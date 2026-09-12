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ధాన్యపు గింజలతో ప్రపంచాధినేతల చిత్రాలు- మధ్యప్రదేశ్ రైతు వినూత్న ప్రయత్నం- ఎందుకో తెలుసా?

బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ భారతీయ వ్యవసాయ గొప్పతనాన్ని, ధాన్యాల ప్రాముఖ్యతను చాటిచెప్పేలా రైతు ప్రయత్నం- బ్రిక్స్ సమావేశంలో ఒడిశా కాఫీకి అరుదైన గుర్తింపు

BRICS Summit 2026 Agricultural Heritage
ధాన్యపు గింజలతో రైతు చేసిన వినూత్న ప్రయత్నం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 8:42 PM IST

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BRICS Summit 2026 Agricultural Heritage : దిల్లీ వేదికగా 'బ్రిక్స్' సదస్సు జరుగుతున్న వేళ భారతీయ వ్యవసాయ వారసత్వాన్ని, మిల్లెట్స్, ధాన్యాల ప్రాముఖ్యతను ప్రపంచ దేశాలకు చాటిచెప్పేందుకు ఓ రైతు చేసిన వినూత్న ప్రయత్నం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మధ్యప్రదేశ్‌లోని నర్మదాపురం జిల్లా ఇటార్సి సమీపంలోని సుపెర్లీ గ్రామానికి చెందిన రైతు, కళాకారుడు యోగేంద్ర పాల్ సింగ్ సోలంకి వివిధ రకాల ధాన్యపు గింజలను ఉపయోగించి ప్రపంచ దేశాధినేతల అద్భుతమైన చిత్రపటాలను తీర్చిదిద్దారు.

ఈ ప్రత్యేకమైన కళాకృతుల్లో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియన్, ఇండోనేసియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫత్తాహ్ ఎల్-సిసి, సౌదీ అరేబియా యువరాజు, ప్రధాని మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, యూఏఈ అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్ వంటి నాయకులు చిత్రాలు యోగేంద్ర పాల్ సింగ్ తీర్చిదిద్దిన చిత్రపటాల్లో ఉన్నాయి. ధాన్యపు గింజలతో ప్రపంచ నేతల చిత్రపటాలను తీర్చిదిద్దడం కోసం యోగేంద్ర పాల్ సింగ్ సోలంకి చాలా శ్రమించారు. చాలా రోజులపాటు వీటి కోసం శ్రమించారు. రాగులు, సజ్జలు, రాజగిర, కొడో, కుట్కి, వరి, గోధుమలు, నువ్వులు, గసగసాలు వంటి సాంప్రదాయ ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలను ఈ చిత్ర పటాలను తయారు చేసేందుకు వినియోగించారు. వివిధ రంగులు, ఆకారాలు కలిగిన ధాన్యాలను అత్యంత సూక్ష్మంగా అమర్చి ఆ చిత్రపటాలకు సజీవ రూపంలో ఇచ్చారు.

BRICS Summit 2026 Agricultural Heritage
ధాన్యపు గింజలతో తయారు చేసిన బ్రిక్స్ నాయకుల కళాకృతి (ETV Bharat)

ప్రపంచ వేదికపైకి భారతవ్యవసాయ వారసత్వాన్ని తీసుకువెళ్లడమే లక్ష్యం
ఈ ధాన్యపు చిత్రపటాలను దిల్లీలోని సంబంధిత విదేశీ రాయబార కార్యాలయాలకు డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా పంపేందుకు రైతు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ కళాఖండాల ద్వారా భారతదేశ గొప్ప వ్యవసాయ వారసత్వాన్ని, రైతుల కష్టాన్ని, చిరుధాన్యాల గొప్పదనాన్ని ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకువెళ్లడమే యోగేంద్ర పాల్ సింగ్ సోలంకి ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. మన దేశంలో ధాన్యం కేవలం కడుపు నింపే ఆహారం మాత్రమే కాదని, అది మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయం, జీవన విధానంలో ఒక భాగమని యోగేంద్ర పాల్ సింగ్ సోలంకి చెప్పారు. విదేశీ అతిథులకు సాధారణంగా ఇచ్చే పుష్ఫగుచ్ఛాలు కాకుండా, భారతీయ నేలతల్లి గర్భం నుంచి పండిన, రైతుల చెమటోడ్చిన ధాన్యాలతో స్వాగతం పలకాలని తాను భావించనట్లు చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ నిరంతరం ప్రచారం చేస్తున్న 'శ్రీ అన్న' (చిరుధాన్యాలు) వినియోగం, వాటి విశిష్టతను ప్రపంచానికి తెలియజేయాలన్న ఆలోచనల నుంచి వచ్చి స్ఫూర్తితోనే ఈ చిత్రపటాలను రూపొందించినట్లు వివరించారు.

అంతర్జాతీయ వేదికపై ఒడిశా 'కోరాపుట్ కాఫీ'
ఒడిశాలోని గిరిజన ప్రాంతాల రైతుల కష్టానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ 'కోరాపుట్ కాఫీ' ఏకంగా ప్రపంచ దేశాల నాయకులు పాల్గొనే శిఖరాగ్ర సదస్సుకు ఎంపికైంది. బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొనే వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు, ప్రముఖులకు అందించే అధికారిక కిట్లలో దీనికి చోటు దక్కింది. కోరాపుట్ జిల్లాలోని జీవవైవిధ్యం కలిగిన గిరిజన కొండల్లో, సముద్ర మట్టానికి సుమారు 920 మీటర్ల ఎత్తులో స్థానిక గిరిజన రైతులు ఈ కాఫీ రకాన్ని దీనిని పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలో సాగు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రీమియం సింగిల్- ఆర్జిన్ అరాబికా రకానికి చెందిన 'టైగర్ బ్రైట్' కాఫీని ప్రత్యేకంగా వాష్-ప్రాసెస్ చేసి, లైట్-మీడియం ప్రొఫైల్‌లో రోస్ట్ చేయడం వల్ల ఇది అద్భుతమైన సువాసన, రుచిని కలిగి ఉంటుంది.

కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ విజ్ఞప్తి మేరకు ఒడిశా ప్రభుత్వానికి చెందిన ట్రైబల్ డెవలప్‌మెంట్ కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో 1500లకు పైగా 'టైగర్ బ్రైట్' కాఫీ ప్యాకెట్లను దిల్లీకి పంపారు. లక్ష్మీపుర్, కాశీపుర్, దాస్మంత్‌పుర్, నందాపుర్, లంటాపుర్, కోరాపుట్, పొత్తంగి తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ కాఫీని పెద్దమొత్తంలో సాగు చేస్తున్నారు. 'కోరాపుట్ కాఫీ'కి గుర్తింపు లభించడంపై ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కలలు కన్న 'వోకల్ ఫర్ లోకల్' స్ఫూర్తికి ఇది నిదర్శనమని, కోరాపుట్ గిరిజన రైతుల శ్రమకు అంతర్జాతీయ వేదికపై తగిన గౌరవం దక్కడం గర్వంగా ఉందని 'ఎక్స్' వేదికగా పేర్కొన్నారు.

భారతీయ సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా అతిథుల కోసం ప్రత్యేక వంటకాలు
'బ్రిక్స్' వేదికపై కేవలం రాజకీయ, ఆర్థిక చర్చలే కాకుండా భారత్ సంస్కృతిని చాటిచెప్పే ప్రత్యేక రుచులు కూడా ప్రపంచ దేశాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఈ సదస్సుకు హాజరవుతున్న ప్రపంచ నేతలు, దౌత్యవేత్తలు, వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ జర్నలిస్టుల కోసం హోటళ్లలో భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. విదేశీ అతిథుల కోసం భారతీయ వంటకాలతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లభించే వివిధ రకాల రుచులను పరిచయం చేసేలా స్పెషల్ మెనూలను సిద్ధం చేశారు.

ప్రాంతీయ పదార్థాలను ప్రపంచానికి తెలిపేందుకు అవకాశం
అంతర్జాతీయ స్థాయి సమావేశాల సమయంలో కేవలం భోజనం అందించడమే కాకుండా, దేశ సంస్కృతిని, వంట సంప్రదాయాన్ని, ప్రాంతీయ పదార్థాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ఇదొక గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు ప్రముఖ చెఫ్ నితిన్ పాల్ ఈటీవీ భారత్‌తో చెప్పారు. 'బ్రిక్స్ వంటి వేదికలకు వివిధ దేశాల నుంచి ప్రజలు వస్తుంటారు. వారి కోసం ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసేటప్పుడు ప్రధానంగా రెండు విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. మొదటిది మన సంస్కృతిని, భారతీయ ఆహారాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలి, ఏ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అనే అంశాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటాం' అని చెప్పారు.

చిరుధాన్యాలకు పెద్దపీట
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారానికి ప్రాధాన్యం పెరగడంతో పాటు, భారత్ కూడా ప్రపంచస్థాయిలో మిల్లెట్స్‌ను ప్రమోట్ చేస్తున్న తరుణంలో మెనూల్లో చిరుధాన్యాలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు. వివిధ వంటకాల్లో చిరుధాన్యాలను ఎలా ఉపయోగించవచ్చో ఆలోచించి, విదేశీ అతిథులకు వాటి ప్రత్యేకతను పరిచయం చేసేలా వంటకాలను రూపొందిస్తున్నారు. విదేశీయుల ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయో కచ్చితంగా చెప్పలేం కాబట్టి, వారు సులభంగా స్వీకరించేలా, సుపరిచితమైన వంటకాలను కూడా మెనూలో చేర్చుతామని చెఫ్ నితిన్ పాల్ అన్నారు. అంతర్జాతీయ అతిథుల కోసం ఆహారాన్ని వండేటప్పుడు పరిశుభ్రత, ఫుడ్ సేఫ్టీకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. విదేశీయులు ఈ విషయంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు పకడ్బందీ నిబంధనలు పాటిస్తామని, నాణ్యతా ప్రమాణాల విషయంలో ఎటువంటి రాజీ పడబోమని నితిన్ పాల్ స్పష్టం చేశారు. భారతీయ వంటకాలంటే చాలామందికి కారం ఎక్కువుంటుందనే అపోహ ఉంటుంది. దీనిపై నితిన్ పాల్ స్పందించారు. మసాలాలకు, కారానికి మధ్య తేడా ఉందని తెలిపారు. వంటకాల్లో ఘుమఘుమలాడే మసాలాలు, సుగంధ ద్రవ్యాల రుచి ఉండేలా చూస్తామన్నారు.

"గతంలో మెనూ పూర్తిగా అతిథుల అభిరుచులకు అనుగుణంగానే ప్లాన్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు దాదాపు 90 శాతం ప్రణాళిక మనం ఏమి ప్రదర్శించాలనుకుంటున్నామో దాని ఆధారంగానే జరుగుతోంది. అయితే అతిథుల అభిరుచులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం" అని ఆరెంజ్ టైగర్ హోటల్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ భరత్ తెలిపారు.

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