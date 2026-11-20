వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుంచి గృహోపకరణాలు- కళాకారుల వినూత్న ఆలోచన
Handicrafts From Agricultural Waste : కొబ్బరి పీచు, పంట వ్యర్థాలకు కొత్త రూపమిస్తున్నారు ఇద్దరు కళాకారులు. పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూనే గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 4:31 PM IST
వ్యవసాయ, కొబ్బరి వ్యర్థాలతో వస్తువులు తయారు చేస్తూ మహారాష్ట్రకు చెందిన ఇద్దరు కళాకారులు పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడుతున్నారు. పనికిరావని భావించే వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో గ్రామీణ మహిళలకు ఆదాయ మార్గాలు చూపిస్తున్నారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శనలో వీరి ఉత్పత్తులు ప్రదర్శించారు. అంతే కాదు, అక్కడికి వచ్చిన వారి నుంచి ప్రశంసలు కూడా అందుకున్నారు.
పొలాల్లో వ్యర్థాలే పూలగుత్తులు
బుల్ధానా జిల్లాకు చెందిన మాధురి పవార్ 'సఖి రీసైకిల్' పేరుతో వ్యవసాయ వ్యర్థాలను అలంకరణ వస్తువులుగా మారుస్తున్నారు. మొక్కజొన్నతో పూలు, గుత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. పంట కోత తర్వాత మిగిలే వ్యర్థాలను కొందరు రైతులు ఏప్రిల్, మే నెలల్లో కాల్చేస్తుంటారు. దీనివల్ల గాలి కాలుష్యం పెరుగుతోంది. వాటిని సేకరించి ఉపయోగకరమైన వస్తువులుగా మార్చాలని మాధురి నిర్ణయించారు. ఆమెకు కాలేజీ రోజుల్లోనే ఈ ఆలోచన వచ్చింది.
15 మందికి ఉపాధి
2016లో ప్లాస్టిక్ ప్యాకెట్లతో పూల తయారీ మొదలుపెట్టారు. తరువాత వ్యవసాయ వ్యర్థాలపై దృష్టి పెట్టారు. గత నాలుగేళ్లుగా ఈ పనిని విస్తరిస్తున్నామన్నారు. పంట వ్యర్థాలను సేకరించి, శుభ్రం చేసి, కత్తిరించి. ఆ తర్వాత చేతులతోనే పూలు, అలంకరణ వస్తువులు తయారు చేస్తారు. ఈ పద్ధతికి పేటెంట్ పొందినట్లు తెలిపారు. రూ.99 నుంచి రూ.5 వేల వరకు ఈ ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తున్నారు. ఒక్క మహిళతో మొదలై, ఇప్పుడు గ్రామంలోని 15 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. రైతులు పంట వ్యర్థాలను కాల్చకుండా విక్రయించేలా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలన్నది ఆమె లక్ష్యమని తెలిపారు. ఈ పూలగుత్తులను వేడుకలకు బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చన్నారు.
కొబ్బరి పీచుతో వినాయక విగ్రహాలు
సింధుదుర్గ్ జిల్లాకు చెందిన రాజారామ్ ఏ. రౌల్ కొబ్బరి వ్యర్థాలను, కొబ్బరి పొట్టులోని పీచుతో తివాచీలు, డోర్ మ్యాట్లు, తాళ్లు, పూలకుండీలు తయారు చేస్తున్నారు. వినాయక విగ్రహాలు, జంతువుల ఆకారాలు, అలంకరణ వస్తువులు కూడా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ కళను నేర్చుకునేందుకు కేరళలోని అలప్పుజకు వెళ్లి శిక్షణ తీసుకున్నారు. అక్కడ నేర్చుకున్న నైపుణ్యంతో మహారాష్ట్రలో భార్యతో కలిసి తయారీ ప్రారంభించారు. కొబ్బరి పీచును లేటెక్స్ సాయంతో కలిపి షీట్లుగా తయారు చేస్తారు. వాటిని ప్రత్యేక అచ్చుల్లో కావాల్సిన ఆకారాల్లోకి మారుస్తారు. వినాయక విగ్రహాల తయారీకి సుమారు నాలుగు గంటలు పడుతుంది. డిజైన్, ప్యాకింగ్ను బట్టి రూ.700 నుంచి రూ.800 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ప్రదర్శనలో ఒక విగ్రహానికి రూ.500 ధర నిర్ణయించారు.
400 మంది మహిళలకు శిక్షణ
రౌల్ దంపతులు ఉత్పత్తుల తయారీకే పరిమితం కాలేదు. కోయిర్ బోర్డు సహకారంతో గ్రామీణ మహిళలకు ఈ కళలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 300 నుంచి 400 మంది మహిళలకు ఈ కళ నేర్పించారు. రెండు నెలల శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, శిక్షాణార్ధులకు రూ.6 వేల స్టైపెండ్ అందిస్తున్నారు. శిక్షణ పూర్తయ్యాక మహిళలు ఇళ్ల నుంచే వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు. కొందరు సొంతంగా చిన్న యంత్రాలు కూడా కొనుగోలు చేశారు. వారు తయారు చేసిన వస్తువులను రౌల్ బృందం కొనుగోలు చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తోంది. దీంతో మహిళలకు మార్కెటింగ్ భారం తగ్గుతోంది.
వాడకం తర్వాత ప్రకృతిలో కలిసిపోయేలా!
కొబ్బరి పీచుతో తయారు చేసిన పూలకుండీల్లో కోకోపీట్(ఇది కొబ్బరి కాయ పైభాగంలోని పీచును ప్రాసెస్ చేసి తయారు చేసే 100% సహజసిద్ధమైన సేంద్రియ పదార్థం) నింపుతున్నారు. మొక్కల పెంపకానికి ఉపయోగపడే ఈ పదార్థం నీటి అవసరాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని రౌల్ తెలిపారు. ఈ కుండీలు సుమారు రెండేళ్ల వరకు ఉపయోగించవచ్చు. ఆ తర్వాత మట్టిలో కలిపితే సహజంగా కుళ్లి కంపోస్టుగా మారతాయి. వ్యర్థాలను సంపదగా మార్చే ఈ ప్రయత్నాలు పర్యావరణ హిత ఉత్పత్తులతో పాటు గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఆదాయ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి.