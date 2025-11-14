Bihar Election Results 2025

మహాకూటమి ఘోర ఓటమి- పరాజయానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా?

మహాగఠ్​బంధన్ కూటమి ఓటమికి కారణాలివే!

Mahagathbandhan Bihar Loss Reasons
Mahagathbandhan Bihar Loss Reasons (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 4:50 PM IST

Choose ETV Bharat

Mahagathbandhan Bihar Loss Reasons : బిహార్ ఎన్నికల్లో మహాకూటమి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పరాయజం పాలైంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా అంచనా వేయలేనంతగా చావుదెబ్బ తిన్నది. దీంతో 20 ఏళ్ల నీతీశ్ పాలనకు చరమగీతం పాడి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకున్న మహాకూటమి ఆశలు పట్నా వేదికగా కూలిపోయాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా పరాభవాన్ని కూటమి పార్టీలు మూటగట్టుకున్నాయి. అయితే ఇంత ఘోర ఓటమికి కారణాలు లేకపోలేదు.

కర్ణుడి చావుకు వంద కారణాలనున్నట్లు బిహార్​లో మహాగఠ్‌బంధన్ ఘోర పరాభవానికి కూడా అనేక కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. 20 ఏళ్లకుపైగా అధికారానికి దూరంగా ఉన్న ఆ కూటమి, ఈ సారి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను తమ వైపు తిప్పుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. అంతర్గత విభేదాలు, వ్యూహాత్మక లోపాలు, ఓట్ల చీలిక సహా పలు అంశాలు కలిసి మహాగఠ్‌బంధన్ గెలుపు అవకాశాలను గాలిలో కలిపేశాయి. మరి ఓటమి వెనుకున్న కీలక కారణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కూటమిలో ఐక్యతలేమి
మహాగఠ్‌బంధన్ లోపల మొదటి నుంచే లుకలుకలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. సీట్ల పంపకంపై భారీ వివాదం నెలకొంది. చివరకు ఆర్జేజీ 143, కాంగ్రెస్ 61, లెఫ్ట్ పాప్టీలు, చిన్న పార్టీలకు మిగతా స్థానాలు ఇచ్చినా, అసంతృప్తి తగ్గలేదు. అంతే కాదు 12 నియోజకవర్గాల్లో కూటమి పార్టీలే పరస్పరం పోటీ పడ్డాయి. ఇది ప్రత్యక్షంగా ఓట్లను చీల్చి నష్టం మిగిల్చింది. ఎన్నికల ముందు నుంచే గొడవలు, అనుమానాలు ఉన్న కూటమిపై ప్రజలు పూర్తి నమ్మకం పెట్టుకోలేదు.

ఎన్డీఏలో పక్కా వ్యూహం – మహాగఠ్‌బంధన్‌లో గందరగోళం
ఎన్డీఏ మొదటి రోజునుంచే స్పష్టమైన వ్యూహంతో ముందుకెళ్లింది. మోదీ- నీతీశ్ కలయిక అభివృద్ధి+ శాంతి అనే నినాదాన్ని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లింది. లాలూ పాలనలో జరిగిన జంగిల్ రాజ్​ను గుర్తుచేస్తూ ప్రస్తుతం ఉన్న శాంతి, చట్టవ్యవస్థ, అభివృద్ధి వీటిని తమ విజయాలుగా ప్రజలకు చూపించింది. రాజకీయ సందేశం సూటిగా, సమగ్రంగా ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రచారంలో పూర్తిస్థాయి ఐక్యతను ప్రదర్శించింది. ఇక మహాగఠ్‌బంధన్ మాత్రం ఎవరి దారి వారే అన్నట్టు ప్రచారం చేసిన దృశ్యం ఓటర్లలో నమ్మకం తగ్గించింది.

డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ప్రచారం
అంతేకాదు బిహార్ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎన్​డీఏ కూటమి అధికారంలో ఉండాలని ప్రజల్లో నమ్మకం ఏర్పరిచింది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ప్రచారం చేసేంది. ఎన్డీఏలో నీతీశ్ కీలకం- రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలతో రాష్ట్రాభివృద్ధి జరుగుతుందని నమ్మిన ప్రజలను నమ్మించారు. మోదీ కూడా పలుమార్లు బిహార్​లో పర్యటించారు. కొన్ని వేల కోట్ల అభివృద్ధి పథకాలు చేపట్టారు. ఇవన్నీ మహా గఠ్​ బంధన్​కు ఓటమిలోకి లాగాయి.

మహాగఠ్‌బంధన్‌ను దెబ్బతీసిన ఓట్ల చీలిక
ప్రశాంత్ కిషోర్ స్థాపించిన జన్ సురాజ్, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ పార్టీ, స్వతంత్రులు వీరంతా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును పలు ముక్కలుగా విభజించేశారు. అదే సమయంలో కూటమిలోని స్నేహపూర్వక పోటీ” కూడా అభ్యంతరకరంగా మారింది. ఈ చీలిక మొత్తం NDAకి భారీ లాభాన్ని ఇచ్చింది.

కుల సమీకరణలో భారీ తప్పిదం
గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ మహాగఠ్ బంధన్​కు యాదవులు, ముస్లింలు (ఎంవై) అండగా నిలిచారు. దీంతో 2015, 2020 ఎన్నికల్లో మహాగఠ్ బంధన్ మెరుగైన ప్రదర్శన చేసి మంచి సీట్లను గెలుచుకుంది. కానీ ఈ 2025 బిహార్ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి నాన్ యాదవ్ ఓటర్లు, ముస్లింలో పేదలైన పస్మాండా వర్గాన్ని ఆకర్షించింది. దీంతో వారు నీతీశ్ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ కూటమికి జై కొట్టారు. దీంతో మహాగఠ్ బంధన్ కు ఎదురుదెబ్బ తప్పలేదు. గత ఎన్నికల కంటే భారీగా సీట్లను కోల్పోయింది.

అలాగే దళితుల్లోభాగమైన పాసవాన్ వర్గంలోని మెజారిటీ ఓటర్లు కూడా ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గుచూపడంతో మహాగఠ్ బంధన్ కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. గత ఎన్నికల్లో చిరాగ్ పాసవాన్ నేతృత్వంలోని ఎల్డేపీ(ఆర్ఎస్) ఒంటరిగా పోటీ చేసింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఒక సీటును మాత్రమే గెలుచుకుంది. అయితే ఆ ఎన్నికల్లో ఎక్కువగా జేడీయూను దెబ్బతీసింది. ఈ సారి మాత్రం చిరాగ్ పాసవాన్ పార్టీ ఎన్డీఏలో చేరింది. దీంతో పాసవాన్ వర్గం ఓటర్లు జేడీయూ కూటమిపై వైపు మళ్లారు. దీంతో మహాగఠ్ బంధన్ కు షాక్ తగిలింది.

వాగ్దానాలపై విశ్వాసం కోల్పోయిన ప్రజలు
తేజస్వీ యాదవ్ ప్రతి ఇంటికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, పెన్షన్లు, సంక్షేమ పథకాలు… ఇలా భారీ వాగ్దానాలు చేసినా, అమలు చేసేందుకు స్పష్టమైన ప్రణాళిక మాత్రం చూపలేదు. ఎప్పుడు? ఎలా? ఎంత మంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లేకపోవడంతో హామీలు రాజకీయం కోసం చెప్పిన ఖాళీ మాటలుగానే ప్రజలకు అనిపించాయి. ఎన్డీఏ వీటిని అసాధ్యమైన వాగ్దానాలు అని ప్రచారం చేస్తూ ప్రజల్లో సందేహాలు పెంచడంలో సఫలమైంది.

యాక్టివ్​గా ఆర్జేడీ ఒక్కటే
మహాగఠ్​బంధన్​లో సీట్ల పంపకం ఆలస్యమవడం, మిత్రపక్షాల ప్రచారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వకపోవడం, RJD ఒక్కటే పోరాడుతున్నట్టు కనిపించడం ఇవన్నీ కూటమి బలహీనతను బయటపెట్టాయి. తేజస్వి ప్రణ్ పేరుతో విడుదల చేసిన మ్యానిఫెస్టో కూడా మిత్రపక్షాలకు నచ్చలేదు. కూటమిగా కాకుండా, వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్టుగా రాష్ట్ర ప్రజలు భావించారు.

మరోసారి ఫలించిన జంగిల్ రాజ్ ప్రచారం
ఆర్జేడీ అభ్యర్థులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాటు తుపాకీలు అంటూ ప్రచారం చేయడం, చివరి రోజున ఆయుధాలతో ప్రదర్శన జరిగినట్లు వచ్చిన వీడియోలు ఇవన్నీ ఎన్డీఏకు బంగారు అవకాశమయ్యాయి. మళ్లీ జంగిల్ రాజ్ వస్తుందా? అనే భయం తిరిగి ప్రజల్లో చొచ్చుకుపోయింది. దీంతో తటస్థ ఓటర్లు ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గుచూపినట్లు తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా మహాగఠ్ బంధన్​కు మాత్రం గట్టి దెబ్బ ఎదురైంది.

