100Cc బైక్​పై భారత్​ను చుట్టేస్తున్న జంట- ఇప్పటికే 40వేల కి.మీల ప్రయాణం​- చార్​ధామ్ కంప్లీట్

2019 నుంచి సాగిన ప్రయాణం - అంతా 100సీసీ బైక్ పైనే - రోజుకి 300 నుంచి 400 కిలోమీటర్లు

chhindwara soni couple
chhindwara soni couple (ETV Bharat)
Published : November 29, 2025 at 8:39 AM IST

4 Min Read
Couple India Travelling : ఇటీవల కాలంలో డబ్బు, ఆస్తులు సంపాదన మీద కన్నా మానసిక ఆనందం, దేశంలోని భిన్న సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉంటున్నాయనేది తెలుసుకోవాలనే ఆకాంక్ష ఎక్కువమందిలో కలుగుతోంది. దీంతో కొందరు ద్విచక్ర వాహనాల పైన, మరికొందరు ఖరీదైన కారులోనూ యాత్ర సాగిస్తూ ఉంటారు. సేమ్​ టు సేమ్​ అలాగే మధ్యప్రదేశ్​ ఛింద్వాడాకు చెందిన ఒక జంట బైక్‌పై దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణించడం ద్వారా తమ ప్రయాణ మక్కువను తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. భార్యాభర్తలు దేశవిదేశాలంతటా బైక్ టూర్‌కు బయలుదేరారు. ఎవరైనా ఏదైనా చేయాలని దృఢంగా నిశ్చయించుకుంటే, వారిని ఏదీ ఆపలేదని అనేదానికి వీరే నిదర్శనం. వివరాల్లోకి వెళితే!

ట్రావెలింగ్​ అంటే మక్కువ
ఛింద్వాడా నివాసితులైన సోని దంపతులకు ప్రయాణం అంటే చాలా ఇష్టం. వారి అభిరుచికి గణనీయమైన ఖర్చులు ఉంటాయి, కాబట్టి ఆ జంట బైక్ ద్వారా దేశమంతా ప్రయాణించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. క్రమంగా భారత్​లో సగానికి పైగా ప్రయాణించారు. ముకేశ్​ సోని తన భార్య రేణుకు ఇంటి ఖర్చుల కోసం ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని ఇచ్చేవాడు. చాలా మంది మహిళల మాదిరిగానే, రేణు కూడా కొంత డబ్బు ఆదా చేసింది. వారు ఆ డబ్బును దేశవిదేశాలకు ప్రయాణించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు.

chhindwara soni couple
సోని దంపతులు (ETV Bharat)

అత్యంత ప్రత్యేకమైన విషయం ఏమిటంటే!
ఆ ప్రయాణంలో భర్తతో సమానంగా భార్య కూడా బైక్ నడుపుతుంది. వారికి అవసరమైనవన్నీ బైక్ పైనే ఉంటాయి. భార్యాభర్తలు 100సీసీ బైక్ పై టెంట్, వంట సామగ్రిని తీసుకొని తమ ప్రయాణానికి బయలుదేరారు. ఇప్పటివరకు, వారు దాదాపు 40,000 కి.మీ. బైక్ పై ప్రయాణించారు. వారు తమ 100సీసీ బైక్ పై ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్​గఢ్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, హరియాణా, పంజాబ్, జమ్మూకశ్మీర్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, బిహార్, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్​లో ప్రయాణించారు.

బైక్​ పై 40,000 కిలోమీటర్లు
విశేషమేమిటంటే, వారు తన పర్యటనల కోసం విమానాలు, బస్సులు లేదా రైళ్లను ఉపయోగించలేదు. ఎందుకంటే వారు తన 100cc బైక్‌పై మాత్రమే దేశవిదేశాలకు ప్రయాణించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఫలితంగా, ఈ జంట ఇప్పటికే తమ బైక్‌పై దాదాపు 40,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించారు. దీనికి దాదాపు 1.5 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు ఖర్చయ్యాయి. అవన్నీ ఆదా చేసుకున్న వాటి నుంచే ఉపయోగించారు.

