బతికుండగానే డెత్ సర్టిఫికెట్- భార్యకు ఏకంగా వితంతు పెన్షన్- చనిపోలేదంటూ అధికారుల చుట్టూ భర్త ప్రదక్షిణ

ప్లకార్డుపై అధికారుల ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న బాధితుడు- స్థానిక ప్రజా ప్రతినిథులు ఇందులో కుట్ర పన్నారని ఆరోపణలు

Fake Death Certificate Case
Fake Death Certificate Case (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Fake Death Certificate Case : మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి వింత అనుభవం ఎదురైంది. బతికుండగానే మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం జారీ చేశారు అధికారులు. దీని ఆధారంగా చేసుకుని అతడి భార్య ఏకంగా వితంతు పెన్షన్ సైతం అందుకుంటుంది. అనేక సంవత్సరాలుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా ప్రయోజనం లేదంటూ బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ప్లకార్డుపై అధికారుల ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

ఇదీ జరిగిందీ
సింగ్రౌలీ జిల్లా మాడా పోలీస్ స్టేషన్​ పరిధి జీర్​ గ్రామానికి చెందిన చంద్రబలి పటేల్​ బతికుండగానే 2014లో ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో మరణించినట్లు నమోదైంది. తాను బతికే ఉన్నానని నిరూపించుకోవడానికి దరఖాస్తులతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. చేతిలో 'నేను బతికే ఉన్నాను' అని రాసిన ప్లకార్డు పట్టుకుని కార్యాలయాల ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. అటు తన భార్య సైతం భర్త చనిపోయాడని చెబుతూ పెన్షన్ పొందుతుందని ఆరోపించాడు.

తన భార్యతో పాటు స్థానిక ప్రజా ప్రతినిథులు ఇందులో కుట్ర పన్నారని ఆరోపిస్తున్నాడు. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని బాధితుడు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు. అధికారులు అక్రమంగా కోట్లాది రూపాయలు దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించాడు. వారిపై కేసు నమోదు చేసి దోచుకున్న నగదును వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు. దాదాపు పదేళ్లుగా అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

Fake Death Certificate Case
చంద్రబలి పటేల్​ (ETV Bharat)

మరోవైపు ఈ ఘటనపై సింగ్రౌలీ కలెక్టర్ స్పందించారు. ఈ విషయం తన దృష్టికి వచ్చిందని, వెంటనే సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని జిల్లా పంచాయితీ అధికారిని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో నిర్లక్ష్యం ఎంత ఉందో ఈ ఘటన రుజువు చేస్తుందని ప్రజలు అంటున్నారు.

అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్​లో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. కట్నీలోని కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో తాను బతికే ఉన్నానంటూ ఒక రైతు ఆందోళన చేపట్టాడు. రేథి పరిధిలోని గుర్జికల గ్రామానికి చెందిన రాంభరణ్ విశ్వకర్మ అనే వ్యక్తి పేరు ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో చనిపోయినట్లు నమోదైంది. ఫలితంగా తాను పండించిన వరి పంటను కూడా అమ్మకుండా అడ్డుకున్నాడని ఆరోపించారు. పంటను అమ్ముకునేందుకు రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి వెళ్లగా రికార్డుల్లో చనిపోయినట్లుగా ఉందని తెలిపాడు. గ్రామ పంచాయతీ ఉపాధి కార్యదర్శి తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కారణంగానే తన ఐడీలో చనిపోయినట్లుగా నమోదైందని ఆరోపించాడు. దీనిని పరిశీలించిన కలెక్టర్ వెంటనే దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. మొత్తం కేసును సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేసి నివేదిక సమర్పించాలని చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌ను ఆదేశించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

