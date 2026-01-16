ETV Bharat / bharat

Mahayuti Victory In Civic Polls : మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అధికార మహాయుతి కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. మొత్తం 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరగగా 25 చోట్ల బీజేపీ సారథ్యంలోని మహాయుతి గెలుపొందింది. థాక్రే కుటుంబానికి కంచుకోట లాంటి ముంబయి నగరాన్నీ మహాయుతి కైవసం చేసుకుంది. దేశంలోనే సంపన్న ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌‌లోని 227 వార్డులకుగానూ 84 చోట్ల బీజేపీ, 26 చోట్ల శివసేన (షిండే) గెలిచాయి. శివసేన (ఉద్ధవ్) 74 సీట్లకు పరిమితమైంది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 114కు కేవలం 4 సీట్ల దూరంలో (110 వద్ద) మహాయుతి ఉంది. ఈ గణాంకాలన్నీ శుక్రవారం (జనవరి 16న) రాత్రి 7.30 గంటల సమయానివి. 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని మొత్తం 2,869 వార్డులకుగానూ 1,700కుపైగా వార్డుల్లో మహాయుతి కూటమే ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అంటే సగానికిపైగా స్థానాల్లో అధికార కూటమి హవాయే ఉందని తేటతెల్లమైంది.

ఏ పార్టీకి ఎన్ని వార్డులు?

  • మహారాష్ట్రలోని మొత్తం 2,869 వార్డులకుగానూ 1,388 సీట్లను బీజేపీ, 364 సీట్లను శివసేన (షిండే), 150 సీట్లను ఎన్‌సీపీ(అజిత్) గెల్చుకున్నాయి.
  • కాంగ్రెస్ 306 సీట్లను, శివసేన (ఉద్ధవ్) 166 సీట్లను దక్కించుకున్నాయి.
  • అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి చెందిన మజ్లిస్ పార్టీ సైతం 94 సీట్లలో గెలిచే దిశగా ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతుండటం గమనార్హం.

విపక్ష 'ఎంవీఏ' కూటమి చీలికతో మారిపోయిన లెక్క
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు ముందు కీలక పరిణామాలు జరిగాయి. ఉద్ధవ్ థాక్రేకు చెందిన శివసేన(యూబీటీ), రాజ్ థాక్రేకు చెందిన మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన (ఎంఎన్‌ఎస్) చేతులు కలిపాయి. కానీ ఎంఎన్‌ఎస్‌తో ఉద్ధవ్ చేతులు కలపడాన్ని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించింది. దీంతో మహా వికాస్ అఘాడీ (ఎంవీఏ) కూటమి రెండుగా చీలిపోయింది. ఫలితంగా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో శివసేన(యూబీటీ), కాంగ్రెస్, ఎన్‌సీపీ (ఎస్‌పీ) పార్టీల ఓట్లు చీలిపోయాయి. దీనివల్ల అధికార మహాయుతి కూటమిలోని పార్టీలకు రాజకీయ లబ్ధి చేకూరిందని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఎంవీఏ కూటమి పార్టీలు ఏకతాటిపై నిలిచి పోటీ చేసి ఉంటే ఫలితం మరోలా వచ్చి ఉండేవన్నారు. పరిమిత ఓటు బ్యాంకు కలిగిన మజ్లిస్ పార్టీ కూడా ఈ ఎన్నికల్లో ఇంచుమించు 94 సీట్లను గెల్చుకుందని వారు గుర్తు చేశారు.

అయినా 'ఉద్ధవ్' అన్ని సీట్లు గెల్వడం పెద్ద విషయమే
"ఈ ఎన్నికలకు ముందు 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లను మహాయుతి ప్రభుత్వం చిన్నాభిన్నం చేసింది. ఆ కార్పొరేషన్లను నేరుగా రాష్ట్ర పట్టణ వికాస శాఖే నడిపింది. కేవలం బీజేపీ, శివసేన(షిండే) కార్పొరేటర్లకే నిధులను విడుదల చేశారు. ఉద్ధవ్ శివసేన కార్పొరేటర్లకు నిధులను ఇవ్వలేదు. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ ఉద్ధవ్ శివసేన 166 సీట్లను గెల్చుకోవడం పెద్ద విషయమే. ఇందుకోసం మేం ఉద్ధవ్ థాక్రేను అభినందిస్తున్నాం. ఎంఎన్‌ఎస్‌తో పొత్తును వదులుకోమని ఎన్నికలకు ముందే శివసేన(ఉద్ధవ్)కు చెప్పాం. కానీ ఉద్ధవ్ థాక్రే వినిపించుకోలేదు" అని మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి సచిన్ సావంత్ పేర్కొన్నారు.

'ఎంవీఏ' ఏకతాటిపై ఉంటే రిజల్ట్ మరోలా ఉండేది!
"మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును మేం గౌరవిస్తున్నాం. ముంబయి ప్రజలు ఈసారి బీజేపీకి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఎంవీఏ కూటమిలోని పార్టీలు కలిసి పనిచేస్తే ఫలితం మరోలా వచ్చి ఉండేది. మహాయుతి కూటమికి ఇంత భారీ విజయం దక్కకపోయి ఉండేది" అని శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ అధికార ప్రతినిధి క్లైడ్ క్రాస్టో పేర్కొన్నారు.

బీజేపీకి కాంగ్రెస్ పరోక్ష సాయం
"ముంబయి మహానగరంలో ఎంవీఏ కూటమి నుంచి కాంగ్రెస్ బయటికి రావాలని నాయకురాలు వర్ష గైక్వాడ్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఫలితమిది. దీనివల్ల కాంగ్రెస్ భారీగా నష్టపోయింది. ముంబయిలో బీజేపీకి ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి. వర్ష నిర్ణయం పరోక్షంగా బీజేపీకి సహాయం చేసింది. ఎంవీఏ కూటమి నుంచి దూరం కావడం వల్ల నష్టం జరుగుతుందని కాంగ్రెస్‌కు తెలుసు. అయినా ఇలా ఎందుకు చేసిందో అర్థం కావట్లేదు. మొత్తానికి ఈ సమీకరణాలతో మహాయుతి కూటమి రాజకీయ లబ్ధిని పొందింది" అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు ప్రతాప్ అస్బే పేర్కొన్నారు.

థ్యాంక్యూ మహారాష్ట్ర అంటూ ప్రధాని ట్వీట్
"థ్యాంక్యూ మహారాష్ట్ర. సుపరిపాలన అందించాలనే ఎన్‌డీఏ అజెండాకు ప్రజలు ఓటు వేశారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఒక విషయం స్పష్టమైంది. ఎన్‌డీఏతో ప్రజల బంధం మరింత బలోపేతమైందని తేలింది. ఇందుకుగానూ ప్రజానీకానికి రుణపడి ఉంటాం" అని పేర్కొంటూ ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

మోదీ నాయకత్వంలో గెలిచాం : సీఎం ఫడ్నవిస్
"ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మేం గెలిచాం. మరోసారి బీజేపీ గెలిచింది. ప్రజలకు బీజేపీపై ఉన్న నమ్మకానికి ఈ విజయం ప్రతీక. రాష్ట్ర వికాసం, పురోగతికి బీజేపీ పాటుపడుతుంది. ప్రజల నమ్మకాన్ని నిలబెడుతుంది" అని పేర్కొంటూ మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ ట్వీట్ చేశారు.