"బైక్‌లో ప్రయాణించడం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే సందర్శించే ప్రదేశాలను అన్వేషించడం, వారి సంస్కృతి గురించి తెలుసుకోవడం. బస్సులు లేదా రైళ్లు చేరుకోలేని ప్రదేశాలకు కూడాబైక్‌లు సులభంగా చేరుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి" అని ఈ జంట ఈటీవీ భారత్​తో అంటోంది.

2019 నుంచి సాగిన ప్రయాణం
2019లో మొదలుపెట్టిన ముకేశ్, రేణు మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఛింద్వాడా నుంచి ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, ఆగ్రా, దిల్లీ, అమృతసర్, పఠాన్‌కోట్ మీదుగా జమ్మూ, కత్రా, వైష్ణో దేవి, నైనా దేవి, జ్వాలా దేవి, సిమ్లా, కులు మనాలికి ప్రయాణించారు. ఈ ట్రిప్​ ప్లాన్​ చాలా పెద్దది. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్, యమునోత్రి, గంగోత్రి, తుంగనాథ్‌లకు వరుసగా రెండుసార్లు ప్రయాణించారు. దీని తర్వాత, వారు ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయం, ఓంకారేశ్వర్, అయోధ్య, అలహాబాద్​ను నాలుగు సార్లు సందర్శించారు. వారు నేపాల్‌లోని కాట్మండు పశుపతినాథ్, మహారాష్ట్రలోని భీమశంకర్ త్రయంబకేశ్వర్, ఘృష్ణేశ్వర్‌లకు కూడా ప్రయాణించారని వారు చెబుతున్నారు. అమర్‌నాథ్ యాత్ర వంటి కష్టతరమైన ప్రయాణాలను కూడా వారు బైక్‌పై పూర్తి చేయడం విశేషం.

రోజుకి 300 నుంచి 400 కిలోమీటర్లు
ముకేశ్​ సోని, రేణు సోని ఈ ప్రయాణంలో ఆహారం కోసం ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా ఉండటానికి ఒక చిన్న టెంట్, వంట కోసం ఒక చిన్న గ్యాస్ స్టవ్ అవసరమైన అన్ని సామగ్రిని తమ బైక్‌పై తీసుకువెళ్తున్నారు. అవసరమైనప్పుడు వారు పబ్లిక్​ వెయుటింగ్​ రూమ్స్​లో బస చేస్తారు, వారు సొంతంగా టెంట్ వేసుకుని, తమ ఆహారాన్ని తామే వండుకుంటారు. బైక్​పై రోజుకు దాదాపు 300 నుంచి 400 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఓ ప్రదేశంలో రాత్రిపూట టెంట్​ వేనుకొని నిద్రిస్తున్నారు..

భారత్​ అంతటా పర్యటించాలని కల
నేపాల్​కు వెళ్లడానికి పాస్‌పోర్ట్, వీసా అవసరం లేదని, బైక్ ద్వారా ప్రవేశించవచ్చని చెప్పారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, వారు నేపాల్‌లోకి ప్రవేశించడానికి పాస్ పొంది తదనుగుణంగా బయలుదేరారని వారి అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఇతర దేశాలకు అలాంటి అనుమతి లేదని, లేకుంటే వారు కూడా బైక్ ద్వారా ప్రయాణించాలని కోరుకునేవారమని అన్నారు. అయితే, భారత్​ను బైక్​పై పూర్తిగా చుట్టి రావడమే వారి లక్ష్యమని చెప్పారు. దేశవిదేశీ ప్రయాణాలలో వారికి ఎప్పుడూ మద్దతు లభిస్తూనే ఉందని తెలిపారు. చాలామంది వారికి వసతిని, ఆహారాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు. "మీరు మంచి హృదయం కలిగి ఉంటే మొత్తం ప్రపంచం మీకు మంచిగా కనిపిస్తుంది" అని వారు అన్నారు.

