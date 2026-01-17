ETV Bharat / bharat

28 ఏళ్ల ఠాక్రేల కంచుకోట బద్దలు- ముంబయిలో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్- 'మజ్లిస్' సర్​ప్రైజ్

దేశంలోనే సంపన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ మహాయుతి కైవసం- 227 వార్డుల్లో 118 గెల్చుకున్న బీజేపీ, శిందే శివసేన - మరాఠీ వ్యక్తినే మేయర్ చేస్తామంటున్న బీజేపీ

Maharashtra Civic Polls BMC
Maharashtra Civic Polls BMC (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 12:22 PM IST

4 Min Read
Maharashtra Civic Polls BMC : 28 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఠాక్రే కుటుంబం కంచుకోట ముంబయిని బీజేపీ హస్తగతం చేసుకుంది. ఆ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లోని 227 వార్డుల్లో 89 బీజేపీ, 29 శిందే శివసేన గెల్చుకున్నాయి. దీంతో మేయర్ పీఠం అధికార మహాయుతి కూటమికి దక్కడం ఖాయమైంది. ఈ విధంగా దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబయిలో ట్రిపుల్ ఇంజిన్ పాలనను ఏర్పర్చడంలో కమలదళం విజయవంతమైంది. దేశంలోనే అత్యంత సంపన్న మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లో పాగా వేయడంలో సఫలమైంది.

ఇక మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ మహాయుతి కూటమి స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని కనబర్చింది. 29 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరగగా, 25 చోట్ల ఆ కూటమే విజయాన్ని సాధించింది. 29 కార్పొరేషన్ల పరిధిలో 2,869 వార్డులు ఉండగా, 1,425 వార్డులు కమలదళం ఖాతాలో చేరాయి. బీజేపీ మిత్రపక్షాలైన శిందే శివసేన 399 సీట్లను, అజిత్ పవార్ ఎన్‌సీపీ 167 సీట్లను సాధించాయి. ఇక కాంగ్రెస్ 324 సీట్లు, ఉద్ధవ్ శివసేన 155 సీట్లు, మజ్లిస్ పార్టీ 125 సీట్లు, శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ 36 సీట్లు, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన(ఎంఎన్‌ఎస్) 13 సీట్లు, బీఎస్‌పీ 6 సీట్లు, స్వతంత్రులకు 19 సీట్లు, గుర్తింపు లేని పార్టీలు మిగతా సీట్లు గెలిచాయి.

శిందే శివసేనపై ఉద్ధవ్ శివసేన పైచేయి
ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌‌ పగ్గాలు చేపట్టాలంటే కావాల్సిన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 114. ఇప్పుడిది మహాయుతి కూటమి చేతిలో ఉంది. బీజేపీకి వచ్చిన 89 వార్డులు, శిందే శివసేనకు వచ్చిన 29 వార్డులను కలుపుకుంటే సంఖ్యాబలం 118కి చేరుతుంది. 2017లో జరిగిన ముంబయి పోల్స్‌‌లో బీజేపీకి 82 సీట్లే వచ్చాయి. కానీ ఈసారి అంతకంటే 7 సీట్లు ఎక్కువే వచ్చాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే డిప్యూటీ సీఎం ఏక్‌నాథ్ శిందేకు చెందిన శివసేన ఆశించిన స్థాయిలో ముంబయిలో రాణించలేకపోయింది. ఠాక్రే శివసేన నుంచి ఏక్‌నాథ్ శిందే బయటికొచ్చిన విషయం మనకు తెలిసిందే. ఆ సమయంలో ఠాక్రే శివసేనకు చెందిన మొత్తం 84 మంది కార్పొరేటర్లు శిందే వెంటే నడిచారు. ఈ 84 మంది సిట్టింగ్ కార్పొరేటర్ల మద్దతు ఉన్నా, ఈసారి 29 సీట్లకే శిందే శివసేన పరిమితమైంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన ముంబయిలో 65 సీట్లు సాధించింది. 2017 ఎన్నికలతో పోలిస్తే 19 సీట్లు తగ్గాయి. మొత్తం మీద శివసేన చీలిపోయినా, పార్టీ గుర్తును కోల్పోయినా తన ఓటుబ్యాంకును నిలుపుకోవడంలో ఉద్ధవ్ సక్సెస్ అయ్యారు. ఉద్ధవ్ శివసేన, ఎంఎన్ఎస్, శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ కలిసి 72 సీట్లు పొందడం గమనార్హం.

