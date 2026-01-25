స్కూల్కు వెళ్లేందుకు రోజూ 110 కిలోమీటర్ల 'సైకిల్' యాత్ర- ఈ గురువు ఆశయం అద్భుతం!
మదురై నుంచి మానామదురై వరకు సాహసయాత్ర- కోవిడ్ కష్టాల్లో మొదలై ఇప్పుడు దినచర్యగా మారింది- పిల్లల్లో మార్పు కోసం పీఈటీ మాస్టార్ తపన- ఆటో ఖర్చులు మిగిలాయి, ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది
Madurai PET Teacher Cycling : అది తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయం. నగరం ఇంకా నిద్రలో ఉంది. చీకటి కూడా విడిపోలేదు. కానీ ఆ ఇంటి ముందు మాత్రం ఒక వ్యక్తి అప్పుడే రెడీ అయిపోయారు. తలకి హెల్మెట్, కళ్లకు కూలింగ్ గ్లాసెస్, స్పోర్ట్స్ వేర్, పక్కన ఒక రేసింగ్ సైకిల్. ఇవన్నీ చూస్తే ఆయనేదో సరదాగా వాకింగ్కో, లేక ఏదైనా టూర్కో వెళ్తున్నారని అనుకుంటే పొరపాటే. ఆయన వెళ్తోంది బడికి! అవును, మీరు విన్నది నిజమే. డ్యూటీకి వెళ్లడానికి ఆయన బస్సునో, బైక్నో నమ్ముకోలేదు. కేవలం తన కాళ్లను, తన సైకిల్ను మాత్రమే నమ్ముకున్నారు. పిల్లల్లో చైతన్యం తేవడమే లక్ష్యంగా, వారిని చెడు అలవాట్ల నుంచి దూరం చేయడమే ధ్యేయంగా, మదురై నుంచి మానామదురై వరకు ఏకంగా 110 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ వెళ్తున్న ఈ పీఈటీ మాస్టారి కథ చదివితే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే.
ఆయన పేరు రాబిన్ సుందర్సింగ్ (47). మదురైకి చెందినవారు. శివగంగై జిల్లా మానామదురైలోని సి.ఎస్.ఐ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. 2005 నుంచి ఆయన ఇదే వృత్తిలో ఉన్నారు. కానీ ఆయన కేవలం ఆటలు పాటలు నేర్పించే సాధారణ టీచర్ కాదు. విద్యార్థులను ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలని తపించే ఒక మార్గదర్శకుడు.
కరోనా కాలంలో మొదలైన ప్రయాణం
ప్రపంచం మొత్తం కరోనా భయంతో వణికిపోయిన రోజులవి. స్కూల్స్ అప్పుడప్పుడే తెరుచుకుంటున్న సమయం. తన విద్యార్థులకు క్లాసులు తీసుకోవాలి. కానీ వెళ్లడానికి రవాణా సౌకర్యం లేదు. అప్పుడు రాబిన్ సుందర్సింగ్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బస్సు లేకపోతేనేం, నా దగ్గర సైకిల్ ఉంది కదా అనుకున్నారు. మదురై నుంచి సుమారు 55 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న స్కూలుకు సైకిల్ మీదే వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో వారానికి ఒకసారి వెళ్లేవారు. ఇప్పుడు రోజు విడిచి రోజు ఏకంగా 110 కిలోమీటర్లు (రానుపోను) సైకిల్ తొక్కుతూ స్కూలుకు వెళ్తున్నారు.
మదురై కూడల్ నగర్లోని అబ్దుల్ కలాం వీధిలో రాబిన్ నివాసం ఉంటున్నారు. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, వాటర్ బాటిల్ సర్దుకుని బయలుదేరుతారు. మదురై నగరంలోని శాంతి నగర్, రైలార్ నగర్, తాతనేరి, ఆల్వార్పురమ్, తెప్పకులం, విరగనూర్ రౌండ్అబౌట్ మీదుగా ఆయన ప్రయాణం సాగుతుంది. అక్కడి నుంచి మదురై జిల్లాలోని సిలైమాన్, మనలూర్ దాటుకుని, శివగంగై జిల్లాలోని తిరుపువనం మీదుగా మానామదురై చేరుకుంటారు. చీకట్లో సైకిల్ ముందు, వెనుక లైట్లు వేసుకుని ఆయన వెళ్తుంటారు. వారానికి సగటున 300 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతున్నారు.
