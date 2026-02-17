వీధి కుక్కల కోసం స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్- మైక్రోచిప్లతో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ- దేశంలోనే మొదటిసారిగా!
మధ్యప్రదేశ్లో మొదటిసారిగా స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్ నిర్మాణం- పెంపుడు జంతువులకు కూడా ప్రత్యేక సౌకర్యాలు
Published : February 17, 2026 at 3:08 PM IST
Madhya Pradesh Smart Dog Shelter: దేశంలో వీధి కుక్కల దాడులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్లో మొదటిసారి స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాాహాలు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి వీధి కుక్కల దాడుల పట్ల ప్రజల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ సమస్య పరిష్కారానికి తీసుకుంటున్న చర్యలపై వివరణ ఇవ్వాలని పలు రాష్ట్రాలను సుప్రీంకోర్టు కోరింది. సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కఠిన ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత, మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్ ఈ వీధి కుక్కల బెడదను తప్పించేందుకు భోపాల్ శివార్లలోని కాలాపాని వద్ద మొదటి స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్ను నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదిత కేంద్రంలో ప్రతి కుక్కకు మైక్రోచిప్ను అమర్చుతారు. దీని ద్వారా వాటి సంపూర్ణ వైద్య రికార్డులను, కదలికలను డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరుస్తారు.
20 ఎకరాల్లో మెగా ప్రాజెక్ట్
ఈ స్మార్ట్ షెల్టర్ నిర్మాణానికి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సంప్రదించి సుమారు 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని అభ్యర్థించింది. కలెక్టర్ కౌశలేంద్ర విక్రమ్ సింగ్కు ఇప్పటికే సమగ్ర ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. భూమి కేటాయింపు పూర్తయితే ఈ ఏడాది చివరి నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నగరంలో 1.25 లక్షల వీధి కుక్కలు
భోపాల్ నగరంలో సుమారు 1.25 లక్షల వీధి కుక్కలు ఉన్నట్లు అంచనా. నిపుణుల ప్రకారం, ఈ సంఖ్యను నియంత్రించాలంటే కనీసం ఐదు పెద్ద షెల్టర్లు అవసరం అని తేలింది. అయితే భూమి, నిధుల కొరత ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. ప్రస్తుతం అరవాలియా, కోలార్, తువా, ఖేడా ప్రాంతాల్లో కలిపి 150 కుక్కల సామర్థ్యంతో కేంద్రాలు పనిచేస్తుండగా, సుమారు 250 కుక్కలకు స్టెరిలైజేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
|జిల్లా
|సంఖ్య(లక్షల్లో)
|కుక్క కాటు కేసులు
|శాతం
|ర్యాంక్
|రత్లాం
|2.65
|13,444
|5.1
|1
|ఉజ్జయిని
|7
|19,949
|2.8
|2
|ఇందౌర్
|31
|52,5.8
|1.9
|3
|జబల్పూర్
|15
|18,176
|1.2
|4
|గ్వాలియర్
|16
|25,065
|1.6
|5
|భోపాల్
|25
|19,285
|0.8
|6
ప్రతి కుక్కకు మైక్రోచిప్
ఈ ప్రాజెక్ట్లో ప్రధాన ఆకర్షణ మైక్రోచిప్ టెక్నాలజీ. స్టెరిలైజేషన్ చేసిన ప్రతి కుక్క మెడలో మైక్రోచిప్ అమర్చి, దాని పూర్తి వైద్య రికార్డులను ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. స్కాన్ చేస్తే ఆ కుక్కను ఎక్కడ పట్టుకున్నారో, ఎప్పుడు స్టెరిలైజ్ చేశారో, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏంటో తక్షణమే తెలుస్తుంది. దీంతో ఒకే కుక్కను మళ్లీ మళ్లీ పట్టుకుని, పరీక్షలు చేసే వ్యయప్రయాసలు తగ్గిపోతాయి.
ప్రత్యేక జోన్లు
ఈ స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్లలో హింసాత్మక ప్రవృత్తికలిగిన, గాయపడిన, అనారోగ్యంతో ఉన్న కుక్కలకు వేర్వేరు విభాగాల్లో పెడతారు. ఇన్ఫెక్షన్ల వ్యాప్తి నివారించేందుకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలు కూడా పెంచనున్నారు. అంతేకాదు, మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సంస్కృతి జైన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కాలాపానీ షెల్టర్లో పెంపుడు కుక్కల కోసం డేకేర్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. జంతు ప్రేమికులు నామమాత్రపు రుసుముతో తమ పెంపుడు జంతువులను ఇక్కడ వదిలి వెళ్లవచ్చు. ఈ పెంపుడు కుక్కలకు ఆహారం, సాధారణ వైద్య పరీక్షలు, సంరక్షణ వంటి సేవలు అందించనున్నారు. ప్రొఫెషనల్ ఏజెన్సీ ద్వారా నిర్వహణ చేపట్టనున్నారు. వీధి కుక్కల సమస్యకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలనే లక్ష్యంతో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ స్మార్ట్ డాగ్ షెల్టర్ ప్రాజెక్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది.
సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చ
గతంలో దిల్లీ రోడ్లపై కుక్కలు కనిపించొద్దని, వాటన్నించినీ సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చ మొదలైంది. ఈ సమస్యపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేనింది. దీనిలో భాగంగా కుక్కలకు వీధుల్లో ఆహారం పెట్టడం నిషిద్ధమని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో శునకాలపై కరుణ చూపాలంటూ జంతు ప్రేమికులు, సెలబ్రిటీలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. మరికొందరు రోడ్లెక్కి నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు కుక్కకాటు బాధితులు, వారి మద్దతుదారులు వీధి కుక్కల కట్టడికి ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.