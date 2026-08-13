మహాత్మా గాంధీ అరుదైన వస్తువుల వేలం- ఎక్కడ? ఎప్పుడంటే?
వేలానికి గాంధీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన అరుదైన లేఖలు, చేతిరాత ప్రతులు- స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు ఆనంద్ టీ హింగోరానీ కుటుంబం తరతరాలుగా భద్రపరిచిన అరుదైన సేకరణ
Published : August 13, 2026 at 7:45 PM IST
Mahatma Gandhi Saffronart Auction : జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన అరుదైన లేఖలు, చేతిరాత ప్రతులు, ఫొటోలు, వ్యక్తిగత వస్తువులు త్వరలో వేలానికి రానున్నాయి. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు 'ఆనంద్ టీ హింగోరానీ' కుటుంబం తరతరాలుగా భద్రపరిచిన అరుదైన సేకరణను ప్రముఖ వేలం సంస్థ సాఫ్రానార్ట్ వేలం వేయనుంది. ఆగస్టు 18,19 తేదీల్లో సఫ్రానార్ట్ ముంబయి కార్యాలయంలో జరగనున్న వేలంలో 'గాంధీ: ఫ్రమ్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆనంద్ టీ హింగోరానీ' పేరుతో ఈ వేలం జరగనుంది. ఇందులో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కాలానికి చెందిన 86 చారిత్రక ప్రాధాన్యం కలిగిన ముఖ్యమైన వస్తువులు ఉంచనున్నారు. ఈ సేకరణ గాంధీ, హింగోరాని మధ్య ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధానికి తెలియజేయనుంది.
హింగోరాని చారిత్రత్మక దండి మార్చ్
1930లో జాతిపితను తొలిసారిగా కలిసిన హింగోరానీ, అనంతరం ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులు, నమ్మకస్థుల్లో ఒకరిగా కొనసాగారు. సబర్మతీ ఆశ్రమంలో పనిచేసిన హింగోరాని చరిత్రాత్మక దండి మార్చ్లో చేరారు. శాసనోల్లంఘన, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల్లోనూ పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత గాంధీ రచనలను ప్రచురించడంలో, వాటిని భద్రపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ వేలంపాటలో'ఎ థాట్ ఫర్ ది డే'(ఒక రోజుకో ఆలోచన): హింగోరాని కోసం గాంధీ రాసిన స్వహస్త లిఖిత సందేశాలు 1944-1946' ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. రెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో గాంధీ స్వయంగా రాసిన 688 సందేశాలు ఇందులో పొందుపరిచారు. హింగోరానీ భార్య మరణానంతరం గాంధీ ఈ సందేశాలను రాశారు. ఆత్మపరిశీలన, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మికత, జీవన విధానంపై ఆయన ఇచ్చిన సూచనలు, ప్రోత్సాహం ఇందులో సంకలనం చేశారు. ఈ చేతిరాత సందేశాలకు రూ.15 నుంచి రూ.25 కోట్ల వరకు ధర పలకవచ్చని అంచనా.
గాంధీ సన్నిహితుల గురించి కూడా
వేల సంస్థ ప్రకారం, సత్యం, అహింస, బ్రహ్మచర్యం, అనాక్రమణ, నిర్భయత్వం, మత సమానత్వం, అంటరానితనం నిర్మూలన, ప్రార్థన, సేవ, శ్రమ, ఆకలి, కర్తవ్యం, స్వరాజ్యం, రామనామం వంటి అనేక అంశాలపై గాంధీ ఆలోచనలు ఈ సందేశాల్లో ప్రస్తావిస్తుంది. వీటితో పాటు దైవ అన్వేషణ, ఆత్మసాక్షాత్కారం, మౌనం, నైతిక బాధ్యత, అనాసక్తి వంటి విషయాలపైనా ఆయన తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ వేలంలో గాంధీకి సంబంధించిన పలు వ్యక్తిగత కోణాలను కూడా ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇది భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ నాయకుడిగా ఆయన్ను మాత్రమే కాకుండా, "తమకు అత్యంత సన్నిహితులకు సలహాలు, ఓదార్పు, క్రమశిక్షణ, ఆప్యాయతను అందించిన" వ్యక్తులను మనకు పరిచయం చేస్తుంది.
మరోవైపు ఈ వేలంలో ఉన్న వ్యక్తిగత వస్తువుల్లో గాంధీకి సంబంధించిన 'పెటి చర్ఖా'(పెట్టెలో అమర్చిన రాట్నం) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. చరకా తిప్పడంలోని ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన రెండు లేఖలు ఉన్నాయి. దీనికి రూ.50 నుంచి రూ.70 లక్షల వరకు ధర ఉంటుందని అంచనా. అలాగే గాంధీ జపమాల, ప్రార్థనా సంచులు, ఆశీర్వాద లేఖలు కూడా వేలంలో ఉన్నాయి. వీటి విలువను రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల మధ్యగా నిర్ణయించారు. గాంధీ స్వయంగా హింగోరానీకి బహుకరించిన 'ఆఫ్తాబ్' పాకెట్ వాచ్ కూడా వేలం జాబితాలో ఉంది. వెస్ట్ ఎండ్ వాచ్ కంపెనీకి చెందిన ఈ గడియారానికి రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.30 లక్షల వరకు ధర పలకవచ్చని అంచనా. ఈ వేలంలో 'ది లాస్ట్ పోస్ట్కార్డ్' కూడా ఉండనుంది. 1948 జనవరి 30న ఆనంద్ హింగోరానీ, గంగి హింగోరానిలకు ఉద్దేశించి రాసిన లేఖ. ఈ లేఖను గాంధీ తరఫున శివ బాలక్ బిసెన్ రాశారు. గాంధీ హత్యకు కొన్ని గంటల ముందు ఈ లేఖ రాశారు.
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