పిల్లలకు చెప్పడం కాదు, చేసి చూపించాలి
ఈ కాలం పిల్లలు చాలామంది బస్సుల్లోనో, ఆటోల్లోనో లేదా తల్లిదండ్రుల బైక్ల మీదో స్కూలుకు వస్తున్నారు. అయితే, 'సైకిల్ తొక్కండి' అని వందసార్లు చెప్పడం కంటే, తానే స్వయంగా తొక్కి చూపిస్తే పిల్లల్లో మార్పు వస్తుందని రాబిన్ నమ్మారు. ఆయన నమ్మకం నిజమైంది. "నేను స్కూలులో చేరిన కొత్తలో చాలామంది సైకిళ్లపై వచ్చేవారు. కానీ రాను రాను ఆ సంఖ్య 10కి పడిపోయింది. కానీ నేను రోజూ సైకిల్ మీద రావడం చూసి పిల్లల్లో మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు 30 మందికి పైగా విద్యార్థులు సైకిల్ మీద స్కూలుకు వస్తున్నారు. ఆ సంఖ్యను ఇంకా పెంచడమే నా లక్ష్యం" అని రాబిన్ చెబుతున్నారు.
ఆయన టైమింగ్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. ఉదయం 5:30 గంటలకు మదురై నుంచి బయలుదేరుతారు. దారిలో తిరుప్పచేతి దగ్గర ఆగి 'పరుత్తి పాల్' (పత్తి గింజల పాలు) తాగుతారు. అదే ఆయనకు ఎనర్జీ డ్రింక్. సరిగ్గా 8:15 గంటలకు స్కూలు గేటు ముందు ఉంటారు. స్కూలుకు వెళ్లగానే ఫ్రెష్ అయ్యి, బట్టలు మార్చుకుని డ్యూటీకి రెడీ అయిపోతారు. ఈ షెడ్యూల్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ మిస్ కాలేదు.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, ఆదా కూడా
సైకిల్ తొక్కడం వల్ల కలిగే లాభాలను ఆయన విద్యార్థులకు, తోటి ఉపాధ్యాయులకు వివరిస్తుంటారు. "శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనస్సు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అప్పుడే చదువు బాగా వస్తుంది. సైకిల్ మీద వచ్చే విద్యార్థులు ఎవరి మీదా ఆధారపడాల్సిన పనిలేదు. ఆటోలకు, బస్సులకు డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మానామదురై చుట్టుపక్కల ఉన్న కరవు ప్రభావిత గ్రామాల పిల్లలకు ఇది చాలా మంచిది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గుతాయి. చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటారు" అని ఆయన వివరించారు. ఆడపిల్లలకు ప్రభుత్వం సైకిళ్లు ఇచ్చినా వాడటానికి సిగ్గుపడుతున్నారు. ఇప్పుడు రాబిన్ సార్ను చూసి వారు కూడా సైకిళ్లు తీస్తున్నారు.
సెలవుల్లోనూ ఆగని చక్రం
స్కూలు లేని రోజుల్లో కూడా రాబిన్ సైకిల్ తొక్కడం ఆపరు. సెలవు రోజుల్లో సగటున 30 కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతారు. మదురైలోని 'సిటీ సైక్లింగ్ క్లబ్' స్నేహితులతో కలిసి కొడైకెనాల్, కన్యాకుమారి, దిండిగల్, వైగై డ్యామ్ వంటి దూర ప్రాంతాలకు కూడా సైకిల్ మీద వెళ్లి వస్తుంటారు. 7వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ మాస్టారు గురించి గొప్పగా చెబుతున్నారు. "మా పీఈటీ సార్ అంత దూరం నుంచి సైకిల్ మీద రావడం చూసి మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఆయన్ని చూసే మేము కూడా సైకిల్ కొనుక్కోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మొదట్లో ఆటోలో వచ్చేవాళ్లం. ఇప్పుడు సైకిల్ మీద వస్తున్నాం. దీనివల్ల మా అమ్మానాన్నలకు ఆటో ఖర్చులు మిగులుతున్నాయి. మా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంది. స్నేహితులతో కలిసి సైకిల్ మీద రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని పిల్లలు చెబుతున్నారు.