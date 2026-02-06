విజయ్కు మద్రాస్ హైకోర్టులో చుక్కెదురు- రూ.1.50 కోట్ల పెనాల్టీ చెల్లించాల్సిందే!
'పులి' సినిమా ఆదాయం లెక్కల్లో తేడా- హీరో విజయ్కు హైకోర్టు షాక్
Published : February 6, 2026 at 3:03 PM IST
HC Dismisses Vijay Plea : తమిళనాడు వెట్రి కళగం అధినేత, ప్రముఖ సినీ నటుడు విజయ్కు మద్రాస్ హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ విధించిన రూ.1.50 కోట్ల భారీ జరిమానాను రద్దు చేయాలని కోరుతూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం శుక్రవారం కొట్టివేసింది. ఐటీ శాఖ జారీ చేసిన పెనాల్టీ ఆదేశాల్లో ఎలాంటి లోపం లేదని, అది చట్టపరంగానే ఉందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి విజయ్ తన ఆదాయ వివరాలను పూర్తిగా వెల్లడించలేదని ఐటీ శాఖ ఆరోపించింది. ఆ ఏడాది విజయ్ రూ.35.42 కోట్ల ఆదాయాన్ని మాత్రమే చూపించారు. అయితే, 2015లో ఆయన నివాసంలో ఐటీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో లభించిన పత్రాల ప్రకారం, 'పులి' సినిమాకు సంబంధించి విజయ్ తీసుకున్న రూ.15 కోట్ల ఆదాయాన్ని లెక్కల్లో చూపలేదని అధికారులు గుర్తించారు. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టినందుకు గాను 2022, జూన్ 30న విజయ్కు రూ.1.50 కోట్ల జరిమానా విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.