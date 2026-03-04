మహేంద్ర సింగ్ ధోనికి జరిమానా- ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్లినందుకు ఫైన్
Published : March 4, 2026 at 3:09 PM IST
Mahendra Singh Dhoni Car Challan : భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గానూ ఆయనకు రూ. 1,000 జరిమానా విధించారు అధికారులు. ఝార్ఖండ్లోని రాంచీలో మార్చి 1న కాంకే రింగ్ రోడ్లోని బిర్సా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలో ఆయన లగ్జరీ కారు వేగ పరిమితిని మించి ప్రయాణించింది. దీంతో ఆటోమేటిక్ కెమెరాలు ధోని కారుపై చలాన్ జారీ చేశాయి. ఆ ప్రాంతంలో వేగ పరిమితి గంటకు 60 కిలోమీటర్లు ఉండగా, ధోని కారు మాత్రం వేగ పరిమితిని మించి ప్రయాణించింది. మరోవైపు, ప్రధాన కూడళ్లలో రింగ్ రోడ్ వద్ద ఈ ఆటోమెటిక్ వ్యవస్థ 24x7 పనిచేస్తుందని రాంచీ పోలీసులు తెలిపారు. అతివేగం, సిగ్నల్ జంపింగ్, ఇతర ఉల్లంఘనలను పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పారు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అతిక్రమించిన వారికి ఎవరికైనా జరిమానా విధించవచ్చు.