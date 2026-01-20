ETV Bharat / bharat

'ఏడాదిలో 3సార్లు గుమ్మడి పంట'- 45టన్నుల దిగుబడి- 'ఆమె' సాగు విధానానికి షాక్​ అవ్వాల్సిందే!

ఎకరానికి రూ.7,000 ఖర్చు మాత్రమే- సేంద్రియ ఎరువుల వాడకంతో తగ్గిన ఖర్చు - ప్రతిసారీ 15 టన్నులు, మొత్తం 45 టన్నులు ఉత్పత్తి

Ashti Pumpkin is Supplied to Five States
Ashti Pumpkin is Supplied to Five States (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Ashti Pumpkin Story : మహారాష్ట్రలోని ఒక మారుమూల గ్రామం నుంచి వచ్చిన 'గుమ్మడికాయ' విజయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. బీడ్ జిల్లాలోని ఆష్ఠీ తాలూకాలోని మెహెకరి గ్రామానికి చెందిన మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం సభ్యులు సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన డాంగర్ భోపళా (గుమ్మడికాయ) ఇప్పుడు ఐదు రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి అవుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో, తక్కువ నీటితో, కేవలం ఎనిమిది నెలల్లో 45 టన్నుల దిగుబడి సాధించి, గ్రామీణ మహిళలు ఆర్థిక విప్లవానికి నాంది పలికారు.

సాధారణంగా బీడ్ జిల్లా అంటేనే కరవు, వలసలు, అప్పుల భారం గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనే ఆష్ఠీ మండలంలోని మెహెకరి గ్రామ మహిళలు కొత్త దారి చూపించారు. మందాకిని నానాసాహెబ్ గవానే నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్న మహిళా స్వయం సహాయక సంఘం సభ్యులు సంప్రదాయ సాగును పక్కనపెట్టి, సేంద్రియ పద్ధతిలో డాంగర్ భోపళా సాగు చేపట్టారు. ఈ నిర్ణయమే వారి జీవితాలను మార్చేసింది.

Ashti Pumpkin is Supplied to Five States
గుమ్మడి పంట సాగులో ఆశ్చర్యపరిచే విజయాలు సొంతం చేసుకుంటున్న రైతు మందాకిని (ETV Bharat)

కేవలం 7వేల రూపాయల పెట్టుబడితోనే
ఆ మహిళా సంఘం ఒకే ఏడాదిలో మూడు సార్లు పంట దిగుబడి సాధించింది. ప్రతిసారి సుమారు 15 టన్నుల చొప్పున మొత్తం 45 టన్నుల దిగుబడి సాధించింది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒక్క ఎకరానికి కేవలం 7 వేల రూపాయల పెట్టుబడితోనే ఈ పంటను పండించారు. అధిక ఖర్చులు లేకుండా, రసాయన ఎరువులు లేకుండా, స్వచ్ఛమైన సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేయడం వల్ల లాభాలు అనూహ్యంగా పెరిగాయి.

మందాకిని గవానే మాట్లాడుతూ, "మేం పూర్తిగా రసాయన ఎరువులకు దూరంగా ఉన్నాం. పొలాల్లోని చెత్త, ఆకులు, పాడైన మొక్కలతోనే మేమే సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేసుకుంటాం. పిచికారీకి కూడా సేంద్రియ ద్రావణాలనే వాడుతున్నాం. అందుకే మా గుమ్మడికాయ నాణ్యత చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి హాని లేకపోవడం వల్లే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భారీగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి" అని చెప్పారు.

మహిళలకు నేరుగా ఆదాయం చేతికి!
ఈ గుమ్మడికాయలకు ఇప్పుడు మహారాష్ట్రతో పాటు ఐదు రాష్ట్రాల నుంచి డిమాండ్ ఉంది. మార్కెట్‌లో మంచి ధర లభిస్తోంది. మధ్యవర్తుల మీద ఆధారపడకుండా, నేరుగా కొనుగోలుదారులతో ఒప్పందాలు చేసుకుని అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. దీని వల్ల మహిళలకు నేరుగా ఆదాయం చేతికి వస్తోంది. ఈ సంఘం ద్వారా గ్రామంలోని అనేక మంది మహిళలు ఇప్పుడు ఆర్థికంగా బలంగా మారారు.

ముఖ్యంగా, తక్కువ నీటితో పంట సాగవుతుండటం ఈ ప్రాంతానికి పెద్ద వరం. ఆష్ఠీ ప్రాంతం తీవ్రమైన కరవుతో బాధపడే ప్రాంతం. ఇలాంటి చోట నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే పంటను ఎంచుకోవడం తెలివైన నిర్ణయంగా మారింది. సేంద్రియ పద్ధతిలో సాగు చేయడం వల్ల భూసారమూ మెరుగుపడింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పంటలకు ఇదే భూమి ఉపయోగపడేలా మారింది. ఈ మహిళల విజయం ఇప్పుడు జిల్లా అంతటా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

Ashti Pumpkin is Supplied to Five States
మందాకిని సాగులోని గుమ్మడి కాయ (ETV Bharat)

"ప్రస్తుత రోజుల్లో వ్యవసాయం లాభసాటిగా లేదని చాలామంది అంటున్నారు. కానీ సరైన పంటను, సరైన పద్ధతిని ఎంచుకుంటే వ్యవసాయంతోనే మంచి ఆదాయం సాధ్యమని మేము చూపించాం" అని మందాకిని గవానే గర్వంగా చెబుతున్నారు. గ్రామీణ మహిళలు కలిసి పనిచేస్తే ఎంతటి మార్పు తీసుకురాగలరో ఈ సంఘం నిరూపించింది. కరవు ప్రాంతంలోనూ లక్షల రూపాయల ఆదాయం సాధించవచ్చని, తక్కువ ఖర్చుతో సేంద్రియ వ్యవసాయం సాధ్యమని, మార్కెట్‌ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటే రైతే రాజవుతాడని ఈ మహిళల కథ చెబుతోంది. మొత్తానికి మెహెకరి గ్రామ మహిళల విజయగాథ బీడ్ జిల్లాలోని ఇతర రైతులకు, ముఖ్యంగా మహిళా రైతులకు ఒక ఆదర్శ విషయంగా మారింది. కష్టమైన పరిస్థితుల్లోనూ ధైర్యం, ఆలోచన, ఐక్యత ఉంటే వ్యవసాయంతోనే డబ్బులు సాధించవచ్చని నిరూపించారు మహిళలు.

