట్లు రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది.
పినాక స్పెషాలిటీ:
- లక్ష్య ఛేదన: ఈ రాకెట్ తన గరిష్ఠ పరిధి అయిన 120 కి.మీ దూరాన్ని చేరుకోవడమే కాకుండా, ప్రయాణం మధ్యలో చేయాల్సిన అన్ని విన్యాసాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసింది.
- బహుముఖ ప్రజ్ఞ: ప్రస్తుతం సైన్యంలో అందుబాటులో ఉన్న పినాక లాంచర్ల నుంచే దీనిని ప్రయోగించారు. దీనివల్ల ఒకే లాంచర్ ద్వారా వేర్వేరు పరిధులు కలిగిన పినాకా వేరియంట్లను ప్రయోగించే వీలు కలుగుతుందని అధికారులు చెప్పారు.
- స్వదేశీ పరిజ్ఞానం: డీఆర్డీఓకు చెందిన 'ఆర్మమెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ (ARDE)' ఈ రాకెట్ను రూపొందించింది. దీని తయారీలో HEMRL, DRDL, RCI తదితర రక్షణ ప్రయోగశాలల సహకారం కూడా ఉంది.
ఈ పినాక రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతమైన నేపథ్యంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ డీఆర్డీఓ శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు తెలిపారు. సుదూర లక్ష్యాలను ఛేదించే ఈ గైడెడ్ రాకెట్ల అభివృద్ధి భారత సాయుధ దళాల సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతుందని, ఇది రక్షణ రంగంలో ఒక 'గేమ్ ఛేంజర్' అని ఆయన కొనియాడారు. డీఆర్డీఓ ఛైర్మన్ డాక్టర్ సమీర్ వి.కామత్ స్వయంగా ఈ ప్రయోగాన్ని వీక్షించి, మిషన్ లక్ష్యాలను సాధించిన బృంద సభ్యులను అభినందించారు.
Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO and other stakeholders on this achievement.
