'అదృష్టవశాత్తు హెలికాప్టర్‌ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డా'- అజిత్ పవార్​ పాత వీడియో వైరల్

Published : January 28, 2026 at 8:33 PM IST

Ajit Pawar Died Plane Crash : మహారాష్ట్రలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ఆ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ దుర్మరణం పాలయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా ఆయన మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం అవుతుండగా, గతంలో ఓసారి హెలికాప్టర్‌ ప్రయాణ సమయంలో తాను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను వివరిస్తూ అజిత్ మాట్లాడిన ఓ పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే?

2024 జులై 17న అప్పటి ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ఉదయ్ సామంత్‌తో కలిసి అజిత్ పవార్ నాగ్‌పుర్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో గడ్చిరోలికి బయలుదేరారు. సూర్జాగడ్ ఇస్పాత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే స్టీల్ కంపెనీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఈ ముగ్గురు నాయకులు ఒకే హెలికాప్టర్‌లో గడ్చిరోలికి పయనమయ్యారు. అప్పుడు వర్షాకాలం కావడంతో ఆకాశమంతా దట్టమైన మేఘాలు అలముకున్నాయి. దీంతో అజిత్ భయపడిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ధైర్యం చెప్పారు. ఇదే విషయాన్ని అజిత్ అక్కడ జరిగిన కార్యక్రమంలో తనదైన హాస్య శైలిలో వివరించారు.

ఫడణవీస్ ధైర్యం చెప్పారు : అజిత్ పవార్
దట్టమైన మేఘాల కారణంగా బయట ఏమీ కనిపించకపోవడంతో హెలికాప్టర్ ప్రయాణంలో తాను చాలా ఆందోళన చెందానని అజిత్ పవార్ తెలిపారు. అయితే దేవేంద్ర ఫడణవీస్ మాత్రం ఏమాత్రం చలించలేదన్నారు. ఫడణవీస్ తాను ఇంతకు ముందు ఆరుసార్లు ఇలాగే హెలికాప్టర్‌ గాలిలో ఉండగా భయానక పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారన్నారు. ఏ ప్రమాదం జరగదని, ప్రశాంతంగా ఉండమని తనకు సర్దిచెప్పారని వెల్లడించారు.

"మేము నాగ్‌పుర్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరినప్పుడు మొదట అంతా బాగానే ఉంది. కానీ తర్వాత హెలికాప్టర్ మేఘాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు నేను అటూ ఇటూ చూశాను. అంతటా మేఘావృతలే. కానీ దేవేంద్ర ఫడణవీస్ మాత్రం అక్కడ కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. బయట చూడండి చెట్లు, నేల ఏమీ కనిపించడం లేదని ఫడణవీస్‌‌తో నేను అన్నాను. మనం మేఘాల్లో ప్రయాణిస్తున్నామని, అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నామని అడిగాను. అప్పుడు దేవేంద్ర ప్రశాంతంగా సమాధానం ఇచ్చారు. అస్సలు భయపడొద్దని, ఇప్పటి వరకు తాను ఇలాంటి సంఘటనలను ఆరుసార్లు ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు. ప్రమాదమేమి జరగదని నిశ్చింతగా ఉండమని సూచించారు." అని అజిత్ వెల్లడించారు.

అయితే తాను మాత్రం భయపడ్డానని అజిత్ తెలిపారు. తనకు అప్పటికే కంగారుగా అనిపించిందని, ఆ రోజు ఆషాఢ ఏకాదశి (పవిత్రమైన రోజు) కనుక మనసులో నిరంతరం 'పాండురంగ', 'పాండురంగ' అని జపించుకున్నానని అన్నారు. ఫడణవీస్ ఆందోళన చెందవద్దని చెప్పడంతో తాను ప్రశాంతంగా ఉన్నానని, నిజంగా ఏ చెడు జరగలేదని చెప్పారు. ఫడణవీస్ లాంటి పెద్దల పుణ్యం వల్లే తాము సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకున్నామని వెల్లడించారు.

"నిజం చెప్పాలంటే మేమందరం చాలా కంగారుపడ్డాం. ఉదయ్ సామంత్ నా కుడి పక్కన కూర్చుని నేల కనిపిస్తోందని అన్నారు. అప్పుడు నేను 'భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మనం నేలను చూడగలుగుతున్నాము!' అని ఉదయ్‌తో అన్నాను." అని అజిత్ పేర్కొన్నారు. తాను ప్రతికూల వాతావరణంలో చేసిన హెలికాప్టర్‌ ప్రయాణం గురించి, ఆ సమయంలో అనుభవించిన ఉద్రిక్త క్షణాల గురించి అజిత్ పవార్ మాట్లాడిన ఓ వీడియో ఆయన మరణం తర్వాత సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

అయితే ఆనాడు మృత్యువును జయించిన దాదాను ఈసారి కాలం కనికరించలేదు. బుధవారం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మరణించారు. ముంబయి నుంచి ఉదయం 8 గంటలకు బయల్దేరిన అజిత్ ప్రయాణించిన విమానం దాదాపు గంట తర్వాత బారామతిలో ల్యాండ్‌ అవుతుండగా ఉన్నట్టుండి కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో అజిత్‌ పవార్‌తో పాటు ఆయన వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బంది విదీప్‌ జాదవ్‌, పింకీ మాలీ, పైలట్‌ ఇన్‌ కమాండ్‌ సుమిత్‌ కపూర్‌, ఫస్ట్ ఆఫీసర్‌ శాంభవి పాఠక్‌ మరణించారు. దీంతో మహారాష్ట్రతో పాటు యావత్ దేశం విషాదంలో మునిగిపోయింది.

