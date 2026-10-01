మహాత్ముడి గాంధీ నిరాడంబరత- రూ.100తో తన కోసం కుటీరం నిర్మించాలని షరతు- అక్కడి నుంచే దేశ భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ సింప్లిసిటీ- సేవాగ్రామ్ ఆశ్రమంలో చాలా ఏళ్లు గడిపిన బాపూజీ- రూ.100కి మించి ఖర్చు చేయకుండా అక్కడ తనకు నివాసం ఏర్పాటు చేయాలని షరతు
Published : October 1, 2026 at 4:45 PM IST
Mahatma Gandhi Sevagram Hut : ప్రస్తుత కాలంలో ఒక ఇంటిని నిర్మించడానికి లక్షలాది రూపాయల ఖర్చవుతుంది. అయితే దాదాపు తొమ్మిది దశాబ్దాల క్రితం భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన మహాత్మా గాంధీ వంద రూపాయల్లోనే తాను నివసించే ఇంటిని (కుటీరాన్ని) నిర్మించాలని షరతు విధించారు. అది కూడా అదే ఊరిలో లభించిన సామగ్రితోనే కుటీరాన్ని కట్టాలని కోరారు. జాతిపిత విధించిన ఈ షరతు ఆయన జీవన విధానానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఇంతకీ గాంధీ అప్పుడు ఎక్కడ నివసించారు? ఆయన కోసం కుటీరాన్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.
అప్పుడే వార్దాలో స్థిరపడాలని బీజం
తన అనుచరుడు, పారిశ్రామికవేత్త జమ్నాలాల్ బజాజ్ ఆహ్వానం మేరకు మహాత్మా గాంధీ 1934లో మహారాష్ట్రలోని వార్దాను సందర్శించారు. గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ అక్కడి జీవనశైలిని అర్థం చేసుకోవాలనే కోరిక బాపూజీకి అప్పుడే మరింత బలపడింది. దీంతో 1936లో వార్దా సమీపంలోని 'షేగావ్' (తరువాత సేవాగ్రామ్గా పేరు మార్చారు)లో స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ సమయంలో సేవాగ్రామ్ చాలా మారుమూల ప్రాంతంగా ఉండేది. అక్కడ సరైన రోడ్లు, పోస్టాఫీసులు లేవు. చుట్టూ ఉన్న అటవీ ప్రాంతం కారణంగా పాములు, తేళ్లు తరచుగా కనిపిస్తుండేవి. అయితే వార్దా వచ్చిన ప్రారంభంలో ఓ తాత్కాలిక నివాసంలో గాంధీ బస చేశారు.
అత్యల్పంగా ఖర్చు చేయాలని మెలిక
తన కోసం ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించుకోవడానికి మహాత్మా గాంధీ ఒప్పుకోలేదు. చిన్న కుటీరం నిర్మాణానికి అంగీకరించారు. దాని నిర్మాణ ఖర్చు కూడా అత్యల్పంగా ఉండాలని, వీలైతే రూ.100కు మించకూడదని షరతు విధించారు. కుటీరం నిర్మాణం కోసం గ్రామంలో లభించే నిర్మాణ సామగ్రిని ఉపయోగించాలని కోరారు. దీని వెనుక ఉన్న ఆలోచన చాలా స్పష్టమైనది. కోట్లాది ప్రజలు సాధారణ ఇళ్లలో నివసిస్తున్న దేశంలో తమ నాయకుడు విలాసవంతమైన భవనంలో ఎలా నివసించగలరు? సరిగ్గా ఇదే ఆలోచనా విధానం సేవాగ్రామ్లోని గాంధీ కుటీరం నిర్మాణానికి పునాది వేసింది. ఆశ్రమ జీవనం సమాజంలోని సామాన్య ప్రజల జీవనశైలికి భిన్నంగా ఉండకూడదని గాంధీ విశ్వసించారు. స్థానిక మట్టి, వెదురు, కలప, పెంకులతో, స్థానిక చేతివృత్తుల వారి సాయంతో నిర్మించిన ఆ కుటీరం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థతో మమేకమై ఉండాలని కోరుకున్నారు.
ఖర్చు పెరిగిందని గాంధీ అసహనం
అయితే మహాత్ముడు ఓ పర్యటనకు వెళ్లి వార్దా వచ్చేసరికల్లా కుటీరం సిద్ధమైపోయింది. కానీ నిర్మాణానికి రూ.100 కన్నా ఎక్కువ ఖర్చయ్యింది. దీంతో ఈ ఖర్చు పెరుగుదలపై గాంధీ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. తన అనుచరుడు జమ్నాలాల్ బజాజ్ సర్దిచెప్పటంతో శాంతించారు గాంధీ. 1936 జూన్ 16న గాంధీ ఈ కుటీరంలోకి మారారు. ఇప్పుడు ఈ కుటీరాన్ని 'ఆది నివాస్'గా పిలుస్తున్నారు. కస్తూర్బా గాంధీ, ఇతర ఆశ్రమ సభ్యులు గాంధీతో కలిసి ఇక్కడ నివసించేవారు. గాంధీ ఇక్కడ చదవడం, రాయడం, చరఖాపై నూలు వడకడం వంటి దైనందిన కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమయ్యేవారు. ఈ కుటీరంలో ఒక భాగంలో వంట గది, స్నానపు గది ఉండేది. కాగా వరండా సామూహిక భోజనాలకు వేదికగా నిలిచేది. ఈ సాధారణ నిర్మాణంలో గాంధీ వ్యక్తిగత జీవితం, ఆశ్రమ సామూహిక జీవనం సామరస్యపూర్వకంగా కలిసి సాగేవి.
దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో సేవాగ్రామ్లోని ఈ కుటీరానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ కుటీరం నుంచే గాంధీ వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాలకు వ్యూహరచన చేశారు. దేశంలోని ప్రముఖులు, విదేశీ ప్రతినిధులు, సామాన్యులు ఇలా చాలా మంది ఈ కుటీరంకు తరలివచ్చారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సేవాగ్రామ్లోని ఈ కుటీరం అప్పటి భారతావని అనధికార రాజధానిగా మారిపోయింది. గాంధీ ఇక్కడి నుంచే గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ పరిశ్రమలు, వృత్తులు, కళలు, వ్యవసాయోత్పత్తుల్లో వినూత్న పద్ధతులు, శాస్త్రీయ పరిశోధన, గ్రామాల్లో స్వచ్ఛత, అంటరానితనం నిర్మూలన లాంటి కార్యక్రమాలను చేశారు.
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