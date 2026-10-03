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రూ.35వేలతో వందేళ్ల క్రితం నిర్మాణం- ఇప్పటికీ ఇంటి గోడలో మేకు దిగదు- 'అంబ్రిల్లా హౌస్' గురించి మీకు తెలుసా?

చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్న గొడుగు ఆకారంలోని ఇల్లు- వందేళ్ల క్రితం కట్టిన హౌస్‌ చెక్కుచెదరలేదు- ఇప్పటికీ అంతే దృఢంగా, అందంగా!

Umbrella House In Madurai
'అంబ్రిల్లా హౌస్' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2026 at 9:10 PM IST

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Umbrella House In Madurai : ప్రస్తుతం కాలంలో కట్టే ఇళ్లు మహా అయితే ఒక 30-40 ఏళ్లు బాగా ఉంటున్నాయి. ఆ తర్వాత ఇంటి పైకప్పు, గోడలు దెబ్బతినడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. అయితే తమిళనాడులోని మధురైలో దాదాపుగా వందేళ్ల క్రితం కట్టిన ఇల్లు ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరలేదు. దాని గోడలుగానీ, శ్లాబుగానీ అస్సలు దెబ్బతినలేదు. ఇల్లు అంతే అందంగా, చూడముచ్చటగా ఉంది. ఆ ఇల్లు పేరే 'కుడై వీడు' (అంబ్రిల్లా హౌస్). ఈ హౌస్ చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ ఇంట్లో మూడు తరాల వారు జీవించారు. అలాగే మధురై సామాజిక- రాజకీయ చరిత్రలోని వివిధ ఘట్టాలకు సాక్షిగా కూడా ఉంది. అందుకే ఈ స్టోరీలో స్థానికులు ముద్దుగా పిలుచుకునే 'అంబ్రిల్లా హౌస్' గురించి తెలుసుకుందాం పదండి.

శతాబ్ది వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న హౌస్
మధురైలోని ప్రసిద్ధ 'కుడై వీడు' 2027 జనవరి (తాయ్ మాసం) నాటికి శతాబ్ది వేడుకలను జరుపుకోనుంది. ఈ ఇంటి అసలు పేరు 'చంద్రోదయ బంగ్లా'. అయితే మధురైలో చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఆ పేరు తెలుసు. స్థానికులు దీనిని ప్రేమగా కుడై వీడు (అంబ్రిల్లా హౌస్) అని పిలుస్తారు. అళగరాడి-అరప్పాలయం రోడ్డులోని మధుర కోట్స్ ఫ్యాక్టరీకి ఎదురుగా ఉన్న ఈ పాత ఇంట్లో మూడు అంతస్థులు ఉన్నాయి. ఈ ఇంటి పైఅంతస్తులో ఎడమ, కుడి వైపున గొడుగు ఆకారంలో ఉండే నిర్మాణాల వల్లే దీనికి 'అంబ్రిల్లా హౌస్' అని పేరొచ్చింది.

Umbrella House In Madurai
'అంబ్రిల్లా హౌస్' (ETV Bharat)

స్నేహితుడి సాయంతో
1926-27లో నిర్మించిన ఈ ఇల్లు 2027 ప్రారంభం నాటికి 100 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోబోతోంది. మధురైలో శతాబ్దం క్రితం నిర్మించిన భవనాలు వాడుకలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ ఇల్లు నేటికీ కుటుంబ నివాసంగా, ఫ్యామిలీ మీటింగ్స్‌కు కేంద్రంగా కొనసాగుతోంది. సుమారు 200 మంది కుటుంబ సభ్యుల ఉమ్మడి యాజమాన్యంలో ఉన్న ఈ వారసత్వపు ఇల్లు నేటికీ చెక్కుచెదరలేదు. ఈ ఇంటి చరిత్ర మదురైలోని సామాజిక మార్పుల చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది. 1930వ దశకంలో మదురై మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్‌గా ఉన్న ఆర్ఎస్ నాయుడు ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి తన స్నేహితుడు షణ్ముగం పిళ్లైకి సాయం చేశారు.

Umbrella House In Madurai
షణ్ముగం పిళ్లై (ETV Bharat)

ఇంటి ఓనర్ ఎవరంటే?
షణ్ముగం పిళ్లై శంకరన్‌కోవిల్ సమీపంలోని తెన్మలై గ్రామానికి చెందినవారు. కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా చిన్నతనంలోనే ఆయన మధురైకి వలస వచ్చి, అక్కడ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ తన జీవనాన్ని సాగించారు. 16 ఏళ్ల వయసులో హార్వే మిల్‌లో (ప్రస్తుతం దీనిని 'మదురై కోట్స్' ఫ్యాక్టరీగా పిలుస్తారు) ఉద్యోగం చేశారు. ఆ తర్వాత జాబ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పి హార్వే మిల్ కార్మికుల కోసం ఒక కిరాణా దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఆపై వాయిదాల పద్ధతిలో అమ్మకాలు (ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ వ్యాపారం), చిట్ ఫండ్స్, వస్త్ర వ్యాపారం వంటి వివిధ బిజినెస్‌లలో ఆయన అడుగుపెట్టారు. వ్యాపారం విస్తరించడంతో తన స్వగ్రామం నుంచి ఐదుగురు సోదరులను మధురైకి రప్పించారు. వారికి కూడా వ్యాపార అవకాశాలను కల్పించారు. షణ్ముగం పిళ్లై కేవలం వ్యాపారానికే పరిమితం కాకుండా ప్రజా జీవితంపై కూడా దృష్టి సారించారు. ఆయన మధురై మున్సిపల్ కౌన్సిల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత మధురై మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్ స్థాయికి ఎదిగారు. ప్రజలకు మంచి సుపరిపాలనను అందించారు.

Umbrella House In Madurai
షణ్ముగం పిళ్లై రెండవ కుమారుడు జననాథన్ (ETV Bharat)

రూ.35వేలతో ఇంటి నిర్మాణం
ఈ ఇంటి నిర్మాణానికి అప్పట్లో రూ.35వేలు ఖర్చు అయ్యిందని షణ్ముగం పిళ్లై రెండో కుమారుడు జననాథన్ (93) తెలిపారు. సున్నం, ఇటుక పొడి మిశ్రమం, మరికొన్నింటిని కలిపి ఈ గోడలను నిర్మించారని చెప్పారు. ఈ మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడం కోసమే ఇంటి పక్కనే ఒక ప్రత్యేకమైన గ్రైండింగ్ మిల్లును ఏర్పాటు చేశారని వెల్లడించారు. అందుకే ఇప్పటికీ ఈ ఇంటి గోడల్లో కనీసం ఒక్క మేకును కూడా దింపడం అసాధ్యమని అన్నారు.

ఇంటి పునరుద్ధరణ పనులు
'చంద్రోదయ బంగ్లా' శతవార్షికోత్సవానికి దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో పిళ్లై కుటుంబం దాని సంప్రదాయ రూపురేఖలను అలాగే కాపాడుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆరు నెలల క్రితం లక్షలాది రూపాయల వ్యయంతో పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టింది. పాత భవనం అసలు రూపురేఖలు, నిర్మాణ పటిష్టతకు ఎటువంటి భంగం కలగకుండా జాగ్రత్త వహిస్తూనే ఈ పనులన్నీ నిర్వహించింది.

Umbrella House In Madurai
షణ్ముగం పిళ్లై తమ్ముడి కొడుకు కేశవన్ పిళ్లై (ETV Bharat)

ఇంటిని సందర్శించిన ఎంజీఆర్, అన్నా, కరుణానిధి
కాగా, ఈ ఇల్లు కేవలం ఒక కుటుంబ నివాసం మాత్రమే కాదు. మధురై రాజకీయ చరిత్రలోని కీలక ఘట్టాలకు సాక్షిగా నిలిచింది. పెరియార్, అన్నాదురై, కరుణానిధి, ఎంజీఆర్ వంటి అనేకమంది రాజకీయ నాయకులు ఈ ఇంటిని సందర్శించారు. "'ఎంగా వీట్టు పిళ్లై' సినిమా విజయం తర్వాత ఒక వేడుకలో పాల్గొనడానికి ఎంజీఆర్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ జ్ఞాపకాన్ని మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం" అని షణ్ముగం పిళ్లై బంధువు కేశవన్ పిళ్లై తెలిపారు.

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