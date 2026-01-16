ETV Bharat / bharat

January 16, 2026

Mumbai Municipal Corporation Result : ఓ వైపు ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో అధికార మహాయుతి కూటమి ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతుంటే, మరోవైపు ఎన్నికల ప్రక్రియపై విపక్షాలు విమర్శనాస్త్రాలను ఎక్కుపెట్టాయి. ఎన్నికల సంఘం గ్యాస్ లైటింగ్ చేస్తూ దేశ పౌరులను మానసిక గందరగోళంలోకి నెడుతోందని ఆరోపిస్తూ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.

ఈసీ చేష్టల వల్ల భారత ప్రజాస్వామ్యంపై ప్రజలు విశ్వాస భావనను కోల్పోయారని విమర్శించారు. ఓట్లచోరీకి పాల్పడటం దేశ వ్యతిరేక చర్య అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పోలింగ్‌లో నాసి రకం ఇంకుతో కూడిన మార్కర్లను వినియోగించడంపై విపక్షాలు, ఓటర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారంటూ ప్రచురితమైన ఓ వార్తా కథనం క్లిప్పింగ్‌ను తన ట్వీట్‌లో రాహుల్‌గాంధీ షేర్ చేశారు. ఇక రాహుల్‌కు వెంటనే బీజేపీ బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చింది.

ఓడిపోతున్నారనే నిరాశావాదంలో రాహుల్ ఇలా మాట్లాడారు : బీజేపీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ ఓడిపోతున్నారనే నిరాశావాదంలో రాహుల్ గాంధీ ఇలా మాట్లాడుతున్నారని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సీఆర్ కేశవన్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర వైఫల్యం నుంచి ప్రజల చూపును మరల్చడానికి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను రాహుల్ చేస్తుంటారని విమర్శించారు. రాహుల్ గాంధీకి ప్రజల్లో విశ్వసనీయత లేదని, లోక్‌సభ విపక్ష నేత హోదాలో ఉన్న ఆయన ప్రచార నేతగా మారిపోయారని సీఆర్ కేశవన్ ఎద్దేవా చేశారు.

అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరించే రాహుల్ గాంధీ చాతుర్యం గురించి ప్రజలకు బాగా తెలుసన్నారు. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పుడల్లా కుట్ర సిద్ధాంతాలను తెరపైకి తెచ్చి ప్రజలను గందరగోళంలోకి నెట్టడం రాహుల్ గాంధీకి అలవాటుగా మారిందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు. మహారాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ ఇండియా కూటమి ఏమీ చేయలేకపోయిందన్నారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని విమర్శించడం ద్వారా రాహుల్ గాంధీలోని పిల్లల తరహా మానసిక స్థితి మరోసారి బయటపడిందని సీఆర్ కేశవన్ పేర్కొన్నారు.

