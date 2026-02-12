ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ వివాదం: ధోనీకి మద్రాస్ హైకోర్టు షాక్- రూ.10 లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశం

ETV Bharat / bharat

Published : February 12, 2026 at 3:50 PM IST

Madras HC Orders Dhoni టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీకి మద్రాస్ హైకోర్టులో 2013 నాటి ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ వ్యవహారంలో తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారంటూ ధోనీ దాఖలు చేసిన రూ.100 కోట్ల పరువు నష్టం దావా కేసులో భాగంగా సాక్ష్యాల అనువాదం కోసం రూ. 10 లక్షలు చెల్లించాలని కోర్టు ధోనీని ఆదేశించింది.

2013లో ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ వ్యవహారం ప్రకంపనలు సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సమయంలో తన పేరును స్కామ్‌తో ముడిపెడుతూ వార్తలు ప్రసారం చేసినందుకు గానూ ఓ మీడియా కార్పొరేషన్, సుధీర్ చౌదరి, ఐపీఎస్ అధికారి జి. సంపత్ కుమార్, న్యూస్ నేషన్ నెట్‌వర్క్ లపై ధోనీ 2014లో ఈ పరువు నష్టం దావా వేశారు.

