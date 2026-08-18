షారుక్, అజయ్ దేవ్గణ్, టైగర్ ష్రాఫ్కు నోటీసులు- వారిని వదిలిపెట్టేది లేదు: తుకారాం ముండే
పరోక్ష ప్రకటనల ద్వారా పాన్ మసాలా బ్రాండ్ ప్రచారంపై మహారాష్ట్ర ఎఫ్డీఏ ఆగ్రహం- బాలీవుడ్ నటులు షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవ్గణ్, టైగర్ ష్రాఫ్కు నోటీసులు- రూ.10 లక్షల వరకు జరిమానా పడే ఛాన్స్!
Published : August 18, 2026 at 7:38 PM IST
FDA Notice To Shah Rukh Khan : పాన్ మసాలా పరోక్ష ప్రకటనల (Surrogate Ads) వివాదంలో బాలీవుడ్ నటులు షారుక్ ఖాన్, అజయ్ దేవ్గణ్, టైగర్ ష్రాఫ్కు మహారాష్ట్ర ఎఫ్డీఏ (FDA- ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్) నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రముఖ ఏలకుల బ్రాండ్ (ఇలాచీ) పేరుతో పాన్ మసాలా ఉత్పత్తులకు పరోక్షంగా ప్రచారం కల్పిస్తున్నారని వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ మభ్యపెట్టే ప్రకటనలోని తమ పాత్ర, బ్రాండ్తో ఉన్న సంబంధంపై వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై మహారాష్ట్ర FDA కమిషనర్ తుకారం ముండే స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నటులు ఇచ్చిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేకపోతే తొలి దశలో ఒక్కొక్కరిపై రూ. 10 లక్షల వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడిన తుకారాం, తాము తీసుకునే చర్యల వల్ల క్షేత్ర స్థాయిలో కచ్చితంగా మార్పు, ప్రభావం ఉండాలని, కేవలం నోటీసులు ఇచ్చి వదిలిపెట్టే పరిస్థితి ఉండకూడదని అన్నారు. నిషేధిత పొగాకు ఉత్పత్తుల్ని తప్పుదోవ పట్టించే రీతిలో ప్రచారం చేయడంపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 'సర్రోగేట్, తప్పుడు, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలకు నిబంధనలు ఉన్నాయి. అలాంటి ప్రకటనలు చేయకూడదు. వాటిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు' అని ఆయన చెప్పారు. నటుల వివరణలు పరిశీలించిన తర్వాత కూడా ఎఫ్డీఏ సంతృప్తి చెందకపోతే, నిషేధిత ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన FSSAI చట్టంలోని నిబంధనల ప్రకారం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ముండే స్పష్టం చేశారు.
'ఏం చేయకపోవడం కంటే ఆలస్యంగానైనా చర్యలు తీసుకోవాలి'
సర్రోగేట్ ప్రకటనలపై నోటీసులు ఇవ్వడంలో ఆలస్యం జరిగిందా అనే ప్రశ్నకు కూడా FDA కమిషనర్ స్పందించారు. అధికారులు కొంతకాలంగా ఇలాంటి ప్రకటనల్ని గమనిస్తూ, పరిశీలిస్తూ ఉన్నారని ఆయన చెప్పారు. నోటీసులు ఇవ్వడం కాస్త ఆలస్యంగా అనిపించినా, 'ఎప్పుడైనా చర్యలు తీసుకోవడం మంచిదే' అన్నట్లుగా ముండే వ్యాఖ్యానించారు. ఏమీ చేయకపోవడం కంటే ఆలస్యంగానైనా స్పందించడం మంచిదని, తాము తీసుకుంటున్న చర్యలకు కచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఆగస్ట్ 14న ముగ్గురు నటులకు నోటీసులు
మహారాష్ట్ర ఎఫ్డీఏ ఈ ముగ్గురు బాలీవుడ్ నటులకు ఆగస్ట్ 14న నోటీసులు జారీ చేసింది. అజయ్ దేవ్గణ్కు జుహూలోని ఆయన నివాసానికి, షారుక్ ఖాన్కు బాంద్రాలోని తన మన్నత్ నివాసానికి, అలాగే టైగర్ ష్రాఫ్కు తన నిర్మాణ సంస్థ టైగర్ ష్రాఫ్ ప్రొడక్షన్స్ LLP ద్వారా నోటీసు అందించింది. వారు నటించిన చ్యూయింగ్ ఏలకుల బ్రాండ్ ప్రకటన- పాన్ మసాలాతో సంబంధం ఉన్న బ్రాండ్కు పరోక్షంగా ప్రచారం చేసినట్లుగా కనిపిస్తోందని ఎఫ్డీఏ పేర్కొంది. ఈ ప్రకటన ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ - 2006 (ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల చట్టం- 2006), అలాగే సంబంధించిన సవరించిన నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అందుకే ఇది సర్రోగేట్ ప్రకటన పరిధిలోకి వస్తుందా అనే అంశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026, జులై 13న జారీ చేసిన ఆదేశాల ప్రకారం- గుట్కా, నికోటిన్ లేదా పొగాకు కలిగిన పాన్ మసాలా ఉత్పత్తుల తయారీ, నిల్వ, రవాణా, పంపిణీ, విక్రయాలపై సంవత్సరం పాటు నిషేధం విధించింది. అయితే కొన్ని కంపెనీలు బ్రాండ్ ప్రమోషన్ కోసం ఇలాచీ లేదా ఇతర సుగంధ ద్రవ్యాల పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, ప్రజల్ని పాన్ మసాలా ఉత్పత్తులవైపు ఆకర్షించేలా సర్రోగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాయని ఎఫ్డీఏ గుర్తించింది. ఇదే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆహార భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు ఎఫ్డీఏ పెద్ద ఎత్తున తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. కల్తీ పాలు, రెస్టారెంట్లలో నాణ్యతా లోపాలు, స్కూళ్ల వద్ద జంక్ ఫుడ్ విక్రయాలతో పాటు నిషేధిత పొగాకు ఉత్పత్తుల తయారీ, విక్రయాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు తరచుగా దాడులు చేస్తూ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ సినీ నటులు నటించిన ప్రకటనలపై నోటీసులు ఇవ్వడం కూడా ఎఫ్డీఏ నిషేధిత ఉత్పత్తుల నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగానే కనిపిస్తోంది.
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