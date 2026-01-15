ETV Bharat / bharat

'మహా' మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు- ఓటేసిన భాగవత్, అక్షయ్, సచిన్

మహారాష్ట్ర మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల పోలింగ్​- ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న అనేక మంది ప్రముఖులు

Maharashtra Civic Polls
Maharashtra Civic Polls (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Maharashtra Civic Polls : మహారాష్ట్రలో కీలకమైన మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎన్నికల పోలింగ్​ ప్రశాంతంగా జరుగుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 29 మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లలోని 2,869 స్థానాలకు గురువారం ఉదయం 7.30 గంటలకు ఓటింగ్ మొదలైంది. పోలింగ్‌ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే పలు ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చారు.

అదే సమయంలో పలువురు ప్రముఖులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్, ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్, బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్, టీమ్​ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ సహా అనేక మంది ప్రముఖులు ఓటేశారు. తమ చేతి వేలికి ఉన్న ఇంక్ మార్క్​ను మీడియా ముందు చూపిస్తూ, అందరూ ఓటు వేయాలని కోరారు.

