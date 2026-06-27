'పేపర్ లీక్' ఆరోపణలతో మరో పరీక్ష వాయిదా- ఎగ్జామ్కు 24 గంటల ముందే ప్రశ్నాపత్రం బయటకు!
ఆదివారం జరగాల్సిన టీచర్స్ టెట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్- వాయిదా వేసిన మండలి
TET Paper Leak Maharashtra (ANI)
Published : June 27, 2026 at 2:54 PM IST
TET Paper Leak Maharashtra : నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటన మరవకముందే మహారాష్ట్రలో మరొకటి జరిగింది. ఆదివారం జరగాల్సిన టీచర్స్ టెట్ పరీక్ష పేపర్ లీకవడంతో వాయిదా పడింది. పరీక్షకు 24 గంటల ముందే పేపరు బయట కనిపించడంతో లీకయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యాధికారులకు తెలియజేయడంతో పరీక్షను వాయిదా వేసినట్లు వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,028 కేంద్రాల్లో జూన్ 28న నిర్వహించాల్సిన TET 2026 పరీక్షను పారదర్శకత విశ్వసనీయతను కాపాడే ఉద్దేశంతో వాయిదావేసినట్లు మండలి చెప్పింది. భివండీ పోలీస్స్టేషన్లో దీనిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేశారు.