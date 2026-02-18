విద్య, ఉద్యోగాల్లో ముస్లింలకు 5% రిజర్వేషన్లు రద్దు- మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
రిజర్వేషన్ల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం- విద్యా, ఉద్యోగాల్లో 5శాతం రిజర్వేషన్లను రద్దు
Muslim Quota Cancelled In Job (ANI)
Published : February 18, 2026 at 1:09 PM IST
Muslim Quota Cancelled In Job : మహారాష్ట్రలో ముస్లింలకు విద్య, ఉద్యోగాల్లో 5 శాతం రిజర్వేషన్లను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. మంగళవారం నుంచే ఇది అమల్లోకి వచ్చినట్లు ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ముస్లిం రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి గతంలో జారీచేసిన ఆర్డినెన్స్ గడువు ముగిసిపోయినట్లు వెల్లడించింది. ఈ అంశంపై కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొంది. గతంలో కాంగ్రెస్-ఎన్సీపీ ప్రభుత్వం మరాఠాలకు 16 శాతం, ముస్లింలకు 5 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఆర్డినెన్స్ జారీచేసింది. దాని గడువు ముగిసిపోయినట్లు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తెలిపింది.