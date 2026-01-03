మహా పురఎన్నికల్లో 'మహాయుతి'కి అప్పుడే 68 సీట్లు- పోలింగ్కు ఇంకా 12 రోజుల టైమ్
పోలింగ్కు ముందే 68 చోట్ల విజయం సాధించిన మహాయుతి కూటమి
Published : January 3, 2026 at 9:43 AM IST
Maharashtra Civic Polls : మహారాష్ట్ర స్థానిక ఎన్నికల్లో పలు స్థానాల్లో పోటీ లేకుండానే అధికార ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి అభ్యర్థులు 68 స్థానాల్లో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. అయితే నామినేషన్ల ఉపసంహరణలో ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన పలువురు అభ్యర్థులు పార్టీ నుంచి వైదొలిగారు. ఈ క్రమంలో పోటీ లేకుండానే అధికార ప్రభుత్వానికి అనేక చోట్ల విజయం వరించింది.
ఈ ఎన్నికల్లో బీబేపీ పార్టీకి 44, ఏక్నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన పార్టీకి 22, అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ కేవలం రెండు స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ప్రక్రియ శుక్రవారంతో ముగిసింది. ఈ విజయం పట్ల అధికార ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.