నది మధ్యలో మహిమాన్విత శివలింగం- ఏటా ఒడ్డు వైపుగా కదులుతున్న వైనం- ఎక్కడో తెలుసా?
నది మధ్య నుంచి ఒడ్డు వైపుగా కదులుతున్న శివలింగం- ఏటా ఉత్తరం వైపుగా 1 అంగుళం జరుగుతున్న వైనం- కొన్ని దశాబ్దాల్లో వందల మీటర్ల స్థానభ్రంశం- గయలోని విష్ణుపాద ఆలయానికి శివలింగం చేరుకుంటుందనే విశ్వాసం
Published : February 16, 2026 at 3:10 PM IST
Moving Shiva lingam in River : నది మధ్యలో ఉన్న ఆ స్వయంభూ శివలింగం ఒడ్డు వైపుగా కదులుతోంది. ఈక్రమంలో ఏటా ఉత్తరం వైపుగా దాదాపు 1 అంగుళం జరుగుతోంది. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఇది వందల మీటర్లు కదిలిందట. మనోకామ్నా మహాదేవ్, చతుర్భుజ్ మహాదేవ్, బుధ్వా మహాదేవ్ అనే పేర్లు కలిగిన ఈ శివలింగానికి పూజలు చేయడానికి మహాశివరాత్రి వేళ పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఇక ప్రతిరోజూ ఇక్కడ శివ భజనలు, కీర్తనలు చేస్తారు. ఇంతకీ ఎక్కడుంది ఈ స్వయంభూ శివలింగం? ఇది నదీతీరం వైపుగా ఎందుకు కదులుతోంది? స్థానిక జానపద గాధలు ఏం చెబుతున్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నది మధ్యలో శివలింగం
నిరంజన నది ఝార్ఖండ్లోని ఛాత్రా జిల్లాలో పుడుతుంది. ఇది బిహార్లోని గయలో ఉన్న మోహన నదిలో కలుస్తుంది. ఈ రెండు నదుల జలాలు కలిశాక, గయలో పవిత్ర ఫాల్గూ నది ఏర్పడుతుంది. గౌతమ బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం అయిన పవిత్ర నేల గయ మీదుగా ప్రవహించడం వల్ల ఈ నదికి విశిష్ట స్థానం లభించింది. ఇప్పుడు మనం అసలు విషయంలోకి వెళ్తే గయ నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో నిరంజన నది ఒడ్డున లాదూ దేమా అనే గ్రామం ఉంది. ఇక్కడి నిరంజన నదీ జలాల మధ్యలోనే మహిమాన్విత స్వయంభూ శివలింగం ఉంది. భక్తుల కోరికలను తీర్చడానికి ఇక్కడ శివుడు స్వయంభూ శివలింగంగా అవతరించాడని గ్రామస్థులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. ఊరి ప్రజలు తరతరాలుగా ప్రతిరోజూ ఈ శివలింగానికి పూజలు చేస్తున్నారు. కానీ ఏటా వర్షాకాలంలో నది నీటిమట్టం భారీగా పెరిగిపోతుంది. దీనివల్ల నది మధ్యనున్న శివలింగం కనిపించదు.
విష్ణుపాద ఆలయానికి శివలింగం చేరుకునే కథ
లాదూ దేమా గ్రామస్థుల కథనం ప్రకారం, నది మధ్యలో ఉన్న శివలింగం ప్రతి సంవత్సరం ఉత్తరం దిశగా 1 అంగుళం కదులుతోంది. ఈవిధంగా ఇది ఇప్పటికే వందల మీటర్లు జరిగింది. తన స్థానాన్ని మార్చుకుంది. శివలింగం ఇలాగే మెల్లమెల్లగా కదులుతూ, చివరకు గయలో ఉన్న ప్రసిద్ధ విష్ణుపాద ఆలయం వద్దకు చేరుకుంటుంది అని స్థానికులు అంటున్నారు. ఈవిషయాన్ని తమకు పూర్వీకులు చెప్పారని లాదూ దేమా గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. నిరంజన నదీ మార్గంలో లాదూ దేమా గ్రామం అనేది గయలో ఉన్న విష్ణుపాద ఆలయానికి దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. గ్రామస్థులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, రాబోయే కాలంలో నదిలో ఇంత దూరం పాటు శివలింగం కదలనుంది.
