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ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతుల పిల్లలకు డిగ్రీ వరకు ఉచిత విద్య- ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న కిసాన్ వీర్ కాలేజీ!

రైతు కుటుంబాల పిల్లలకు అండగా నిలుస్తున్న కిసాన్ వీర్ మహా విద్యాలయం- ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతుల పిల్లల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు- ఉచితంగా డిగ్రీ వరకు చదివిస్తున్న కాలేజీ

Education Support for Farmer Families
Education Support for Farmer Families (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 8, 2026 at 10:31 AM IST

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Education Support for Farmer Families : వ్యవసాయ సంక్షోభం, అప్పుల భారం, పంట నష్టాలతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రైతు ఆత్మహత్యలు ఇప్పటికీ ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అలాంటి కుటుంబాల్లో పిల్లల చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోవడం, వారి భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారడం కనిపిస్తుంటుంది. అయితే మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లా వాయీ పట్టణంలో ఉన్న జనతా శిక్షణ్ సంస్థకు చెందిన కిసాన్ వీర్ మహా విద్యాలయం అలాంటి కుటుంబాలకు ఆశాకిరణంగా నిలుస్తోంది. రైతు ఆత్మహత్యలతో దెబ్బతిన్న కుటుంబాల పిల్లలకు ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ, అవసరమైతే పీజీ వరకు పూర్తిగా ఉచిత విద్య అందిస్తూ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. పూర్తిగా వారి సంరక్షణ బాధ్యతల్ని కూడా స్వీకరిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోనే ఇలాంటి చొరవ చూపిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ ఇదేనని చెబుతున్నారు.

2016లో జై కిసాన్ హాస్టల్‌తో ప్రారంభమైన సేవ
1962లో స్థాపించిన కిసాన్ వీర్ మహా విద్యాలయం స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు అబాసాహెబ్ అలియాస్ కిసాన్ వీర్ పేరుతో కొనసాగుతోంది. విదర్భ, మరాఠ్వాడ ప్రాంతాల్లో రైతు ఆత్మహత్యలు పెరుగుతున్న సమయంలో అప్పటి జనతా శిక్షణ్ సంస్థ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దివంగత ప్రతాప్‌రావ్ భోస్లే మనసు చలించిపోయి ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. బాధిత కుటుంబాల పిల్లల చదువు కోసం ఆయన ఒక కొత్త ఆలోచన చేశారు. 2016లో జై కిసాన్ ములాంచే వసతిగృహ్‌ను (జై కిసాన్ బాలుర వసతి గృహం) ఏర్పాటు చేసి రైతు ఆత్మహత్యల బాధిత కుటుంబాల పిల్లలకు ఉచిత వసతి, భోజనం, విద్య అందించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.

Education Support for Farmer Families
కిసాన్ వీర్ కళాశాల (ETV Bharat)

'అన్నీ ఫ్రీనే- ఏం ఫీజుల్లేవ్'
ఈ అద్భుతమైన చొరవ గురించి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ గురునాథ్ ఫాగ్రే తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కళాశాల అధ్యాపకుల్ని విదర్భ, మరాఠ్వాడ జిల్లాలకు పంపించి జిల్లా కలెక్టర్లు, తహసీల్దార్ల నుంచి రైతు ఆత్మహత్యల బాధిత కుటుంబాల జాబితాను సేకరిస్తారు. అనంతరం ఆయా కుటుంబాలను స్వయంగా కలిసి పిల్లల్ని కాలేజీలో చేర్పిస్తారు. దీంతో చదువు మధ్యలో ఆగిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్న ఎందరో విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య కొనసాగించే అవకాశం లభిస్తోంది. 11వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు, అవసరమైతే పీజీ వరకు విద్యార్థులు ఎలాంటి ఫీజులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్, భోజనం, పుస్తకాలు, ఇతర అవసరాలన్నింటినీ సంస్థే స్వయంగా భరిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ సబ్సిడీ లేకపోయినా పూర్తిగా సంస్థ సొంత వనరులతోనే నిర్వహించడం విశేషం.

Education Support for Farmer Families
కిసాన్ వీర్ కళాశాల విద్యార్థులు (ETV Bharat)
Education Support for Farmer Families
కిసాన్ వీర్ కళాశాల విద్యార్థులు (ETV Bharat)

మామిడి తోటే ఆర్థిక ఆధారం
కిసాన్ వీర్ కళాశాల ప్రాంగణంలో 1990ల కాలంలో రెండు ఎకరాల స్థలంలో మామిడి మొక్కల్ని నాటారు. నేడు అదే మంచి ఆర్గానిక్ మామిడి తోటగా మారి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా కొనసాగుతోంది. హాపుస్, పాయ్రీ, కేసరి రకాల మామిడి పండ్ల విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని విద్యార్థుల చదువు, హాస్టల్ నిర్వహణ కోసం వినియోగిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలోనే సుమారు రూ. 1.50 లక్షల ఆదాయం మామిడి విక్రయాల ద్వారా లభించినట్లు కళాశాల వెల్లడించింది. ఇంకా కాలేజీ సిబ్బంది ఇచ్చే విరాళాల్ని కూడా విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు అయ్యే ఖర్చుల కోసం వినియోగిస్తున్నారు. హాస్టల్ సూపరిటెండెంట్ ప్రొఫెసర్ అమోల్ కవడే ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులే సేంద్రీయ వ్యవసాయం, కంపోస్టింగ్, గ్రాఫ్టింగ్ వంటి వ్యవసాయ పద్ధతుల్ని నేర్చుకుంటున్నారు. దీంతో చదువుతో పాటుగా ఉపాధికి ఉపయోగపడే నైపుణ్యాల్ని కూడా అలవర్చుకుంటున్నారు.

Education Support for Farmer Families
కిసాన్ వీర్ కళాశాల ప్రాంగణంలోని మామిడి తోట (ETV Bharat)
Education Support for Farmer Families
కిసాన్ వీర్ కళాశాల విద్యార్థులు (ETV Bharat)

గత పదేళ్లలో బీడ్, పరభణి, జల్‌గావ్, లాతూర్, బుల్ధానా, అకోలా వంటి జిల్లాలకు చెందిన 90 మందికిపైగా రైతు ఆత్మహత్య బాధిత కుటుంబాల పిల్లలు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చదువుకున్నారు. ఇలా చదువుకున్న వారిలో కొందరు పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్, పోలీస్ శాఖ, సైన్యంలో ఉద్యోగాలు పొందగా, మరికొందరు లాయర్లుగా, సొంత వ్యాపారాల్లో రాణిస్తూ స్థిరపడ్డారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు మళ్లీ ఆర్థికంగా, సామాజికంగా నిలదొక్కుకునే అవకాశం లభించింది. ఈ సంస్థ అందించిన తోడ్పాటు వల్లే తాము ఈ స్థాయిలో ఉన్నామని చెబుతూ విద్యార్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. ఇక రైతు ఆత్మహత్యలతో దెబ్బతిన్న కుటుంబాల పిల్లలకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, హాస్టల్ వసతి అందిస్తూ కిసాన్ వీర్ మహావిద్యాలయం సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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