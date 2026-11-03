రైళ్లలో రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకే నిద్ర- రైల్వే నిబంధనను సమర్థించిన హైకోర్టు!
Train Sleeping Time Rules :రిజర్వ్డ్ రైలు కోచ్లలో రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు మాత్రమే నిద్రించాలనే నిబంధనను మద్రాస్ హైకోర్టు సమర్థించింది.
Published : November 3, 2026 at 10:45 PM IST
రైళ్లలోని రిజర్వ్డ్ స్లీపర్ కోచ్లలో ప్రయాణికులు నిద్రించడానికి నిర్దిష్ట సమయాల్ని కేటాయిస్తూ భారతీయ రైల్వే తీసుకొచ్చిన నిబంధనను మద్రాస్ హైకోర్టు సమర్థించింది. రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు మాత్రమే తమ బెర్తులపై పడుకొనేందుకు పరిమితం చేస్తూ, మిగతా సమయాన్ని అంతా కూర్చోవడానికి వీలుగా భారతీయ రైల్వే ఆంక్షలు విధించింది. దీనిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు ఆ నిబంధనలు సరైనవేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు ప్రయాణికులందరి సౌకర్యాన్ని, ప్రయోజనాల్ని దెబ్బతీయకుండా బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగానే ఉందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. రైల్వే తీసుకొచ్చిన నిబంధన రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉందని ప్రకటించాలంటూ చెన్నైకి చెందిన బి. బాలసుబ్రమణియన్ దాఖలు చేసిన అప్పీల్ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మాధికారి, జస్టిస్ జి. అరుళ్ మురుగన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు తీర్పు వెలువరించింది.
పిటిషనర్ ప్రకారం- బాలసుబ్రమణియన్ తరచుగా రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. ఒకసారి అనారోగ్యంతో ఉన్న తన భార్యతో కలిసి రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఆమెకు కేటాయించిన బెర్తుపై నిర్దేశిత సమయం దాటిన తర్వాత పడుకునేందుకు అనుమతించలేదని ఆయన కోర్టును ఆశ్రయించారు. తోటి ప్రయాణికుల్ని అభ్యర్థించినప్పటికీ వారు అంగీకరించలేదని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
2017, ఆగస్ట్ 17న జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ద్వారా ఇండియన్ రైల్వే కమర్షియల్ నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టారు. వీటినే రద్దు చేయాలని బాలసుబ్రమణియన్ కోరారు. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి మినహాయింపులు కల్పించినప్పటికీ, వాటిని సరిగా అమలు చేయలేకపోతున్నారని, ఇది ఉపయోగకరంగా లేదని, అందుకే మొత్తం నిబంధననే రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ప్రకటించాలని వాదించారు. నిద్ర వేళలపై రైల్వే శాఖ తెచ్చిన ఈ ఆంక్షలు, పరిమితులు ప్రయాణికుల హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నాయన్న పిటిషనర్ వాదనను కోర్టు తోసిపుచ్చింది. పిటిషనర్ వాదనతో ధర్మాసనం ఏకీభవించలేదు.
ప్రయాణికులందరి సౌకర్యం కోసమే సమయ పరిమితి
రిజర్వ్డ్ త్రీ- టైర్ కోచ్లలో ప్రయాణించే వారందరి సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని రైల్వేలు ఈ సమయ పరిమితి తీసుకొచ్చినట్లు కోర్టు పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మిడిల్, అప్పర్ బెర్తులు వచ్చిన ప్రయాణికులు పగటి పూట కూర్చోవడానికి తగిన స్థలం అవసరం అని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. కొందరు ప్రయాణికులు బెర్తులపై పడుకొని ఉంటే, మిగిలిన వారికి కూర్చొనే అవకాశం లేకుండా పోతుందని తెలిపింది. అందుకే రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు నిద్రించడానికి, మిగతా సమయంలో అందరు ప్రయాణికులు కూర్చోవడానికి వీలుగా ఈ నిబంధన రూపొందించారని గుర్తించింది.
అయితే ఈ నిబంధనలో కొన్ని ప్రత్యేక మినహాయింపులు కూడా ఉన్నాయని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు, దివ్యాంగులు, గర్భిణీలు అవసరమైతే నిర్దేశిత సమయాన్ని మించి కూడా పడుకోవడానికి నిబంధనలు అనుమతిస్తున్నాయని తెలిపింది. అలాంటి ప్రయాణికులకు తోటి ప్రయాణికులు అంతా కూడా మానవతా దృక్పథంతో సహకరించాలని రైల్వే సర్క్యులర్ మాన్యువల్ సూచిస్తోందని ధర్మాసనం వివరించింది. ఇలా ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు ఉన్నప్పటికీ, తన భార్యకు ఎదురైన ఒక్క ఘటన ఆధారంగా మొత్తం నిబంధనను రద్దు చేయలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
"3 టైర్ కోచ్లలో ప్రయాణించే అందరు ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడమే ఈ నిబంధన ముఖ్య ఉద్దేశం. మిడిల్ అండ్ అప్పర్ బెర్త్ కలిగిన ప్రయాణికులకు పగటిపూట కూర్చోవడానికి స్థలం అవసరం. ఒక వ్యక్తిగత సంఘటనను చూపి, ప్రజా ప్రయోజనం కోసం సమగ్ర నిబంధనను రాజ్యాంగ విరుద్ధమని రద్దు చేయలేం" అని మద్రాస్ హైకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది.
సమస్య వస్తే రైల్వే పోలీసులను సంప్రదించాలి
ప్రయాణ సమయంలో ఒకవేళ ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురైతే నేరుగా నిబంధనలను రద్దు చేయాలని కోర్టును ఆశ్రయించే బదులుగా రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్ (RPF), ఇతర రైల్వే పోలీసులు లేదా విధుల్లో ఉన్న రైల్వే సిబ్బంది సహాయం తీసుకోవచ్చు అని మద్రాస్ హైకోర్టు ధర్మాసనం సూచించింది. పేరా 652 (d) కింద ఉన్న మినహాయింపులు సక్రమంగా అమలయ్యేలా రైల్వే అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ప్రయాణికుడి భార్యకు ఎదురైన సమస్యపై సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆ మార్గాన్ని ఉపయోగించకుండా నిబంధననే సవాలు చేయడం తొందరపాటు చర్యగా కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
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