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బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణి పాకిస్థాన్‌కు నిద్ర పట్టనివ్వడం లేదు: అమిత్‌ షా

అంతర్జాతీయ ట్రేడ్‌ షో నాల్గో ఎడిషన్‌ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన అమిత్ షా- బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో యూపీలో పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడిందని వ్యాఖ్య- బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణుల ధాటికి పాకిస్థాన్‌ మొకరిల్లాల్సి వచ్చిందన్న షా

Amit Shah On UP Mafia
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్​ షా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 4:32 PM IST

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Amit Shah On UP Mafia : బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణి పాకిస్థాన్‌కు నిద్ర పట్టనివ్వటం లేదని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా తెలిపారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సందర్భంగా బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణుల ధాటికి భారత్‌ ముందు పాకిస్థాన్‌ మొకరిల్లాల్సి వచ్చిందన్నారు. శుక్రవారం, అంతర్జాతీయ ట్రేడ్‌ షో నాల్గో ఎడిషన్‌ను కేంద్ర హోం మంత్రి గ్రేటర్‌ నొయిడాలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. దేశంలో రక్షణ ఉత్పత్తుల తయారీ భారీగా పెరిగిందని అమిత్​ షా చెప్పారు. 80దేశాలకు మన రక్షణ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నట్లు తెలిపారు. అమేఠీలో తయారైన ఏకే-203 అసాల్ట్‌ రైఫిల్స్‌ ఉగ్రవాదుల భరతం పడుతున్నాయని అన్నారు.

"దేశవ్యాప్తంగా రక్షణ ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి జరిగింది. మన రక్షణ ఉత్పత్తి రూ.1,78,000 కోట్లను దాటింది. 2013-14తో పోలిస్తే రక్షణ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో 56రెట్లు వృద్ధి సాధించాం. 80 దేశాలకు దేశ రక్షణ ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. యూపీలో తయారైన బ్రహ్మోస్ పాకిస్థాన్ నిద్రను దూరం చేస్తోంది. ఇది మార్పుకు అతిపెద్ద సంకేతం. అమేఠీలో తయారైన ఏకే-203 అసాల్ట్ రైఫిల్ మావోయిస్టులు, ఉగ్రవాదులకు నిద్రను దూరం చేసింది." -అమిత్‌ షా,కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి

మోదీ విధానాల వల్లే ఈ మార్పు!
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో దేశంలో ఉన్న రాజకీయ స్థిరత్వాన్ని అమిత్​ షా కొనియాడారు. వరుసగా మూడు పర్యాయాలు ప్రజల విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకున్న మోదీ, విధానాలను రూపొందించడమే కాకుండా వాటిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు అయ్యేలా చూశారని చెప్పారు. అందువల్లే భారత్​ గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్‌గా మారిందని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నప్పటికీ, భారత్​ తన వృద్ధి రేటును నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా దానిని మరింత వేగవంతం చేసిందని షా అన్నారు. 2047ఆగస్టు 15 నాటికి భారత్​ అన్ని రంగాల్లో ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్‌గా నిలుస్తుందన్న మోదీ సంకల్పం నిజమౌతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

'యోగి ప్రభుత్వ హయాంలో మాఫియాను తుదిముట్టించాం'
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో బీజేపీ ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తర్వాత మాఫియాపై ఉక్కుపాదం మోపిందని అమిత్​ షా ఉద్ఘాటించారు. మాఫియా శక్తులను తుడిచిపెట్టడానికి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆధిత్యనాథ్​ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుందని నొక్కి చెప్పారు. ఆపై, రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 2017లో బీజేపీ అధికారంలోకి రాకముందు రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.

"2013లో ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి పారిశ్రామిక పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఒక సదస్సును నిర్వహించింది. అయితే, లఖ్​నవూలోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితి కారణంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని దిల్లీలో నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే, లఖ్​నవూలో నెలకొన్న భయాందోళన పరిస్థితుల కారణంగా ఏ పెట్టుబడి దారుడు అక్కడికి రావడానికి సిద్ధంగా లేరని అప్పటి యూపీ అధికారులే స్వయంగా మీడియాతో చెప్పారు. అయితే, అప్పటి పరిస్థితులను ప్రస్తుత పరిస్థితులతో పోల్చి చూస్తే ఎంతో మార్పు ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రం భయ రహితంగా, పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా, జాతీయ వృద్ధికి చోదక శక్తిగా మారిందని, ఆ ఘనత డబుల్ ఇంజిన్​ సర్కార్​దే. ఈ సానుకూల మార్పు వల్లే యూపీ ఇప్పుడు 1 ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగాలనే ప్రతిష్ఠాత్మక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోగలిగింది."
- అమిత్​ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

ఒకప్పుడు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ను పాలించిన సమాజ్​వాదీ పార్టీ, బహుజన్​ సమాజ్​ పార్టీల పాలనకు, ప్రస్తుత పాలనకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని అమిత్​ షా ఎత్తి చూపారు. "ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఎస్పీ, బీఎస్పీ పాలనలో ఒక 'క్రైమ్ ఇండస్ట్రీ' వర్ధిల్లేది. కానీ, 10 సంవత్సరాల తర్వాత పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. వారి హయాంలో నెలకొన్న గూండాయిజాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టింది. అక్రమ పిస్టల్ తయారైన స్థానంలో, డిఫెన్స్​ కారిడార్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. వాహనాల చోరీ జరిగిన ప్రాంతంలో వాహన తయారీ వచ్చింది. అలాగే, చైన్​స్నాచింగ్​ జరిగిన చోట మెడికల్ డివైజ్​ పార్కు వస్తోంది" అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.

ఆ స్కీమ్ వల్ల సొంత రాష్ట్రంలోనే యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు
రాష్ట్రంలో ఉపాధి, స్థానిక తయారీ రంగంపై 'వన్​ డిస్ట్రిక్ట్​ వన్​ ప్రొడక్ట్​' (ODOP) పథకం ప్రభావాన్ని కూడా అమిత్​ షా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. "ఒకప్పుడు ఇక్కడి ప్రజలు ఉపాధి కోసం పొరుగు రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లేవారు. అయితే వన్​ డిస్ట్రిక్ట్​ వన్​ ప్రొడక్ట్ కార్యక్రమం వల్ల యూపీ యువత తమ సొంత రాష్ట్రంలోనే ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. అంతేకాదు, రాష్ట్ర ఉత్పత్తులను, తయారీదారులను మరింతగా ప్రోత్సహించేందుకు ఓడీఓపీ వెబ్‌సైట్‌ను ప్రారంభించాం. దీని ద్వారా వ్యాపార, ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడంతో పాటు, ప్రపంచానికి రాష్ట్ర గుర్తింపును చాటుకోవడానికి సహాయపడుతుంది" అని అమిత్​ షా తెలిపారు.

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