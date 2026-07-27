'ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చెల్లవు'- విజయ్ సర్కార్కు హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
ఈ నియామకాలు అధికరణ 14, 16కు విరుద్ధమని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలను కొట్టివేసిన కోర్టు
Published : July 27, 2026 at 6:08 PM IST
Madras High Court on Karur Stampede Victims : తమిళనాడులో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కరూర్ తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ విజయ్ సర్కార్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను మద్రాస్ హైకోర్టు మధురై బెంచ్ సోమవారం రద్దు చేసింది. జస్టిస్ సీవీ కార్తికేయన్, జస్టిస్ ఆర్.శక్తివేల్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కారుణ్య నియామకాల కోసం ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఎంతో మంది అభ్యర్థులు వేచి చూస్తున్న తరుణంలో, వారి అవసరాలను పక్కనపెట్టి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సరికాదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
"ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పెద్ద ఎత్తున వెయిటింగ్ లిస్టు ఉంది. వారి హక్కులను కాలరాస్తూ కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితుల కుటుంబాలకు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రత్యేక ఉపశమనం అందించడం తగదు. ఈ నియామకాలు భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 16 ప్రకారం, దేశ పౌరులకు కల్పించిన సమానత్వపు హామీని ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఎప్పుడైనా రాజ్యాంగ పరిమితులకు లోబడే ఉండాలి" అని మద్రాస్ హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. మరోవైపు, మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించాలని టీవీకే ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు అధికారిక వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది.
కారుణ్య నియామకాలు ఎలా చేస్తారు?
ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా, మద్రాస్ హైకోర్టు బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో జరిగే ప్రమాదాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలను ప్రస్తావించింది. "సాధారణంగా అలాంటి ప్రమాదాల్లో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం (ఎక్స్గ్రేషియా) మాత్రమే అందిస్తుంది. అంతేగానీ కారుణ్య నియామకాల కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు" అని కోర్టు గుర్తు చేసింది.
అయితే ఈ నియామకాలు ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయమని అడ్వకేట్ జనరల్ విజయ్ నారాయణ్ కోర్టులో వాదించారు. అయితే కారుణ్య నియామకాల కింద ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఇప్పటికే ఒక నిర్దిష్ట ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో) అమలులో ఉందని, దానిని కచ్చితంగా పాటించాల్సిందేనని పిటిషనర్లు వాదించారు. తొక్కిసలాట బాధితుల కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే, భవిష్యత్తులో ఇతరులు కూడా ఇలాంటి డిమాండ్లతో కోర్టులను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంటుందని, ఇది కొత్త వివాదాలకు దారితీస్తుందని మద్రాస్ హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.
ఇది యువత సాధించిన విజయం!
మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై అడ్వకేట్ క్లీటస్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఇది తమిళనాడు యువత సాధించిన భారీ విజయం. ఇదొక మైలురాయి లాంటి తీర్పు. ఎందుకంటే కారుణ్య నియామకాలు, పరిహార ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను ఇచ్చింది. తమిళనాడులో కూడా దీనికి సంబంధించిన ఒక నిర్దిష్ట జీవో అమలులో ఉంది. వాటి ఆధారంగానే మేము మా వాదనలను వినిపించాం. దీనిని పరిశీలించిన హైకోర్టు మధురై బెంచ్, కరూర్ ఘటన బాధితుల కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే జీవోను రద్దు చేసింది" అని అన్నారు.
#WATCH | Madurai, Tamil Nadu: The Madurai Bench of the Madras High Court has struck down the Tamil Nadu government's Government Orders (GOs) granting compassionate appointments to the kin of victims of the Karur stampede.— ANI (@ANI) July 27, 2026
Advocate Cleetus says, "Today marks a huge victory for… pic.twitter.com/70Km3InYBh
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
2025 సెప్టెంబర్ 27న కరూర్లో టీవీకే పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఒక భారీ ర్యాలీ జరిగింది. ఈ ర్యాలీలో పార్టీ అధినేత విజయ్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 41 మంది మరణించగా, 60 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. దీనితో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు సర్కార్ కొలువులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ మద్రాస్ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలైంది. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి బంధువులైన 31 మందికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇటీవల 2026 జులై 10న స్వయంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను అందజేశారు.
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