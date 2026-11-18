భార్యాభర్తల చార్ధామ్ యాత్ర- బుల్లెట్ బైక్లపై 4,500 కి.మీ జర్నీ
Char Dham Yatra on Bullet Bike : బుల్లెట్ బైక్లపై 4500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి 'చార్ ధామ్ యాత్ర'ను ఓ జంట పూర్తి చేశారు.
Published : November 18, 2026 at 7:28 PM IST
పర్యాటకంపై ఉన్న మక్కువ సాహసయాత్రల పట్ల ఉన్న ప్రేమతో ఓ జంట తమ సొంత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ బైక్లపై ఉత్తరాఖండ్లో 'చార్ ధామ్ యాత్ర'ను పూర్తి చేశారు.ఈ యాత్రలో వారు ఏకంగా 4,500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తమ జీవితంలో మరచిపోలేని కలను నెరవేర్చుకున్నారు. సాధారణంగా చార్ ధామ్ యాత్రకు వెళ్లే యాత్రికులు బస్సు, కారు లాంటి ఇతర సౌకర్యవంతమైన వాహనాల్లో ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే మహారాష్ట్రలోని నిగ్డికి సందీప్ గోరే, నేహా గోరే దంపతులు ఈ తీర్థయాత్రలో సాహస స్ఫూర్తిని నింపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రకృతిలో లీనమై యాత్రలోని ప్రతి అంశాన్ని అనుభవించాలనే ఉద్దేశ్యంతో వారు తమ సొంత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ బైక్లపై ప్రయాణించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
సవాళ్లను అధిగమిస్తూ
దసరా మరుసటి రోజు వారి యాత్ర పుణె నుంచి ప్రారంభమైంది. అక్కడ నుంచి ఉత్తరాఖండ్ వరకు సాగిన సుదీర్ఘ ప్రయాణం వారికి అనేక రకాల అనుభవాలను తెచ్చిపెట్టింది. సుదీర్ఘ ప్రయాణం, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు, పర్వత ప్రాంతాలలోని కఠినమైన రహదారులు వంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తూ ఆ దంపతులు చార్ ధామ్ యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకరికొకరు తోడుగా నిలవడం, సాహసయాత్రల పట్ల ఉన్న ఉమ్మడి అభిరుచితో గోరే దంపతులు తమ కలను నిజం చేసుకున్నారు.
గంగోత్రి, యమునోత్రి దర్శనం మరపురాని జ్ఞాపకం
ఉత్తరాఖండ్లో వైపు ప్రయాణం సాగుతున్న కొద్దీ సవాళ్లు పెరిగాయి. కొండల మధ్య మలుపులు తిరిగే రహదారులు, ఎత్తుపల్లాలు, మారుతున్న వాతావరణం, తీవ్రమైన చలిని ఇలా ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాల్లో బైక్లపై వెళ్లడం ఎంతో అప్రమత్తతతో కూడుకున్న పని. అయినప్పటికీ వారు ఎక్కడా వెనుకడుగు వేయలేదు. ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తూ ప్రతి అడ్డంకిని అధిగమిస్తూ వారు తమ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు. ఈ యాత్రలో వారు దేహ్రాదూన్ మీదుగా చార్ ధామ్ యాత్రలో భాగమైన గంగోత్రి, యమునోత్రి వంటి వివిధ పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించారు. మార్గమధ్యంలో కనిపించిన ఎత్తైన పర్వతాలు, లోతైన లోయలు, ప్రకృతి అందాలు వారి ప్రయాణానికి మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చాయి.
సాహస స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతూ
రెండు బుల్లెట్లపై 4,500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడం సాధారణ విషయం కాదు. ఈ ప్రయాణం గోరే దంపతులకు మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయింది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో సందీప్, నేహ ఒకరికొకరు అండగా ఉన్నారు. బుల్లెట్ బైక్లపై 4,500 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని అధిగమించడం అనేది కేవలం శారీరక దృఢత్వానికే కాకుండా, మానసిక సంసిద్ధతకు, సహనానికి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యానికి ఒక నిజమైన పరీక్షగా నిలిచాయి. అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి, ఈ దంపతులు 'చార్ ధామ్ యాత్ర'ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని, ఆదివారం (నవంబర్ 8న) పుణెకు తిరిగి చేరుకున్నారు.
వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు ఉన్న
సందీప్ గోరేకు ట్రెక్కింగ్, ఈతతో పాటు ఇతర సాహస కార్యకలాపాలపై ఎంతో ఆసక్తి ఉంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ తన అభిరుచుల కోసం ఆయన తప్పనిసరిగా సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటాడు. గతంలో కూడా ఆయన తన సొంత వాహనంలో దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించారు. అయితే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లపై చేపట్టిన ఈ చార్ ధామ్ యాత్ర ఆయన సాహసయాత్రలలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచిందని నేహా గోరే అన్నారు. తాను కూడా అంతే ఉత్సాహంతో ఈ యాత్రలో పాల్గొని, తన భర్త కలను సాకారం చేయడంలో అమూల్యమైన మద్దతును అందించినట్లు తెలిపారు. ఈ సాహసయాత్ర ద్వారా తమ అభిరుచులను కొనసాగిస్తూనే, దృఢ సంకల్పం, పరస్పర సహకారంతో కలలను ఎలా నిజం చేసుకోవచ్చో సందీప్, నేహ గోరే దంపతులు నిరూపించారు. వృత్తిపరమైన, కుటుంబ బాధ్యతలను సమతుల్యం చేసుకుంటూ సాగించిన ఈ 'బుల్లెట్' యాత్ర, వారి పట్టుదలకు, పరస్పర విశ్వాసానికి, సాహస స్ఫూర్తికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
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