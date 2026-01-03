ETV Bharat / bharat

మహా పురఎన్నికల్లో 'మహాయుతి'కి అప్పుడే 68 సీట్లు- పోలింగ్​కు ఇంకా 12 రోజుల టైమ్

పోలింగ్​కు ముందే 68 చోట్ల విజయం సాధించిన మహాయుతి కూటమి ​

Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 3, 2026

1 Min Read
Maharashtra Civic Polls : మహారాష్ట్ర స్థానిక ఎన్నికల్లో పలు స్థానాల్లో పోటీ లేకుండానే అధికార ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి అభ్యర్థులు 68 స్థానాల్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అయితే నామినేషన్ల ఉపసంహరణలో ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన పలువురు అభ్యర్థులు పార్టీ నుంచి వైదొలిగారు. ఈ క్రమంలో పోటీ లేకుండానే అధికార ప్రభుత్వానికి అనేక చోట్ల విజయం వరించింది.

ఈ ఎన్నికల్లో బీబేపీ పార్టీకి 44, ఏక్​నాథ్​ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన పార్టీకి 22, అజిత్​ పవార్​ నేతృత్వంలోని ఎన్​సీపీ కేవలం రెండు స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ శుక్రవారంతో ముగిసింది. ఈ విజయం పట్ల అధికార ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.

