ETV Bharat / bharat

రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీపై మహారాష్ట్ర మంత్రి ప్రశంస- ఆర్​ఎఫ్​సీలో పర్యటించిన ఆశీష్

ఆర్​ఎఫ్​సీలో అందుతున్న సేవలు, నిర్వహణ తీరును అడిగి తెలుసుకున్న మంత్రి

Ashish Shelar Visits Ramoji Film City
రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ​లో ఆశీష్​ శెలార్ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 31, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashish Shelar Visits Ramoji Film City : మహారాష్ట్ర ఐటీ, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి ఆశీష్​ శెలార్​ ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీని సందర్శించారు. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ అందిస్తున్న సేవలతో పాటు ముఖ్యంగా ఇక్కడ పాటిస్తున్న శుభ్రతను ఆయన కొనియాడారు. ముంబయిలో నిర్మించనున్న దాదాసాహెబ్ పాల్కే చిత్రనగరిలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ తరహా వ్యవస్థను అమలు చేసేందుకు నిర్వాహకులను ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆర్​ఎఫ్​సీలోని ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు, నిర్వహాణ, సాంకేతిక సదుపాయాలను ఆయన పరిశీలించారు. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీకి రోజూ వేలాది మంది పర్యాటకులు వచ్చి వెళ్తుంటారని, ఇంత పెద్ద వ్యవస్థను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమన్నారు. ఎంత మంది వచ్చినా ప్రతి రోజు అంతే నిబద్ధతతో పర్యాటకులకు సేవలు అందిస్తుంటారని కొనియాడారు. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీని సందర్శించిన మంత్రి ఆశీష్​, ఇక్కడి ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఆర్​ఎఫ్​సీలో అందుతున్న సేవలు, నిర్వహణ తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆర్​ఎఫ్​సీలో పర్యటించిన ఆయన, సహజ ఉద్యానవనాలు, ఆర్టిఫిషియల్ సెట్లు, అమ్యూజ్​మెంట్ పార్క్​, పర్యాటకులను ఆకర్షించే ప్రదేశాల నిర్వహణ పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

మహారాష్ట్రలో చిత్ర నిర్మాణ సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ పర్యటనకు వచ్చినట్లు మంత్రి ఆశీష్​ శెలార్ తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయిలో చిత్ర నిర్మాణ రంగంలో మహారాష్ట్రను పోటీపడేలా మార్చేందుకు అధ్యయనం చేస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు. ఆయనతో పాటు మహారాష్ట్ర ఫిల్మ్​, థియేటర్​, సాంస్కృతిక అభివృద్ధి కార్పొరేషన్​ ఎండీ ప్రశాంత్​ సజ్నీకర్​తో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను ఆదర్శంగా తీసుకుని మహారాష్ట్రలో కూడా ఇలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు. హైదరాబాద్​లోని రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ, ముంబయిలోని దాదా సాహెబ్ పాల్కే చిత్రనగరి రెండింట్లోనూ ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.

"దాదా సాహెబ్ పాల్కే చిత్రనగరి, సాంస్కృతిక శాఖ సంయుక్తంగా నాశిక్​తో పాటు నాగ్​పుర్​లోని రామ్​టెక్​లో కొత్త ఫిల్మ్​ సిటీలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎన్​డీ స్టూడియోను తీసుకుని ప్రపంచ స్థాయి లక్షణాలతో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా ఆధునీకరిస్తున్నాం. దీంతో పాటు కొల్హాపుర్​, గోరేగావ్​లోని ఫిల్మ్​సిటీలనూ ఆత్యాధునిక సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నాం. ఐకానిక్​ ఫిల్మ్​ బాహుబలిలోని అద్భుతమైన సెట్లను ఈరోజు చూసే అవకాశం దక్కింది. క్రియెటివిటీ, టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్​ భారత చిత్ర పరిశ్రమ నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పోటీ పడేలా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో ఫిల్మ్​ సిటీని నిర్మించేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది."

--ఆశీష్​ శెలార్‌, మహారాష్ట్ర మంత్రి

తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రితో భేటీ
అనంతరం శుక్రవారం తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డితోనూ ఆశీష్‌ శెలార్‌ భేటీ అయ్యారు. రెండు రాష్ట్రాల మంత్రులు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పాలసీలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించాలని కోమటిరెడ్డిని శెలార్‌ ఆహ్వానించారు. అనంతరం కోమటిరెడ్డి మాట్లాడుతూ రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో బాలీవుడ్‌, హాలీవుడ్‌ స్థాయి సినిమాలు నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. సినీ నిర్మాణాలకు వేదికలుగా పర్యాటక ప్రాంతాలను తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు వివరించారు. తెలంగాణను హాలీవుడ్‌స్థాయి ఫిల్మ్‌హబ్‌గా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు.

Ashish Shelar Visits Ramoji Film City
బాహుబలి సెట్​లో ఆశీష్​ శెలార్ (ETV Bharat)
Ashish Shelar Visits Ramoji Film City
రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ​లో ఆశీష్​ శెలార్ (ETV Bharat)

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY
MAHARASHTRA MINISTER ASHISH SHELAR
ASHISH SHELAR VISITS HYDERABAD
MAHARASHTRA MINISTER VISITS RFC
ASHISH SHELAR VISIT RAMOJI FILMCITY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ పిల్లలు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.