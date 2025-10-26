పంచాయతీ ప్రతినిధుల భత్యం పెంపు, పెన్షన్, బీమా: తేజస్వీ హామీల వర్షం!
పట్నాలో ప్రకటించిన తేజస్వీ యాదవ్
Published : October 26, 2025 at 11:03 AM IST|
Updated : October 26, 2025 at 11:31 AM IST
Bihar Polls 2025 RJD Tejaswi Yadav : బిహార్లో పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ప్రతినిధుల భత్యాలను రెట్టింపు చేస్తామని ఆర్జేడీ నేత, మహాగఠ్బంధన్ కూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ హామీ ఇచ్చారు. వారికి రూ.50 లక్షల బీమా సౌకర్యంతోపాటు పెన్షన్ కూడా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు పట్నాలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మరిన్ని హామీలను తేజస్వీ యాదవ్ వెల్లడించారు.
ఆధునిక ఉపకరణాలను కొనుగోలు చేయగలరు!
"ఇండియా బ్లాక్ అధికారంలోకి వస్తే, రాష్ట్రంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) పంపిణీదారుల క్వింటాల్కు మార్జిన్ మనీని కూడా మేం గణనీయంగా పెంచుతాము" అని తేజస్వి తెలిపారు. "అంతేకాకుండా, రాష్ట్రంలో క్షురకులకు, కుండల వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వారికి, వడ్రంగులకు రూ. 5 లక్షల వడ్డీ లేని రుణాలను అందిస్తాం" అని చెప్పారు. తద్వారా వారు స్వయం ఉపాధిని నిలబెట్టుకోవడానికి ఆధునిక ఉపకరణాలను కొనుగోలు చేయగలరని అన్నారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వంతో విసుగు చెందారు!
అయితే రాష్ట్ర ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యూహాల గురించి తెలుసుకున్నారని, ప్రభుత్వ మార్పు కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిపారు. మహాగఠ్బంధన్కు ప్రజల నుంచి మద్దతు లభిస్తుందని చెప్పారు. "ప్రచారం ప్రారంభమైంది. బిహార్ మార్పు కోసం సిద్ధంగా ఉంది. మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ప్రజలు ప్రస్తుత ప్రభుత్వంతో విసుగు చెందారు. బిహార్ ప్రభుత్వాన్ని మార్చాలని కోరుకుంటున్నారు" అని తేజస్వీ యాదవ్ తెలిపారు.
#WATCH | Patna, Bihar: Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, " ... people of bihar gave them (bjp) 20 years; we are only asking for 20 months, and i have full faith in people that this time there will be a change and the government will also change.… pic.twitter.com/xzqyqFQpxQ— ANI (@ANI) October 26, 2025
తారాస్థాయికి అవినీతి, నేరాలు!
"ఈ 20 ఏళ్ల దార్శనిక ప్రభుత్వంలో అవినీతి, నేరాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. భూమి లేకపోవడం వల్ల పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయలేమని అమిత్ షా ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. గుజరాత్లో మోదీ ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేశారన్న బీజేపీ వ్యూహాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు" అని ఆయన జోడించారు. ప్రజలు ప్రభుత్వంలో మార్పు తీసుకువస్తారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
కొత్త బిహార్ కోసం కృషి చేస్తాం!
"మీరు ఒకే బ్రాండ్ విత్తనాన్ని చూసినట్లయితే పంటలు పండవు. భూమిని బంజరుగా మారుస్తుంది. బిహార్ ప్రజలు (ప్రభుత్వంలో) మార్పు తెస్తారు. ప్రజలను మాకు కేవలం 20 నెలలు మాత్రమే ఇవ్వాలని మేము అడుగుతున్నాం. బిహార్ ప్రజలపై, నా నియోజకవర్గాలపై, మార్పు వస్తుందని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. మహాగఠ్ బంధన్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. కొత్త బిహార్ను నిర్మించడానికి కృషి చేస్తాం" అని తెలిపారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు తేజస్వీ యాదవ్ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా మహాగఠ్బంధన్ ఇటీవల ప్రకటించింది. అదే సమయంలో వికాస్షీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ (వీఐపీ)కి చెందిన ముకేశ్ సహానీని డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (RJD) నేతృత్వంలోని మహాగఠ్బంధన్లో కాంగ్రెస్, దీపాంకర్ భట్టాచార్య నేతృత్వంలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (CPI), కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్), ముకేశ్ సహానీ వీఐపీ పార్టీలు ఉన్నాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు నవంబర్ 6, 11 తేదీలలో రెండు దశల్లో జరుగుతాయి. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న జరగనుంది.
మా సర్కార్లో మరికొందరు ఉపముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు: తేజస్వి యాదవ్
ఆర్జేడీతో చేతులు కలపడం నా పొరపాటు- ప్రధాని ర్యాలీలో నీతీశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు