AI మిర్రర్ తయారు చేసిన 9th క్లాస్ స్డూడెంట్- అద్దంలో చూస్తే హెల్త్ వివరాలు ఈజీగా రివీల్!
ఏఐ మిర్రర్ ద్వారా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు - ఆటోమేటిక్ ఫామ్హౌస్లతో ఎండిన పంటలకు సంరక్షణ
Published : February 1, 2026 at 6:55 PM IST
AI Mirror And Automatic Form House : తరగతి గదిలో నేర్చుకుంటున్న పాఠాలు పిల్లల జీవితంలో ఆచరణలో భాగమవ్వడం కూడా చాలా ముఖ్యం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా పిల్లలకు కృత్రిమ మేధస్సుపై జ్ఞానం చాలా అవసరమని చెప్పాలి. తెలిసో, తెలియకుండానో ప్రతీ అవసరం ఏఐతోనే ముడిపడి ఉంటుంది. మొదట్లో తక్కువగా వాడిన ఏఐను ఇప్పుడు ప్రతి అవసరానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏఐ వాడకాన్ని గ్రహించిన ఇద్దరు విద్యార్థులు ఆరోగ్యం, పంటలకు సంబంధించిన పనుల్లో సాయం చేయడానికి మధ్యప్రదేశ్లోని జబల్పుర్ స్కూల్లో జరిగిన సైన్స్ మోడల్ ఎక్సిబిషన్లో ఓ విద్యార్థి ఏఐ అద్దం సృష్టించగా, మరో పిల్లాడు ఏఐ ఆటోమేటిక్ ఫామ్హౌస్ను రూపొందించాడు.
సైన్స్ మోడల్స్లలో మార్పులు
సైన్స్ మోడల్స్లో పిల్లలు వివిధ రకాల మోడల్స్ను తయారు చేస్తుంటారు. 1990లలో సైన్స్ మోడల్లు జీవనోపాధి గురించి ఆందోళనలను ప్రతిబింబించేవిగా ఉండేవి. 2000లో విద్యుత్కు సంబంధించిన మోడల్స్ పిల్లలు తయారు చేసేవారు. 2010కి వచ్చేసరికి పర్యావరణం, సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి ఏఐ మోడల్లు తయారుచేశారు.
విద్యార్థి సృష్టించిన ఏఐ మిర్రర్
ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి ఆదర్శ్ వర్మ ఏఐ మిర్రర్ను తయారు చేశాడు. ఆ అద్దం ముందు నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి శరీర ఉష్ణోగ్రత, శరీర భాషను గుర్తించే కెమెరాతో అమర్చి ఉంటుంది. 'ఏఐ మిర్రర్తో శరీర ఉష్ణోగ్రత, హృదయ స్పందనరేటును కొలిచే కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయగలిగినట్లయితే, ఈ అద్దం ద్వారా రూపాన్ని చూసుకుని ఆరోగ్యం గురించి సమాచారాన్ని పొందవచ్చు' అని ఆదర్శ్ వర్మ అంటున్నాడు. ఇలాంటి మిర్రర్లను హాస్పిటల్స్, బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఏర్పాటు చేయవచ్చని చెబుతున్నాడు.
అద్దంలో చూడడం వల్ల క్షీణిస్తున్న ఆరోగ్యం గురించిన సమాచారాన్ని పొందే అద్భుతమైన పరికరాన్ని చింద్వారాకు చెందిన ఓ యువ శాస్త్రవేత్త సృష్టించాడని చెప్పాడు. దీనిని ఒక బటన్ నొక్కితే కుక్కలు బైక్ల నుంచి పారిపోయేలా చేస్తుందని అన్నాడు. మధ్యప్రదేశ్లోని పిల్లలో క్యాన్సర్ నివారణకు ఏఐ ఒక సాధనంగా మారింది. కృత్రిమ మేధ నాడిని త్వరగా కనుగొంటుంది. మణికట్టును తాకడంతో వ్యాధి, రోగ నిర్ధరనకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తుంది.
"కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారంగా చేసుకుని నమూనాలను రూపొందించడం మేం పిల్లలకు అప్పగించాం. వారు కొన్ని అద్భుతాలను సృష్టించారు. సాధారణంగా ఇలాంటి ఆవిష్కరణలు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు సృష్టిస్తారు. మేం ఈ నమూనాలలో ఒకదానిని మరింతగా మెరుగుపరిచి రాష్ట్ర, జాతీయ పోటీలకు సమర్పిస్తాం. ఈ నమూనాలలో ఏదైనా విజయవంతమైతే దానిని స్టార్టప్గా వాడుతారు"
- తనయ్ మేవాన్, ఉపాధ్యాయుడు
ఆటోమేటిక్ ఫామ్హౌస్ ద్వారా ప్రయోజనాలు
మరో విద్యార్థి ఆదిత్య మహేశ్వరి ఆటోమేటిక్ ఫామ్హౌస్ తయారు చేశాడు. రైతు చేసే వ్యవసాయం పూర్తిగా వాతావరణంపై ఆధారపడి ఉండడం, కూలీల సంఖ్యలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండడంతో రైతులకు సెన్సార్ల ఆధారంగా యంత్రాలు పనిచేసే ఆటోమేటేడ్ ఫామ్హౌస్లు అవసరమవుతాయి. పొలాల్లో నీటిపారుదుల కోసం ఉపయోగించే నీటిని సెన్సార్ల ఆధారంగా ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయవచ్చు. ఎండిన పంటలకు పాలిథిన్ను కప్పడానికి ఆదిత్య మహేశ్వరి ఆటోమేటేడ్ ఫామ్ను తయారుచేశారు. రైతులు తమ యంత్రాలతో మాట్లాడి ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేయవచ్చు. దీంతో పంటలు సురక్షితంగా ఉంటాయి.
గని కార్మికులు, రెస్క్యూ సిబ్బందికి సేఫ్టీ హెల్మెట్
మరోవైపు, గనులు కూలిపోవడం, వాటిలో విష వాయువులు విడుదల కావడం వంటి ప్రమాద ఘటనలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. దీంతో ఎంతోమంది గని కార్మికులు చనిపోతుంటారు. గనుల్లో కార్మికుల భద్రతను పెంచేలా ఏదైనా ఒక టెక్ ఆవిష్కరణ చేయాలని ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురలో ఉన్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (ఎన్ఐఎస్టీ) ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు సంకల్పించారు. ఆ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలోని వివిధ విభాగాల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు కలిసి ఒక టీమ్గా ఏర్పడ్డారు. వారంతా కలిసి గని కార్మికుల కోసం స్మార్ట్ హెల్మెట్ను తయారుచేసే పరిశోధనలను నిర్వహించారు. ఆ రీసెర్చ్కు ఫలితంగా 5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్ రెడీ అయింది.
