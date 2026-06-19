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కులం పేరే శాపంగా మారిందా? ఆ ఊరి పేరు చెబితే పెళ్లి సంబంధం క్యాన్సిల్- కనీసం అద్దెకు ఇల్లు కూడా!

స్వాతంత్ర్యం వచ్చి దశాబ్దాలు గడిచినా మారని కులసూచక గ్రామాల పేర్లు- గ్రామం పేరు వినగానే వెనక్కి వెళ్లిపోతున్న పెళ్లి సంబంధాలు, ఆటో డ్రైవర్లు- పేరు మార్చాలని ఎన్నిసార్లు వినతులు ఇచ్చినా ఫలితం లేదంటున్న గ్రామస్థులు

Village Name Caste Discrimination
VILLAGE REPRESENTATIVE PICTURE (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 8:32 PM IST

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Village Name Caste Discrimination : దేశంలో ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాలు, కాలనీలు కులసూచక పేర్లతో కొనసాగుతున్నాయి. రాజ్యాంగం అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించినప్పటికీ, ఆ గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న దళిత కుటుంబాలు మాత్రం ఇప్పటికీ సామాజిక వివక్షను ఎదుర్కొంటున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గ్రామం పేరే తమకు అవమానానికి కారణమవుతోందని, పేరు వినగానే సమాజంలో తమను తక్కువగా చూస్తున్నారని చెబుతున్నారు మధ్యప్రదేశ్‌ ఛతర్‌పుర్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామ ప్రజలు.

ఛతర్‌పుర్ నగరానికి సమీపంలోని బాగోటా గ్రామ పరిధిలో ఉన్న చమరువా పుర్వా అనే ప్రాంతం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా దళిత వర్గాలకు చెందిన కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. స్థానికుల కథనం ప్రకారం, బ్రిటిష్ పాలనకు ముందే ఆ వర్గాలకు చెందిన ప్రజలను ప్రధాన గ్రామానికి దూరంగా నివసించేలా చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కాలక్రమేణా అదే పేరు అధికారిక రికార్డుల్లో కూడా కొనసాగింది.

గ్రామస్థుల వాదన ప్రకారం, తమ ప్రాంతం పేరు కులాన్ని సూచించే విధంగా ఉండటంతో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లినప్పుడు, చదువుల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు లేదా ఇల్లు అద్దెకు తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు గ్రామం పేరు చెప్పగానే కొందరు వివక్ష చూపుతున్నారని వారు చెబుతున్నారు. స్థానిక జనపద సభ్యుడు దల్పత్ అహిర్వార్ మాట్లాడుతూ, గ్రామం పేరు కారణంగా తమ పిల్లలు మానసికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని తెలిపారు.

పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లు తీసుకునే సమయంలో చిరునామా చెప్పాల్సి వస్తే పిల్లలు అసౌకర్యంగా భావిస్తున్నారని చెప్పారు. ఉద్యోగాల కోసం వెళ్లినప్పుడు కూడా గ్రామం పేరు విన్న తర్వాత కొందరు వారిని తక్కువగా చూసే పరిస్థితులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, ఇతర ప్రాంతాల్లో అద్దె ఇళ్లు తీసుకోవడంలో కూడా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్రామం పేరు కులాన్ని బహిర్గతం చేస్తుండటంతో ముందే అభిప్రాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని వారు అంటున్నారు. దీనివల్ల తమ సామాజిక ప్రగతికి అడ్డంకులు ఏర్పడుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. గ్రామానికి చెందిన భూబానీ బాయి అహిర్వార్ కూడా ఇదే ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్‌కు వెళ్లినప్పుడు లేదా ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు గ్రామం పేరు చెప్పగానే కొందరు ఆటో, రిక్షా డ్రైవర్లు రావడానికి ఇష్టపడరని చెప్పారు. పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందని, గ్రామం పేరు విన్న తర్వాత చాలా కుటుంబాలు ముందుకు రావడం లేదని తెలిపారు.

పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అయినా!
గ్రామస్థులు తమ ప్రాంతం పేరును మార్చాలని ఎన్నోసార్లు జిల్లా కలెక్టర్, తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు దరఖాస్తులు ఇచ్చినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపిస్తున్నారు. తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అయినా ఈ పేరును మార్చాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఛతర్‌పుర్‌కు చెందిన న్యాయవాది, సామాజిక కార్యకర్త దేవేంద్ర అనురాగి మాట్లాడుతూ, కేవలం చమరువా పుర్వా మాత్రమే కాకుండా జిల్లాలో ఇంకా అనేక ప్రాంతాలు, పాఠశాలలు కూడా కులసూచక పేర్లతో కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. నగరంలోని టౌరియా ప్రాంతంలో "కొరయానా" పేరుతో ప్రభుత్వ పాఠశాల కూడా ఉందని చెప్పారు. ఇలాంటి పేర్లు సమాజంలో పాత సామాజిక విభజనలను గుర్తుచేస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

కాలం మారుతున్నా, సమాజం అభివృద్ధి చెందుతున్నా, ఇలాంటి పేర్లు మాత్రం ఇంకా కొనసాగడం బాధాకరమని ఆయన అన్నారు. సామాజిక సమరసత కోసం కులసూచక పేర్లను మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు. గ్రామాలు, పాఠశాలలు, కాలనీల పేర్లు అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండేలా మార్పులు చేయాలని కోరారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ అంశంపై స్పందించిన ఛతర్‌పుర్ జిల్లా పంచాయతీ సీఈఓ నమఃశివాయ్ అర్జరియా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రామం లేదా పాఠశాల పేరును మార్చాలంటే ముందుగా గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేయాలని చెప్పారు. గ్రామసభలో తీర్మానం ఆమోదించి ప్రతిపాదన పంపితే, దాన్ని సంబంధిత స్థాయికి పంపించి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.

ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధితో ఇలా!
ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి గ్రామాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా స్థానిక యువకుడు సునీల్ కుమార్ కూడా తన అభిప్రాయం వెల్లడించారు. గ్రామం పేరు ఒక రకంగా అవమానకరంగా అనిపిస్తోందని, పిల్లల చదువులు, ఉద్యోగాల సమయంలో ఈ పేరు చెప్పాల్సి రావడం బాధ కలిగిస్తోందని అన్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి దాదాపు ఎనిమిది దశాబ్దాలు గడిచినా, కులసూచక పేర్ల కారణంగా కొంతమంది ఇంకా సామాజిక ముద్రను మోస్తున్నారని స్థానికులు అంటున్నారు. సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం లక్ష్యాల దిశగా ముందుకు సాగాలంటే ఇలాంటి పేర్లపై ప్రభుత్వం, స్థానిక సంస్థలు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని వారు కోరుతున్నారు.

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