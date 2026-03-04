ETV Bharat / bharat

మహేంద్ర సింగ్​ ధోనికి జరిమానా- ఓవర్​ స్పీడ్​ వెళ్లినందుకు ఫైన్​

రాంచీలో మాజీ క్రికెటర్​ మహేంద్ర సింగ్​ కారుకు చలాన్​- అధికవేగంతో ప్రయాణించినందుకే!

Mahendra Singh Dhoni Car Challan
Mahendra Singh Dhoni Car Challan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahendra Singh Dhoni Car Challan : భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ట్రాఫిక్​ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గానూ ఆయనకు రూ. 1,000 జరిమానా విధించారు అధికారులు. ఝార్ఖండ్​లోని రాంచీలో మార్చి 1న కాంకే రింగ్ రోడ్‌లోని బిర్సా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం సమీపంలో ఆయన లగ్జరీ కారు వేగ పరిమితిని మించి ప్రయాణించింది. దీంతో ఆటోమేటిక్ కెమెరాలు ధోని కారుపై చలాన్ జారీ చేశాయి. ఆ ప్రాంతంలో వేగ పరిమితి గంటకు 60 కిలోమీటర్లు ఉండగా, ధోని కారు మాత్రం వేగ పరిమితిని మించి ప్రయాణించింది. మరోవైపు, ప్రధాన కూడళ్లలో రింగ్ రోడ్ వద్ద ఈ ఆటోమెటిక్​ వ్యవస్థ 24x7 పనిచేస్తుందని రాంచీ పోలీసులు తెలిపారు. అతివేగం, సిగ్నల్ జంపింగ్, ఇతర ఉల్లంఘనలను పర్యవేక్షిస్తుందని చెప్పారు. ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ అతిక్రమించిన వారికి ఎవరికైనా జరిమానా విధించవచ్చు.

E-challan issued to MS Dhoni
ధోని కారుకు చలాన్​ విధింపు (Special Arrangement)

TAGGED:

MAHENDRA SINGH DHONI
DHONI CAR FINED FOR OVERSPEEDING
MAHENDRA SINGH DHONI CAR CHALLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.