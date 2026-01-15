'మహా' మున్సిపల్ ఎన్నికలు- ఓటేసిన భాగవత్, అక్షయ్, సచిన్
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్- ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న అనేక మంది ప్రముఖులు
Published : January 15, 2026 at 10:01 AM IST
Maharashtra Civic Polls : మహారాష్ట్రలో కీలకమైన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోని 2,869 స్థానాలకు గురువారం ఉదయం 7.30 గంటలకు ఓటింగ్ మొదలైంది. పోలింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే పలు ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు.
అదే సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్, బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్, టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ సహా అనేక మంది ప్రముఖులు ఓటేశారు. తమ చేతి వేలికి ఉన్న ఇంక్ మార్క్ను మీడియా ముందు చూపిస్తూ, అందరూ ఓటు వేయాలని కోరారు.
#WATCH | Mumbai: Actor Akshay Kumar arrives at a polling station at Gandhi Shikshan Bhavan to cast his vote for BMC elections. pic.twitter.com/K6kbDrGgAc— ANI (@ANI) January 15, 2026
#WATCH | Nagpur | RSS Chief Dr Mohan Bhagwat shows his inked finger after casting his vote for Maharashtra civic body elections pic.twitter.com/W3BZInWsDg— ANI (@ANI) January 15, 2026
#WATCH | Maharashtra: Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal says, " it is a great privilege to participate in this festival of democracy. mumbai is india's financial and commercial capital. we are all proud to be mumbaikars. we see the future of a developed and… https://t.co/qeHYhtWLjV pic.twitter.com/2PH0sAzsku— ANI (@ANI) January 15, 2026