చేతులు లేకపోయినా డోంట్ కేర్- 'ఛాయ్'తో తలరాతను మార్చుకున్న సంతోష్!
విధిని ఎదిరించి ముందుకెళ్లిన సంతోష్ - టీ మాస్టర్గా పని చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న వైనం
Published : January 10, 2026 at 7:09 AM IST
Handless Tea Maker Story : అదృష్టం అనేది కేవలం అరచేతి గీతల్లోనే ఉండదు. చేతులు లేని వారు కూడా తమ కష్టంతో అద్భుతమైన రాతను రాసుకోగలరని నిరూపిస్తున్నాడు మధ్యప్రదేశ్లోని హర్రాయ్ గ్రామానికి చెందిన సంతోష్ కహార్. 20 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో రెండు చేతులను కోల్పోయిన సంతోష్, చిన్నపాటి కష్టాలకే కుంగిపోయేవారికి ఒక సజీవ ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాడు.
20 ఏళ్ల క్రితం ఆ చీకటి రోజు
కూలీ పనులు చేసుకునే సంతోష్ కహార్, సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం పొలంలో థ్రెషర్ మిషన్ (వరి నూర్పిడి యంత్రం) వద్ద పని చేస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో అనుకోకుండా అతని రెండు చేతులు మిషన్లో చిక్కుకున్నాయి. ఆ ప్రమాదం ఎంత ఘోరంగా జరిగిందంటే, ప్రాణాలు నిలవాలంటే సంతోష్ రెండు చేతులను మోచేతుల వరకు తొలగించాల్సి వచ్చింది. మొదట్లో తన జీవితం వృథా అని, ఇక తాను ఏమీ చేయలేనని సంతోష్ కుంగిపోయాడు. కానీ, ఆ బలహీనతను తన ధైర్యం ముందు నిలవనీయలేదు. ఎన్నో చోట్ల పనులు చేస్తూ తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు.
పదేళ్లుగా టీ మాస్టర్గా
గత 10 ఏళ్లుగా ఒక ప్రైవేట్ హోటల్లో సంతోష్ టీ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆ హోటల్ యజమాని విజయ్ పట్వా మాట్లాడుతూ, "సంతోష్ గత పదేళ్లుగా మా దగ్గరే పని చేస్తున్నాడు. అతనికి చేతులు లేవనే విషయం మాకు ఎప్పుడూ గుర్తుకు రాదు. అంతటి నైపుణ్యంతో, శుభ్రంగా, వేగంగా అతను పని చేస్తాడు. చేతులు ఉన్నవారు కూడా అతని వేగాన్ని అందుకోలేరు" అని ప్రశంసించారు.
రోజూ వందలాది మందికి ఛాయ్
సంతోష్ కహార్ తన అనుభవాలను ఈటీవీ భారత్తో పంచుకుంటూ, "ప్రమాదం జరిగిన కొత్తలో ఇక నా పని అయిపోయింది అనుకున్నాను. కానీ తర్వాత అరచేతులు లేకుండానే పని చేయడం నేర్చుకున్నాను. మొదట్లో కొన్ని రోజులు ఇబ్బందిగా అనిపించినా, ఇప్పుడు ప్రతి పని సులువుగా మారిపోయింది. గ్యాస్ వెలిగించడం దగ్గర నుండి టీ పెట్టడం, దానిని వడకట్టి కస్టమర్లకు అందించడం వరకు అన్నీ నేనే చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు రెండు చేతులు లేవనే కొరత లేదు" అని ధీమాగా చెబుతున్నాడు. ప్రతిరోజూ వందలాది మందికి సంతోష్ తన చేతులతో టీ అందిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నాడు.
దృఢ సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమే
"జీవితంలో మనం ఓడిపోయామని అనిపించే సందర్భాలు ఎన్నో వస్తాయి. కానీ ఆ సమయంలో మనం ధైర్యంగా నిలబడితే, ప్రతి దారి సుగమం అవుతుంది. జీవితం చాలా సులభంగా మారుతుంది" అని సంతోష్ చెబుతున్నాడు. అంగవైకల్యం శరీరానికే కానీ ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదని నిరూపిస్తున్న సంతోష్ కహార్ ప్రయాణం నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శనీయం అని చెప్పొచ్చు.
దివ్యాంగులనైనప్పటికీ మరి కొందరికి ఉపాధి కల్పిస్తూ
మరోవైపు, తమిళనాడు కోయంబత్తూరులోని ఇడయార్ పాలెంకు చెందిన మురళి, సుధ దంపతులకు వినికిడి లోపం ఉంది. మాట్లాడలేరు కూడా. కానీ వారు 'నమ్మ లాండ్రీ' (లాండ్రీ షాప్)ను ఏర్పాటు చేసి తమలాంటి మరో ఐదుగురికి ఉపాధి ఇచ్చారు. ఆ లాండ్రీ షాపులో బట్టలు ఉతకడం, ఆరబెట్టడం, ఇస్త్రీ చేయడం వంటి సేవలను అందిస్తున్నారు. తొలుత తమ పొట్టకూటి కోసం లాండ్రీ షాపును ప్రారంభించిన ఈ దంపతులు, ఇప్పుడు ఇతరులకు పని కల్పించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. దీంతో వారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాలకు ఇక్కడ దీనిపై క్లిక్ చేయండి.
