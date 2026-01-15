ETV Bharat / bharat

మహా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 'సిరా' వివాదం- మార్కర్​ ఉపయోగించారని విపక్షాలు ఫైర్- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఈసీ

మహారాష్ట్ర మున్సిపల్​ ఎన్నికలు- ఓటర్ల చేతివేలిపై గుర్తులు పెట్టడానికి సిరాకు బదులుగా మార్కర్ పెన్నులు ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు- 2011 నుంచి వాడుకలో ఉన్నాయని చెప్పుకొచ్చిన ఈసీ

Maharashtra Civic Polls 2026
Maharashtra Civic Polls 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Maharashtra Civic Polls 2026 : మహారాష్ట్రలో 29 నగర పాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ముంబయి సహా 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లలో కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య పోలింగ్ జరిగింది. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్ల చేతివేలిపై గుర్తులు పెట్టడానికి సిరాకు బదులుగా మార్కర్ పెన్నులు ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు రావడంపై వివాదం తలెత్తింది. ఎన్నికల్లో మోసాలకు పాల్పడాలనే ఉద్దేశంతోనే అధికారులు ఇటువంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు మహారాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చింది.

మహారాష్ట్ర నగర పాలక సంస్థల ఎన్నికల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఠాక్రే సోదరులు ఆరోపించారు. కొందరి పేర్లు ఓటర్ల జాబితాలో కనిపించలేదని ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే దుయ్యబట్టారు. మహారాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ను సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన అధినేత రాజ్ ఠాక్రే సైతం ఎన్నికల్లో అధికార దుర్వినియోగం జరిగిందని ధ్వజమెత్తారు. ప్రచార సమయం పొడిగించి అధికార పక్షం డబ్బులు పంచేందుకు అవకాశం ఇచ్చిందని దుయ్యబట్టారు. ఓటు వేసిన వారి వేళ్లపై చెరిగిపోని ఇంకు వేయకుండా మార్కర్ పెన్‌ ఉపయోగించడంపై ఆయన మండిపడ్డారు. వేలిపై వేసిన ఇంకు చాలా సులభంగా చెరిగిపోతుందన్నారు.

ఈ మార్కర్​ పెన్నులు 2011 నుంచి వాడుకలో ఉన్నాయి!
అయితే, ప్రతిపక్ష ఆరోపణలపై మహారాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్​ డీటీ వాగ్మారే స్పందించారు. పోలింగ్​ ప్రక్రియలో ఎలాంటి అవకతవకలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. మార్కర్​ పెన్నులో ఉపయోగించినది చెరగని సిరా అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, భారత ఎన్నికల సంఘం ఇదే సిరాను వివిధ ఎన్నికల్లో ఉపయోగిస్తుందని తెలిపారు. ఈ మార్కర్​ పెన్నులు 2011 నుంచి వాడుకలో ఉన్నాయన్నారు.

అయితే, మార్కర్‌ పెన్నుతో 3 నుంచి నాలుగు సార్లు స్పష్టంగా కనిపించేలా వేలిపై రుద్దాలని ఎస్ఈసీ, అధికారులను ఇదివరకే ఆదేశించింది. ఇంకు చెరిపేసి ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడవద్దని మహారాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఓటర్లను కోరింది. ఇంకు చెరిపివేసి మళ్లీ ఓటు వేయడానికి వస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఒక వేళ అలా ఎవరైనా మళ్లీ ఓటు వేయడానికి వస్తే అనుమతించబోమని చెప్పింది. ఇందుకోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని ఎస్​ఈసీ వివరించింది. వేలిపై సిరా చెరిపివేసిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌ కాగా ఎస్ఈసీ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.

ఇదిలా ఉండగా, ముంబయి సహా మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 29 నగర పాలక సంస్థల్లో 893 వార్డుల్లోని 2 వేల 869 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. ముంబయిలో నాలుగేళ్లు ఆలస్యంగా 9 ఏళ్ల తర్వాత ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచే 29 నగర పాలక సంస్థల్లో ప్రజలు ఓటు వేశారు. కొన్ని చోట్ల ఈవీఎంలు మొరాయించగా వాటిని మార్చారు. ధూలేలోని 18వ వార్డులో గొడవ జరగ్గా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఈవీఎంను ధ్వంసం చేశారు. మిగిలినచోట్ల ఓటింగ్ ప్రశాంతంగానే జరిగింది.

ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రముఖులు
మరోవైపు, మహారాష్ట్ర నగర పాలక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రముఖులు ఓటు వేశారు. మహారాష్ట్ర సీఎం దేవంద్ర ఫడణవిస్‌ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్లి నాగ్‌పుర్‌లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. నాగ్‌పుర్‌లోనే కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఓటు వేశారు. మరో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్‌ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఠానేలో శివసేన నేత, మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ శిందే ఓటు వేశారు. బాంద్రా ఈస్ట్‌లో ఉద్దవ్‌ ఠాక్రే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. దాదర్ ప్రాంతంలో ఎంఎన్​ఎస్​ అధినేత రాజ్‌ ఠాక్రే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పుణెలో కేంద్ర మంత్రి మురళీధర్ మహోల్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ఓటు వేశారు. నాగ్‌పుర్‌ మహల్‌ ప్రాంతంలో ఆర్​ఎస్​ఎస్​ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

'మహా' మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు- ఓటేసిన భాగవత్, అక్షయ్, సచిన్

బంగాల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఒంటరి పోరు- వామపక్షాలతో తెగతెంపులేనా?

TAGGED:

MAHARASHTRA CIVIC POLLS
MARKER PEN USED MH ELECTIONS
MAHARASHTRA CIVIC POLLS RESULTS
MAHARASHTRA POLLS INK PEN ISSUE
MAHARASHTRA CIVIC POLLS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.