హిందుత్వం VS మరాఠీ అస్తిత్వం
ఈసారి ముంబయి పోల్స్‌కు ముందు అనూహ్యంగా ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు చెందిన శివసేన(యూబీటీ), రాజ్‌ఠాక్రేకు ఎంఎన్ఎస్ చేతులు కలిపాయి. మరాఠీ అస్తిత్వాన్ని కాపాడటమే తమ లక్ష్యమని వారిద్దరు ప్రకటించారు. మరాఠీలు, ముంబైవాసుల జీవనోపాధి, భాష, ఉనికి ముప్పులో ఉన్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. తమకు అండగా నిలిస్తే వాటన్నింటిని పరిరక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బాల్ ఠాక్రే నుంచి తమకు లభించిన రాజకీయ వారసత్వాన్ని దన్నుగా చేసుకొని ఉద్ధవ్, రాజ్ ఠాక్రేలు జనంలోకి వెళ్లారు. ఈ రెండు పార్టీలు జతకట్టడాన్ని కాంగ్రెస్ అంగీకరించలేదు. ఎంఎన్ఎస్ ఉన్న కూటమిలో తాము ఉండలేమని కాంగ్రెస్ ఆనాడు తేల్చిచెప్పింది. అందుకే ఈ ఎన్నికల్లో హస్తం పార్టీ సొంతంగా పోటీచేసింది. మొత్తం ఎంఎన్‌ఎస్‌తో ఉద్ధవ్ శివసేన కలయిక విపక్ష మహావికాస్ అఘాడీ(ఎంవీఏ) కూటమి చీలికకు దారితీసింది. ఇక హిందుత్వ అజెండాతో ఠాక్రే కూటమిని బీజేపీ ఎదుర్కొంది. మహారాష్ట్ర వికాసం కావాలంటే హిందువులంతా బీజేపీకే ఓటు వేయాలని పిలుపునిచ్చింది. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కూడా మహారాష్ట్ర మంత్రి, బీజేపీ నేత నితేశ్ రాణే సోషల్ మీడియా వేదికగా కీలక వ్యాఖ్య చేశారు. హిందువుల గురించి మాట్లాడే వాళ్లే మహారాష్ట్రను ఏలుతారు అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ముంబయిలో మరాఠీ వ్యక్తినే మేయర్ చేస్తామని ఇటీవలే సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ప్రకటించారు.

ముంబయిలో పార్టీల వారీగా గెల్చిన వార్డులు

  • బీజేపీ : 89
  • శిందే శివసేన : 29
  • ఉద్ధవ్ శివసేన : 65
  • కాంగ్రెస్ : 24
  • మజ్లిస్ : 8
  • ఎంఎన్‌ఎస్ : 6
  • ఎన్‌సీపీ : 3
  • సమాజ్‌వాదీ పార్టీ : 2
  • శరద్ పవార్ ఎన్‌సీపీ : 1

మజ్లిస్ పతంగి హవా
మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మజ్లిస్ పార్టీ అనూహ్య ఫలితాన్ని సాధించింది. రాష్ట్రంలోని 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఈ పార్టీ 125 వార్డులను కైవసం చేసుకుంది. 2017లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మజ్లిస్‌ 56 వార్డులు గెల్చుకుంది. అంటే ఈసారి పార్టీ వార్డుల సంఖ్య డబుల్‌కు మించి పెరిగింది. 2017లో ముంబయిలో మజ్లిస్ పార్టీకి 2 వార్డులే దక్కగా, ఈసారి 8 వార్డులు వచ్చాయి. ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్‌లో బీజేపీ 57 సీట్లను గెల్చుకోగా, మజ్లిస్ పార్టీ ఏకంగా 33 సీట్లు కైవసం చేసుకుంది. ఈ కార్పొరేషన్‌లో కాంగ్రెస్ 1 సీటుకు పరిమితం కాగా, శిందే శివసేన 13 సీట్లు సాధించింది. ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మజ్లిస్ పార్టీ చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది.

మొత్తం 29 కార్పొరేషన్లకుగానూ 24 చోట్ల మాత్రమే అది పోటీ చేసింది. మహారాష్ట్ర మజ్లిస్ పార్టీ చీఫ్, ఎంపీ ఇంతియాజ్ జలీల్ ముమ్మర ప్రచారం చేశారు.ప్రచార ర్యాలీలలో అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ, అసదుద్దీన్ ఒవైసీ కూడా పాల్గొన్నారు. 115 వార్డులున్న ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో 33 సీట్లను గెలవడం ద్వారా ఓట్లవాటా పరంగా అక్కడ రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. చాలా వార్డుల పరిధిలో శిందే శివసేన, ఉద్ధవ్ శివసేనల నుంచి పతంగి గుర్తు పార్టీ మజ్లిస్‌కు భారీ పోటీ ఎదురైంది. ఇక మాలేగావ్‌లో 21 వార్డులు, నాందేడ్‌లో 14 వార్డులు, అమరావతిలో 12 వార్డులు, ధులియాలో 10 వార్డులు, సోలాపుర్‌లో 8 వార్డులు, నాగ్‌పూర్‌లో 7 వార్డులు, అహ్మద్‌నగర్‌లో 2 వార్డులు, జల్నాలో 2 వార్డులు, పర్బనీలో 1 వార్డు, చంద్రాపూర్‌లో 1 వార్డును మజ్లిస్ గెల్చుకుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

