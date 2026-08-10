విద్యార్థుల ఉద్యమానికి 'పుష్ప' మద్దతు- అల్లు అర్జున్ గెటప్లో అసెంబ్లీ ముట్టడికి!
పరీక్షల్లో సంస్కరణలు, అక్రమాలపై ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థుల ఆందోళన- ఆగస్టు 10న రాంచీలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపు- ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి విద్యార్థులకు మద్దతుగా వస్తున్న పుష్ప
Published : August 10, 2026 at 10:07 AM IST
Jharkhand Student Protest Puspha : పబ్లిక్ సర్వీసు కమిషన్ సహా ఇతర నియామక పరీక్షల పేపర్ లీకేజీల వ్యవహారంపై కొనసాగుతున్న విద్యార్థుల ఉద్యమానికి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మద్దతు లభిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్రకు చెందిన అజయ్ మోహితే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు. సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప' సినిమాలోని పాత్రను పోలిన తన ప్రత్యేక గెటప్తో ఆయన రాంచీకి వెళ్లారు. ఆగస్టు 10న నిర్వహించనున్న అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమంలో విద్యార్థులకు మద్దతుగా పాల్గొననున్నారు.
పుష్ప గెటప్లో వీడియో
అజయ్ మోహితే ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఝార్ఖండ్ విద్యార్థుల ఉద్యమానికి మద్దతుగా రాంచీకి రావాలని ఛత్తీస్గఢ్ యువతకు పిలుపునిచ్చారు. వీడియోలో ఆయన అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప' పాత్రను గుర్తుచేసేలా కనిపించారు. వేళ్లకు పలు ఉంగరాలు, మెడలో భారీ చైన్, చేతికి వాచ్ ఇలా మొత్తం బంగారు రంగు ఆభరణాలతో ప్రత్యేకంగా కనిపించారు. విభిన్నమైన హెయిర్స్టైల్, దుస్తులు, మాట్లాడే తీరు కూడా 'పుష్ప' పాత్రను పోలి ఉండటంతో సోషల్ మీడియాలో ఆయనను మహారాష్ట్ర 'పుష్ప'గా పిలుస్తున్నారు.
యువతకు పిలుపు
సోషల్ మీడియాలో తన విభిన్నమైన లుక్, శైలితో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అజయ్ మోహితే, ఇప్పుడు అదే ఇమేజ్ను విద్యార్థుల ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థులు లేవనెత్తుతున్న అంశాలు కేవలం ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించినవి కాదని, యువత భవిష్యత్తుతో ముడిపడినవని ఆయన పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఇతర రాష్ట్రాల యువత కూడా ఝార్ఖండ్ విద్యార్థులకు అండగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆగస్టు 10న రాంచీకి చేరుకుని అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని కోరారు.
ప్రభుత్వంతో చర్చలు- కొన్ని అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం
పరీక్షల వివాదంపై విద్యార్థులు గత రెండు వారాలుగా రాంచీలో నిరనసలు చేస్తున్నారు. అయితే శనివారం శాంతియుత నిరసనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. రాంచీలోని హేమంత్ సోరెన్ నివాసం ముట్టడికి యత్నించిన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) సభ్యులకు, పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో 10 మంది ఆందోళన కారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇక ఆగస్టు 9న విద్యార్థి ప్రతినిధులు, ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం మధ్య రెండో దఫా చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశంలో విద్యార్థులు ప్రస్తావించిన పలు డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించినప్పటికీ, కొన్ని కీలక అంశాలపై మాత్రం ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. ముఖ్యంగా జేఎస్ఎస్సీ సీజీఎల్ పరీక్షను రద్దు చేయాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. టీడీపీఎల్ నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షలను కూడా రద్దు చేసి, వాటిపై సీబీఐతో దర్యాప్తు చేయించాలని కోరుతున్నారు. అయితే ఈ డిమాండ్లను అమలు చేయడంలో అనేక ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపు
చర్చల సందర్భంగా 14వ జేపీఎస్సీ ప్రిలిమినరీ పరీక్షతో పాటు 2023, 2025 సంవత్సరాల్లో నిర్వహించిన బ్యాక్లాగ్ పరీక్షల ఫలితాలను రద్దు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించినట్లు విద్యార్థి ప్రతినిధులు తెలిపారు. అదే సమయంలో పరీక్షల్లో అక్రమాల ద్వారా మనీలాండరింగ్కు సంబంధించిన ఆధారాలు బయటపడితే, ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం వెల్లడించినట్లు సమాచారం. అయితే తమ ప్రధాన డిమాండ్లపై స్పష్టమైన నిర్ణయం వచ్చే వరకు ఉద్యమాన్ని విరమించేది లేదని విద్యార్థులు తేల్చిచెబుతున్నారు. పరీక్షల వ్యవస్థలోని లోపాలు, అక్రమాలపై సమగ్ర చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టుబడుతున్నారు. ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిగినప్పటికీ కీలక డిమాండ్లపై పరిష్కారం లభించకపోవడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఆగస్టు 10న రాంచీలో అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు.
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