ETV Bharat / bharat

తప్పుడు కేసుతో 17 ఏళ్లు జైలు- ఇద్దరినీ నిర్దోషులుగా ప్రకటించిన హైకోర్టు- పోలీసులకు చీవాట్లు!

తప్పుడు హత్య కేసుతో 17 ఏళ్లు జైల్లో గడిపిన ఇద్దరు వ్యక్తులు- ఇన్నాళ్లకు ఇద్దరినీ నిర్దోషులుగా ప్రకటించిన హైకోర్టు- తక్షణమే విడుదల చేయాలని జైలు అధికారులకు ఆదేశాలు

MP High Court False Murder Case
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

MP High Court False Murder Case : మధ్య ప్రదేశ్‌లో పోలీసుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఇద్దరు నిర్దోషులు ఏకంగా 17 ఏళ్ల పాటు జైలులో గడపాల్సి వచ్చిన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. దమోహ్ జిల్లాకు చెందిన తులసీ రామ్, హర్ ప్రసాద్‌లపై హత్య కేసు నమోదు చేసి జీవిత ఖైదు విధించగా, 17 ఏళ్ల తర్వాత మధ్య ప్రదేశ్ హైకోర్టు వారిని ఇప్పుడు నిర్దోషులుగా ప్రకటిస్తూ వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. అసలు ఈ ఘటనలో ఏం జరిగింది, పోలీసుల కథనం ఏంటి, కోర్టు ఏం చెప్పిందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం జరిగింది ఇదీ!
2009 ఆగస్ట్ 25న దమోహ్ జిల్లా మణియాదో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బాలాజీ ప్రాంతంలో ప్యారేలాల్ గడరియా అనే వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి జరిగినట్లు సమాచారం అందింది. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్దిసేపటికే ప్యారేలాల్ గడరియా తన కుటుంబంతో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్‌కు చేరుకున్నారు. తులసీ రామ్ రాజ్‌పాల్, హర్ ప్రసాద్‌ అనే ఇద్దరే దాడి చేశారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. తర్వాత గడరియా మరణించడంతో- ఈ ఆరోపణల ఆధారంగా పోలీసులు ఇద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి హత్య కేసు నమోదు చేశారు.

దర్యాప్తులో లోపాలు- మృతుడి భర్త, కుమారుడి భిన్న వాంగ్మూలాలు
దమోహ్ జిల్లా సెషన్స్ కోర్టులో విచారణ జరగ్గా, 2012లో భారతీయ శిక్షాస్మృతి (IPC)లోని పలు సెక్షన్ల కింద ఇద్దరికీ జీవిత ఖైదు విధించింది. తాము నిర్దోషులం అని, తప్పుడు కేసులో ఇరికిరించారని వాదిస్తూ తులసీ రామ్, హర్ ప్రసాద్ ఇద్దరూ అదే 2012 సంవత్సరంలో మధ్య ప్రదేశ్ హైకోర్టులో క్రిమినల్ అప్పీల్ దాఖలు చేశారు. తాము అసలు హత్య చేయలేదని చెప్పారు. ఇక కేసు విచారణ సందర్బంగా పోలీసుల దర్యాప్తులో అనేక కీలక లోపాలు బయటపడ్డాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణలతో పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్‌పై (ఫిర్యాదు) ఎలాంటి అధికారి సంతకం లేకపోవడం కోర్టు గుర్తించింది. అసలు ఆ ఫిర్యాదు నమోదు చేసిన అధికారి ఎవరనే విషయాన్ని కూడా పోలీసులు స్పష్టంగా చెప్పలేకపోయారు.

ఇంకా గాయపడిన ప్యారేలాల్ గడరియాను తాము పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకొచ్చామని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ప్యారేలాల్ కుమారుడేమో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే తన తండ్రి మరణించాడని వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. ప్యారేలాల్ భార్య ఇచ్చిన వాంగ్మూలం మాత్రం కుమారుడు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా ఉంది. తన భర్త ఆస్పత్రిలో చనిపోయాడని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. మరో షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే- ప్యారేలాల్‌కు చదవడం, రాయడం వచ్చినా తన పేరు మీద సంతకం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో రాసిన రిపోర్టులో మాత్రం అతని వేలి ముద్రలు ఉండటం మరిన్ని అనుమానాల్ని రేకెత్తించింది. కోర్టు కూడా దీనిని అనుమానాస్పదంగా చూసింది.

తప్పుడు కథనం, కల్పిత సాక్ష్యాలు- వెంటనే విడుదలకు కోర్టు ఆదేశం
మరోవైపు, హత్యకు ఉపయోగించారన్న కత్తిపై తులసీ రామ్, హర్ ప్రసాద్‌లకు సంబంధించి ఎలాంటి వేలి ముద్రలు కూడా లభించలేదు. దీంతో పోలీసుల దర్యాప్తు విశ్వసనీయతపై ధర్మాసనం తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. జస్టిస్ వివేక్ అగర్వాల్, జస్టిస్ అవనీంద్ర కుమార్ సింగ్‌తో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణలో, పోలీసులు తప్పుడు కథనం, కల్పిత సాక్ష్యాల ఆధారంగా ఇద్దరు నిర్దోషుల్ని కేసులో ఇరికించారని వ్యాఖ్యానించింది. పోలీసుల దర్యాప్తులో, కథనంలో నిజం లేదని చీవాట్లు పెడుతూ- తులసీ రామ్, హర్ ప్రసాద్‌లను నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. దీంతో వారిని వెంటనే జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని సంబంధిత అధికారుల్ని హైకోర్టు ఆదేశించింది. 17 ఏళ్ల పాటు అన్యాయంగా జైలు శిక్ష అనుభవించిన ఇద్దరికి చివరకు న్యాయం లభించగా, ఈ కేసు పోలీసుల దర్యాప్తు, సాక్ష్యాల విశ్వసనీయతపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.

ఫడణవీస్‌ను దిల్లీకి పిలిచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి చేస్తారా? బ్యాక్ గ్రౌండ్​లో ఏం జరుగుతోంది?

ఉగ్రవాద రహిత వాతావరణంలోనే పాక్‌తో సంబంధాలు ముందుకు సాగుతాయి: లోక్‌సభలో కేంద్రం స్పష్టం

TAGGED:

DAMOH POLICE FALSE WITNESSES STORY
TWO MEN FREED AFTER 17 YEARS
HIGH COURT ACQUITS TWO MEN
WRONGFUL LIFE IMPRISONMENT
MP HIGH COURT FALSE MURDER CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.