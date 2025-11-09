తేజ్ ప్రతాప్కు ‘వై ప్లస్’ సెక్యూరిటీ- బిహార్ ఎన్నికల వేళ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
Published : November 9, 2025 at 4:05 PM IST
Y Plus security for Tej Pratap yadav : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్కు ముందు మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పెద్ద కుమారుడు, జనశక్తి జనతాదళ్ జాతీయ అధ్యక్షుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్కు ‘వై ప్లస్’ కేటగిరీ భద్రతను కేంద్ర హోంశాఖ మంజూరు చేసింది. శత్రువులు తనను హత్య చేసే ముప్పు ఉందని తేజ్ ప్రతాప్ ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో కేంద్ర సర్కారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తనను శత్రువులు హత్యచేసే గండం ఉందని, ప్రతి ఒక్కరు శత్రువుల్లాగే కనిపిస్తున్నారని తేజ్ ప్రతాప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రాణాలకు ముప్పు ఉండబట్టే, తనకు భద్రతను కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిందన్నారు. అయితే తన శత్రువుల వివరాలను బయటపెట్టలేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక తన తమ్ముడు, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తన దీవెనలు సదా తమ్ముడితో ఉంటాయని, తేజస్వి జీవితంలో ఇంకా పురోగమించాలని తేజ్ ప్రతాప్ ఆకాంక్షించారు.