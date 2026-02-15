'మాది మానవ కులం'- కులరహిత గ్రామంగా సౌందలా ఏకగ్రీవ తీర్మానం
మహారాష్ట్రలోని సౌందలా గ్రామం సంచలన తీర్మానం- కులరహిత గ్రామంగా మారిన సౌందలా-గ్రామ పంచాయతీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తీర్మానం కాపీ- అంటరానితనం, కుల వివక్షపై పోరాటం
Published : February 15, 2026 at 4:17 PM IST
Caste Free Village : మహారాష్ట్రలోని అహల్యానగర్ (అహ్మద్ నగర్) జిల్లాలో ఉన్న సౌందలా గ్రామ పంచాయతీ సంచలన తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. సౌందలాను కులరహిత గ్రామంగా ప్రకటించింది. 'మా అందరిది మానవ కులం' అని గ్రామస్థులు నినదించారు. ఫిబ్రవరి 5న ఉదయం ఈ ఊరిలో రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కుల,మతాలకు అతీతంగా గ్రామస్థులంతా పెద్దసంఖ్యలో తరలివచ్చి రక్తదానం చేశారు. ఆ వెంటనే గ్రామ సర్పంచ్ శరద్ అర్గాడే కీలక ప్రకటన చేశారు. కులమతాలకు అతీతంగా మనుషులందరి రక్తం ఎరుపు రంగులోనే ఉన్నందున, ఊరిని కులరహితంగా మారుద్దామని వెల్లడించారు. ఈమేరకు ప్రతిపాదనతో ఆయన ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానంపై గ్రామ పంచాయతీ ఆమోద ముద్ర వేసింది. దీనిపై పూర్తి వివరాలతో ‘ఈటీవీ భారత్’ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్
అంటరానితనం, కుల వివక్షపైనే మా పోరాటం
"సౌందలాను కులరహిత గ్రామంగా ప్రకటించాం. స్థానిక మరాఠీ భాషలో నేను ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి ఫిబ్రవరి 5న గ్రామసభ, సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు, గ్రామస్థుల ఏకగ్రీవ మద్దతు లభించింది. మతపరమైన ఘర్షణలను ఆపడానికి, శాంతి సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి, కుల వివక్షపై పోరాడటానికి, మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనను నిలువరించడానికి ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాం. అంటరానితనం అనే దానికి తావు ఉండకూడదు. ప్రజల మధ్య సమానత్వం, స్వేచ్ఛ, సోదరభావాన్ని పెంపొందించడమే మా లక్ష్యం. భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశిక కూడా దేశ ప్రజల నుంచి ఇవే ఆశిస్తోంది. రాజ్యాంగ ప్రవేశిక నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను సాధించేందుకు మా గ్రామస్థులంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చారు. అందరిదీ మానవ కులమే అని తీర్మానించారు. మా తీర్మానాన్ని తదుపరిగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించనున్నాం" అని సర్పంచ్ శరద్ అర్గాడే ‘ఈటీవీ భారత్’కు తెలిపారు.
సౌందలా గ్రామపంచాయతీ తీర్మానంలో ఏముంది?
- బహిరంగ ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులు, నీటి వనరులు, ఆలయాలు, శ్మశాన వాటికలు, పాఠశాలలు, సామాజిక కార్యక్రమాలు వంటి చోట్ల అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఈ అన్నిచోట్లకు అన్ని వర్గాల ప్రజలు వెళ్లొచ్చు.
- గ్రామంలోని ఏ ఒక్కరినీ అంటరానివారిగా చూడకూడదు. ఎవరినీ సామాజికంగా బహిష్కరించకూడదు.
- కుల ప్రాతిపదికన ఎవరికీ అన్యాయం చేయకూడదు.
- గ్రామస్థుల మధ్య కుల విభజనను సృష్టించే దురుద్దేశంతో ఊరికి చెందిన ఎవ్వరూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులను పెట్టకూడదు. అలాంటి వారిపై గ్రామ పంచాయతీ, గ్రామసభ తగిన చర్యలను తీసుకుంటుంది.
- భారత రత్న, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్, మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, సావిత్రీబాయి పూలే, రాజర్షి షాహూ మహరాజ్, మహాత్మా గాంధీల మానవతావాద, సమానత్వ ఆశయాల స్ఫూర్తితో ఈ తీర్మానం.
- సామాజిక కార్యకర్త ప్రమోద్ జింజాడే మార్గదర్శకత్వంలో ఈ తీర్మానం రూపకల్పన.
- సౌందలాను కులరహిత గ్రామంగా ప్రకటిస్తూ ఆమోదించిన తీర్మానాన్ని తదుపరిగా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపించనున్నారు.
చట్టం ప్రకారం గ్రామపంచాయతీలకు పవర్
సౌందలా గ్రామంలో దాదాపు 28వేల జనాభా ఉంది. ఇందులో అన్ని మతాలు, కులాల ప్రజలు ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర గ్రామ పంచాయతీ చట్టం - 1958 ప్రకారం సామాజిక, విద్య, నైతిక, ప్రజా ప్రయోజన అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం గ్రామసభలకు ఉంది. మొదటి నుంచే సౌందలా గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు సామాజిక అంశాలపై చాలా బాధ్యతాయుతంగా నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ వస్తున్నారు. దానికి కొనసాగింపుగానే ఫిబ్రవరి 5న చేసిన తీర్మానాన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది.
సౌందలాలో మరెన్నో ఘన నిర్ణయాలు
- ఇటీవలే అకాల వర్షాలకు సౌందలా గ్రామానికి చెందిన రైతుల పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో బాధిత రైతుల ఆడపిల్లల చదువుల ఖర్చును భరించాలని సర్పంచ్ శరద్ అర్గాడే సారథ్యంలోని గ్రామపంచాయతీ తీర్మానం చేసింది.
- వరకట్నం తీసుకునే వారి సమాచారాన్ని గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చే వ్యక్తులకు రూ.5వేల నజరానాను ఇవ్వాలనే ఏకగ్రీవ తీర్మానాన్ని కూడా గతంలో చేశారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల వరకట్న దురాచారం ఆగిందని, గృహ హింస ఘటనలు తగ్గాయని సర్పంచ్ శరద్ అర్గాడే తెలిపారు.
- ప్రజల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించేందుకు సౌందలా గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసులో ప్రతిరోజు ఉదయం 10 గంటలకు లౌడ్ స్పీకర్లో జాతీయ గీతాన్ని వినిపిస్తారు. దాన్ని విన్న వెంటనే గ్రామస్థులు ఎక్కడికక్కడ నిలబడి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపిస్తారు.
- తాజాగా సౌందలాను కులరహిత గ్రామంగా ప్రకటించడంపై సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.