నది ఒడ్డు వైపుగా శివలింగం కదులుతోంది
లాదూ దేమా గ్రామంలోని నిరంజన నది ఒడ్డున ఒక శాశ్వత శిల (కొండరాయి) ఉంది. దాని ఆధారంగానే గ్రామస్థులు శివలింగం దూరాన్ని లెక్కిస్తుంటారు. నదిలోని శివలింగం గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో వందల మీటర్లు కదిలింది అని దీని ప్రాతిపదికనే వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఈ శివలింగం తమ ఊరిలోని నది ఒడ్డు వైపుగా కదులుతోందని లాదూ దేమా గ్రామపంచాయతీ మాజీ వార్డు సభ్యులు 70 ఏళ్ల కిశోరీ తమోలి తెలిపారు. నది ఒడ్డున ఉన్న శాశ్వత శిల నుంచి శివలింగం దూరాన్ని తాము కొలవగా, మునుపటి కంటే ఒడ్డుకు చాలా దగ్గరగా వచ్చిందని తేలిందన్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఒడ్డు నుంచి దాదాపు 136 మీటర్ల దూరంలో నది మధ్యలో శివలింగం ఉండేదని, ఇప్పుడది ఒడ్డుకు 60 మీటర్ల స్వల్ప దూరంలోకి చేరుకుందని గ్రామానికి చెందిన సీనియర్ సిటిజెన్ బాల్ ముకుంద్ ప్రసాద్ చెప్పారు. ఈ స్వయంభూ శివలింగం చాలా మహిమలు కలిగినదని కిశోరీ తమోలి, బాల్ ముకుంద్ తెలిపారు. అంతా తమ పూర్వీకులు చెప్పినట్టే జరుగుతోందని, ఈ శివలింగం ఇలాగే కదులుతూ ఏదో ఒకరోజు విష్ణుపాద ఆలయానికి చేరుకుంటుందని వారు చెప్పారు. చివరగా ఆ ఆలయంలోనే ఈ శివలింగం ప్రతిష్ఠ జరుగుతుందని తమ పూర్వీకులు చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
శివలింగం మహిమపై జానపద గాధ
ఒక జానపద గాధ ప్రకారం, చాలా ఏళ్ల క్రితం లాదూ దేమా గ్రామంలోని నిరంజన నది ఒడ్డున ఒక పూజారి పూజలు చేస్తుండగా ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తాయి. ఆ వరదల్లో పూజారి కొట్టుకొని పోయాడు. పూజారి ఆచూకీ దొరకలేదు. కనీసం డెడ్బాడీ కూడా లభించలేదు. దీంతో అతడి పేరిట కుటుంబీకులు కర్మకాండలు నిర్వహించారు. కానీ 25 రోజుల తరువాత అద్భుతం జరిగింది. నదిలోని శివలింగం సమీపం నుంచి పూజా చందనం, శంఖంలను పట్టుకొని ఆ పూజారి బయటికొచ్చాడు. శివలింగం మహిమ వల్లే అతడు మళ్లీ బతికి వచ్చాడని విశ్వసిస్తారు.
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే శివలింగం
ఈ శివలింగానికి పూజలు చేస్తే సంతానం, ఉద్యోగం, వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం, గ్రహ దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తాయని లాదూ దేమా గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. నిరంజన నది ఒడ్డున నిలబడి శివలింగాన్ని భక్తితో చూస్తూ మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపిస్తే ఎలాంటి సంక్షోభాలనైనా ఎదుర్కొనే శక్తి లభిస్తుందని తెలిపారు. శివుడి ఆశీస్సులను పొందడానికి భక్తులు దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడి వస్తుంటారని వివరించారు.
మా పూర్వీకులు చెప్పినట్టే జరుగుతోంది
‘‘మా పూర్వీకులు చెప్పినట్టే అంతా జరుగుతోంది. నదిలోని శివలింగం ఏటా కదులుతోంది. తన స్థలాన్ని మార్చుకుంటోంది. దాని మహిమకు ఇదే పెద్ద నిదర్శనం. మేం ఎంతో భక్తితో ఆ శివలింగానికి పూజలు చేస్తుంటాం. అది ఇప్పుడు మా ఊరిలోని నది ఒడ్డు వైపుగా జరుగుతోంది’’ అని లాదూ దేమా గ్రామానికి చెందిన యువకులు అంకుశ్ కుమార్ సింగ్, అనిల్ కుమార్ సింగ్ చెప్పారు.