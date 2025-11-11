ఎగ్జిట్ పోల్స్ను మేము పట్టించుకోబోం - బిహార్లో మాదే విజయం: మహాకూటమి నేతలు
బిహార్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీల రియాక్షన్ ఇదే!
Published : November 11, 2025 at 7:59 PM IST
Mahagathbandhan on Bihar Exit Polls : బిహార్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ మహాగఠ్బంధన్ కూటమికి షాక్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి తాము పట్టించుకోమని, ఈసారి బిహార్లో తమదే విజయమని ఆ కూటమి నేతలు చెబుతుండడం గమనార్హం.
"ఎగ్జిట్ పోల్స్ గురించి నేను మాట్లాడను. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడినప్పుడు మేము దాని గురించి చర్చిస్తాం. ఈసారి బిహార్లో మహాగఠ్బంధన్ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందని నాకు కచ్చితంగా తెలుసు" అని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సుప్రియా శ్రీనేత్ అన్నారు.
#WATCH | Delhi | Congress leader Supriya Shrinate says, " i will not speak on the exit polls. we will discuss it when the results are out. however, bihar will teach a lesson because its right to vote has been manipulated... i am sure that the mahagathbandhan will form the… pic.twitter.com/yjndoXOCFx— ANI (@ANI) November 11, 2025
ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు తప్పు
"గతంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు అని నిరూపితమయ్యాయి. భవిష్యత్లోనూ అవి తప్పు అని నిరూపించబడతాయి. నవంబర్ 14న మహాగఠ్బంధన్ కూటమి, తేజస్వి యాదవ్ భారీ ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుస్తారని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. బిహార్ ప్రజలు ఎన్డీఏ కూటమికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి భ్రమలోకి వెళ్లినవారిని అలానే ఉండనివ్వండి. సత్యాన్ని ఎవరీ ఓడించలేరు. బిహార్లో తేజస్వి యాదవ్ సర్కార్ ఏర్పడడం ఖాయం" అని ఆర్జేడీ నేత మృత్యుంజయ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Patna: RJD leader Mrityunjay Tiwari says, " exit polls have proven wrong in the past and will prove wrong in the future as well. i am fully confident that on november 14, the mahagathbandhan and tejashwi yadav will win by a huge margin of votes... the people of bihar have… pic.twitter.com/VhTEzuj9O8— ANI (@ANI) November 11, 2025
మళ్లీ ఎన్డీఏదే అధికారం
ఈ రోజు విడుదలైన మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ బిహార్లో మరోసారి ఎన్డీఏ కూటమిదే విజయమని అంచనా వేశాయి. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి 130 నుంచి 150 సీట్లు గెలుచుకుంటుందని, మహాగఠ్బంధన్ కేవలం 100 సీట్లలోపు మాత్రం గెలుచుకునే అవకాశం ఉందని సర్వే సంస్థలు వెల్లడించాయి. ఇక ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ ప్రభావం ఏమాత్రం లేదని, ఇతర పార్టీల పరిస్థితి కూడా ఇంచుమించు అదే విధంగా ఉందని పేర్కొన్నాయి.