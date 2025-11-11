ETV Bharat / bharat

Mahagathbandhan on Bihar Exit Polls : బిహార్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ మహాగఠ్​బంధన్ కూటమికి షాక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి తాము పట్టించుకోమని, ఈసారి బిహార్​లో తమదే విజయమని ఆ కూటమి నేతలు చెబుతుండడం గమనార్హం.

"ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి నేను మాట్లాడను. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడినప్పుడు మేము దాని గురించి చర్చిస్తాం. ఈసారి బిహార్​లో మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని నాకు కచ్చితంగా తెలుసు" అని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సుప్రియా శ్రీనేత్​ అన్నారు.

ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు తప్పు
"గతంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు అని నిరూపితమయ్యాయి. భవిష్యత్​లోనూ అవి తప్పు అని నిరూపించబడతాయి. నవంబర్ 14న మహాగఠ్​బంధన్​ కూటమి, తేజస్వి యాదవ్​ భారీ ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుస్తారని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. బిహార్ ప్రజలు ఎన్​డీఏ కూటమికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్​ చూసి భ్రమలోకి వెళ్లినవారిని అలానే ఉండనివ్వండి. సత్యాన్ని ఎవరీ ఓడించలేరు. బిహార్​లో తేజస్వి యాదవ్ సర్కార్ ఏర్పడడం ఖాయం" అని ఆర్​జేడీ నేత మృత్యుంజయ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.

మళ్లీ ఎన్​డీఏదే అధికారం
ఈ రోజు విడుదలైన మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్​ బిహార్​లో మరోసారి ఎన్​డీఏ కూటమిదే విజయమని అంచనా వేశాయి. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ కూటమి 130 నుంచి 150 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని, మహాగఠ్​బంధన్​ కేవలం 100 సీట్లలోపు మాత్రం గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని సర్వే సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఇక ప్రశాంత్ కిశోర్​కు చెందిన జన్​ సురాజ్​ ప్రభావం ఏమాత్రం లేదని, ఇతర పార్టీల పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు అదే విధంగా ఉందని పేర్కొన్నాయి.

