ETV Bharat / bharat

విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టులో చుక్కెదురు- రూ.1.50 కోట్ల పెనాల్టీ చెల్లించాల్సిందే!

'పులి' సినిమా ఆదాయం లెక్కల్లో తేడా- హీరో విజయ్‌కు హైకోర్టు షాక్

HC Dismisses Vijay Plea
HC Dismisses Vijay Plea (@TVK)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

HC Dismisses Vijay Plea : తమిళనాడు వెట్రి కళగం అధినేత, ప్రముఖ సినీ నటుడు విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ విధించిన రూ.1.50 కోట్ల భారీ జరిమానాను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను న్యాయస్థానం శుక్రవారం కొట్టివేసింది. ఐటీ శాఖ జారీ చేసిన పెనాల్టీ ఆదేశాల్లో ఎలాంటి లోపం లేదని, అది చట్టపరంగానే ఉందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి విజయ్ తన ఆదాయ వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించలేదని ఐటీ శాఖ ఆరోపించింది. ఆ ఏడాది విజయ్ రూ.35.42 కోట్ల ఆదాయాన్ని మాత్రమే చూపించారు. అయితే, 2015లో ఆయన నివాసంలో ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో లభించిన పత్రాల ప్రకారం, 'పులి' సినిమాకు సంబంధించి విజయ్ తీసుకున్న రూ.15 కోట్ల ఆదాయాన్ని లెక్కల్లో చూపలేదని అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టినందుకు గాను 2022, జూన్ 30న విజయ్‌కు రూ.1.50 కోట్ల జరిమానా విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

TAGGED:

MADRAS HC DISMISSES VIJAY CASE
VIJAY TVK CHIEF IT PENALTY CASE
VIJAY WRIT PETITION DISMISSAL
HC DISMISSES VIJAY PLEA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.