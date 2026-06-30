డాక్టర్ నుంచి దేశ అత్యున్నత నిఘా అధిపతి వరకు- ఐబీ కొత్త చీఫ్గా AP కేడర్ మహేశ్ దీక్షిత్
1993 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి మహేష్ దీక్షిత్కు ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ బాధ్యతలు- వైద్య వృత్తిని వదిలి పోలీసు సేవల్లోకి- 26 ఏళ్లకు పైగా నిఘా విభాగంలో సేవలు
Published : June 30, 2026 at 7:01 AM IST
Intelligence Bureau New Chief : దేశీయ నిఘా వ్యవస్థలో అత్యంత కీలకమైన ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ)కి కొత్త డైరెక్టర్గా 1993 బ్యాచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేడర్ ఐపీఎస్ అధికారి మహేశ్ దీక్షిత్ నియమితులయ్యారు. నేడు (జూన్ 30) ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. నాలుగేళ్లపాటు ఐబీ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన తపన్ కుమార్ డేకా పదవీకాలం ముగియడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మహేశ్ దీక్షిత్ను రెండేళ్ల కాలానికి నియమించింది. ఇప్పటివరకు ఆయన ఐబీలో స్పెషల్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ కీలక విభాగాలను పర్యవేక్షించారు.
అయితే ఇప్పుడు మహేశ్ దీక్షిత్ నియామకంపై భద్రతా వర్గాల్లో సానుకూల స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. జమ్మూకశ్మీర్ మాజీ డీజీపీ డాక్టర్ శేష్ పాల్ వైద్ ఆయనను ఐబీ చీఫ్గా ఎంపిక చేయడం సరైన నిర్ణయమని అభిప్రాయపడ్డారు. జమ్మూకశ్మీర్లో విధులు నిర్వహించిన సమయంలో దీక్షిత్ పనితీరు ఎంతో సమర్థవంతంగా ఉండేదని తెలిపారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు సమయంలో ఆయన జాయింట్ డైరెక్టర్గా కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారని గుర్తు చేశారు.
ముందు విశాఖపట్నం జిల్లా ఎస్పీగా విధులు
మహేశ్ దీక్షిత్ కెరీర్ ఇతర సీనియర్ పోలీసు అధికారులతో పోలిస్తే భిన్నంగా సాగింది. మొదట వైద్య విద్యను అభ్యసించి డాక్టర్గా మారిన ఆయన, అనంతరం ప్రజాసేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వైద్య వృత్తిని వదిలి సివిల్ సర్వీసెస్లోకి అడుగుపెట్టారు. 1993లో ఐపీఎస్లో చేరిన ఆయన తొలుత విశాఖపట్నం జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ప్రారంభ దశలోనే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో చేరి దాదాపు 26 సంవత్సరాలకు పైగా నిఘా వ్యవస్థలోనే సేవలందించారు.
ఆ సమయంలో దేశంలోని అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ఆయన పనిచేశారు. నాగాలాండ్లోని కోహిమా, బీహార్లోని పాట్నా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైదరాబాద్, దిల్లీలోని ఐబీ ప్రధాన కార్యాలయం, జమ్మూకశ్మీర్ వంటి ప్రాంతాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఉగ్రవాదం, తీవ్రవాదం, సరిహద్దు చొరబాట్లు, వామపక్ష తీవ్రవాదం వంటి అనేక అంతర్గత భద్రతా సవాళ్లపై పనిచేసిన అనుభవం ఆయన సొంతం.
ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం
జమ్మూకశ్మీర్లో ఆయన సేవలు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చాయి. 2009 నుంచి 2012 మధ్య ఉగ్రదాడులు, రాళ్ల దాడులు, ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగిన సమయంలో అక్కడ కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. అనంతరం 2020 నుంచి 2025 వరకు మరోసారి జమ్మూకశ్మీర్లో పనిచేశారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత మారిన పరిస్థితుల్లో హైబ్రిడ్ టెర్రరిజం, కశ్మీరీ పండితులు, వలస కార్మికులపై దాడులు, అంతర్గత భద్రత వంటి అంశాలను ఎదుర్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. భద్రతా బలగాలతో సమన్వయం పెంచుతూ, క్షేత్రస్థాయి నిఘా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఆయన కృషి ప్రశంసలు అందుకుంది.
జమ్మూకశ్మీర్తో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల వ్యవహారాలు, లద్దాఖ్కు సంబంధించిన వ్యూహాత్మక అంశాలు, నక్సలిజం వ్యతిరేక విభాగం వంటి కీలక బాధ్యతలను కూడా ఆయన నిర్వహించారు. కేంద్ర నిఘా సంస్థలు, రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగం, సాయుధ దళాల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంచుతూ అనేక ఆపరేషన్లలో భాగస్వామ్యమయ్యారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి ఉత్పన్నమయ్యే భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనే విషయంలో ఆయనకు విస్తృత అనుభవం ఉంది.
మహేశ్ దీక్షిత్ ఎప్పుడూ ప్రచారానికి దూరంగా ఉండే అధికారిగా గుర్తింపు పొందారు. ఎక్కువగా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. నిఘా సమాచార సేకరణ, వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలు రూపొందించడం, వివిధ సంస్థల మధ్య సమన్వయం పెంచడం వంటి అంశాల్లో ఆయనకు మంచి పేరుంది. ఆధునిక నిఘా వ్యవస్థలో ఇవే కీలక లక్షణాలుగా భద్రతా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం దేశ అంతర్గత భద్రతా పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టంగా మారుతున్నాయి. ఉగ్రవాదం, సరిహద్దు చొరబాట్లు, సైబర్ ఆధారిత తీవ్రవాద ప్రచారం, గూఢచర్యం, కొత్త సాంకేతికతల ద్వారా ఎదురవుతున్న భద్రతా ముప్పులు వంటి అనేక సవాళ్లు ఐబీ ముందున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర భద్రతా సంస్థల మధ్య సమాచార మార్పిడి వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ముందస్తు నిఘా వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం లభించే అవకాశం ఉంది. మహేశ్ దీక్షిత్ నియామకంతో మరోసారి క్షేత్రస్థాయి అనుభవం ఉన్న అధికారులకే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతోంది. దాదాపు తన పూర్తి ఉద్యోగ జీవితాన్నే నిఘా విభాగంలో గడిపిన ఆయన, ఇప్పుడు దేశంలోనే అత్యంత పురాతన నిఘా సంస్థకు నాయకత్వం వహించనున్నారు.
IMF ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా RBI మాజీ గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్