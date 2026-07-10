మరో గుడిలో విరాళాల చోరీ- 'ఈటీవీ భారత్' కథనంతో కదిలిన జిల్లా యంత్రాంగం- వాటిని తొలగించాలని ఆదేశాలు
ఇందౌర్లోని ప్రసిద్ధ ఖజ్రానా గణేశ్ ఆలయంలో విరాళాల్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ఆరోపణలు- వెంటనే స్పందించిన జిల్లా కలెక్టర్- ఆలయ కమిటీకి ఆదేశాలు జారీ
Published : July 10, 2026 at 1:54 PM IST
Indore Priests Donation Box Issue : అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ వ్యవహారం ఘటన మరవకముందే మరో ఆలయంలో అదే తరహా ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. భక్తులు సమర్పించే విరాళాలను ఆలయ పూజారులు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ విషయాన్ని ఈటీవీ భారత్ కథనం వెలుగులోకి తీసుకురావడంతో అధికారులు వెంటనే స్పందించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలోని అన్ని దక్షిణా పాత్రలను వెంటనే తొలగించాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో ఆలయంలో దానాల నిర్వహణ పూర్తిగా నిబంధనల ప్రకారం జరిగేలా చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉదంతం మధ్యప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది.
వివరాల్లోకి వెళితే,
ఇందౌర్లోని ప్రసిద్ధ ఖజ్రానా గణేశ్ ఆలయంలో పూజారులు భక్తులు సమర్పించే విరాళాలను తమ సొంత పాత్రల్లో (దక్షిణా పాత్రల్లో) సేకరించి ఉంచుకునేవారు. ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఆవరణలోని ఇతర ఉప-ఆలయాల్లోని పూజారులు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రతిరోజూ వేల రూపాయల విరాళాలను తమ జేబుల్లో వేసుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ప్రతిరోజూ వేల రూపాయల ఆదాయం ఆలయ అధికారిక లెక్కల్లోకి రావడం లేదని కథనాలు వచ్చాయి. అంతేకాదు, గత కొంత కాలంగా ఆలయ నిబంధనలు పూర్తిగా అమలుకావడం లేదని ఆరోపణలు రావడంతో, జిల్లా యంత్రాంగం వెంటనే స్పందించింది. సంబంధిత అధికారులతో ఆలయాన్ని పరిశీలించింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాన ఆలయంతో పాటు ఇతర దేవాలయాల్లో పూజారులు ఎప్పటిలాగే విధులు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, కానుకలు స్వీకరించడానికి విగ్రహాల ముందు ఉంచిన పాత్రలు కనపడకుండా పోయినట్లు గుర్తించింది. దీంతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న అన్ని దక్షిణా పాత్రలను తొలగించాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
'నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు'
ఈ విషయంపై ఖజ్రానా గణేశ్ ఆలయ కమిటీ మేనేజర్ జీఎస్ మిశ్రా మాట్లాడారు. "ఆలయ నిర్వహకుని ఆదేశాల మేరకు అన్ని దక్షిణా పాత్రలను తొలగించాం. ఇకపై భక్తులు దేవుడికి సమర్పించే నగదు, ఇతర కానుకలన్నీ అధికారిక హుండీల్లోనే వేయాలని పూజారులందరికీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశాం. ఎవరైనా ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం" అని మిశ్రా తెలిపారు. అలాగే, ప్రసాద వితరణ సమయంలో భక్తులు సమర్పించే కానుకలను సేకరించడానికి విగ్రహాల ముందు ఉంచిన ఈ పాత్రలను మిశ్రా వెంటనే తొలగించారు.
ఆలయ నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!
"భక్తులు దేవుడికి సమర్పించే నగదు, కానుకలు, జలధారి(కానుకలు వేసే పాత్ర)లో ఉంచే వాటిని అధికారిక హుండీలో వేయాలి. అంతేకాకుండా, బంగారం, వెండి, ఆభరణాలు, రత్నాలు, విలువైన వస్త్రాలు లేదా ఇతర విలువైన కానుకల వివరాలను నమోదు చేసి ఆలయ కార్యాలయంలో అప్పగించి రశీదు పొందాలి. ఇందుకు సంబంధించి ఆలయ యంత్రాంగం ఒక అధికారిక రిజిస్టర్ పుస్తకాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది" అని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
ఈటీవీ భారత్ కథనంతో వెలుగులోకి
ఇందౌర్లోని ఖజ్రానా గణేశ్ ఆలయంలో విరాళాల సొమ్ము దుర్వినియోగం అవుతున్న విషయాన్ని 'ఈటీవీ భారత్' వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఆలయ యంత్రాంగం, ముఖ్యంగా ఇందౌర్ కలెక్టర్ శివం వర్మ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. దీనిపై స్పందించిన కలెక్టర్ వర్మ తక్షణమే చర్యలు చేపట్టారు. ఆలయ నిర్వాహకులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దక్షిణా పాత్రలను తొలగించే ప్రక్రియను తక్షణమే అమలు చేయించారు. ఇక, కలెక్టర్ శివం వర్మ ఆదేశాల మేరకు, ఆలయానికి వచ్చే మొత్తం విరాళాల ఆదాయం పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఇంతకుముందు నేరుగా విగ్రహాల ముందు ఉంచిన కానుకలు ఇకపై అధికారిక విరాళాల పెట్టెల్లో జమ అవుతాయి. అంతేకాకుండా, భక్తులు సమర్పించే విరాళాలు ఆలయ అభివృద్ధికి వినియోగించే అవకాశం ఉంటుంది.
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